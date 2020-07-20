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Олимпийский чемпион, экс-депутат Звиад Звиадаури ранен в Ахмета
В грузинском городе Ахмета ранили олимпийского чемпиона, экс-депутата парламента Грузии Звиада Звиадаури.
По информации СМИ, ветеран дзюдоист Звиадаури и предполагаемый обвиняемый находились в гостях у одной семьи. Словесная перепалка во время застолья переросла в драку. Звиадаури и его друг были ранены холодным оружием. Их жизням опасность не угрожает.
МВД ведет рассследствие по статье 117 уголовного кодекса Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Звиадаури стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. В 2012 году он стал депутатом от партии Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».
Другие новости дня
Бидзина Иванишвили: благодаря «Грузинской мечте», страна смогла избежать большой беды
Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили считает, что правительство «Грузинской мечты» - гарант спокойствия и стабильности в стране. Об этом он заявил на церемонии представления кандидатов в мажоритарных округах.
Иванишвили появился на публике впервые за последние месяцы. Он поблагодарил за эффективную борьбу с коронавирусом врачей и эпидемиологов, а также команду «Грузинской мечты».
«Я рад, что мы смогли так скоро вернуться к нормальному ритму жизни. Хочу поблагодарить врачей и эпидемиологов, команду «Грузинской мечты», благодаря работе которой страна смогла избежать большой беды. Грузию называют зеленой зоной, свободной от коронавируса. Это – заслуга нас всех», - заявил он.
Иванишвили считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
Муж умершей в Чечне Мадины Умаевой получил новый дом от фонда Кадырова
Семья мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой получила новый дом от чеченских властей. Сюжет об этом вышел 18 июля в эфире ЧГТРК "Грозный".
В сюжете муж погибшей Висхаджи Хамидов с тремя маленькими детьми осматривает комнаты нового дома. Как отмечается, он был построен на деньги фонда имени Ахмата Кадырова.
"Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в сюжете.
- Вечером 12 июня в Гудермесе была найдена мертвой 23-летняя Мадина Умаева, уроженка Аргуна. Ее в спешке похоронили в ту же ночь. По решению следствия тело было эксгумировано.
- Как сообщалось ранее, мать девушки, Хутмат Довлетмирзаева, присутствовавшая на эксгумации, заявила, что видела шрам на теле дочери и считает, что Умаеву убили. Семья ее мужа и он сам утверждают, что девушка погибла в результате эпилептического припадка. У Умаевой остались трое маленьких детей - сын и две дочери.
- Разобраться в ситуации вызвался глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как он провел собрание со всеми участниками конфликта, Хутмат Довлетмирзаева попросила прощения у зятя Висхаджи Хамидова и его родственников за "клевету".
- Правозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль дело о смерти Умаевой и забрать его из Чечни.
- Чеченский общественный фонд имени Ахмата Кадырова получил в 2019 году рекордные 6,075 млрд рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, число выздоровевших достигло 900
За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев коронавируса – это максимальный показатель с середины июня.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число подтверждённых случаев достигло 1039. Число выздоровевших достигло 900 - за сутки выздоровел еще один пациент.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 232 человека, в карантине – 5687. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Уровень смертности от коронавируса один из самых низких в Европе.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса на сегодня составляет 38. Из них 37 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 89 случаев заражения. Из них 85 человек выздоровели.
Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж
Бортовые самописцы украинского пассажирского "Боинга", сбитого по ошибке иранскими ПВО под Тегераном, доставлены в Париж. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Ранее Иран согласовал решение передать "чёрные ящики" французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.
В феврале власти Ирана признали неспособность Тегерана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа "чёрных ящиков" в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешала пандемия COVID-19.
"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившиеся на борту. Это - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения стала техническая неисправность "Боинга".
Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что пассажирский самолёт был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял его за крылатую ракету в ожидании возможных ударов США.
Житель Цхалтубо скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки
Мужчина средних лет скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Имеретии. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального отделения Центра по контролю заболеваний Гоча Гиоргидзе. По его словам, мужчина – житель города Цхалтубо. До сих пор неизвестно, как мужчина заразился ККГЛ.
«Это заболевание редко встречается в Имеретии. Заболевание передается от укусов клещей рода хиаломма. Такие случаи встречаются среди людей, которые занимаются сельским хозяйством», - сказал Гиоргидзе. В Грузии в этом году было выявлено десять случаев ККГЛ.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
В Шекветили задержан зять четвертого президента Грузии
Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури задержан сразу по нескольким обвинениям. Об этом сообщает Общественный вещатель. Согласно распространившейся информации, Гогочури задержали после инцидента, произошедшего в фешенебельной гостинице «Параграф» в курортном Шекветили.
В МВД Грузии подтверждают факт, однако не раскрывают подробностей. Судя по всему, в деле фигурирует огнестрельное оружие. Гогучури задержан на основании статьей «насилие» и «незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия».
Миндия Гогочури – гражданский муж Машо Чичуа, падчерицы Георгия Маргвелашвили. В комментарии телеканалу «Мтавари» бывшая первая леди сообщила, что ей ничего не известно о произошедшем. По ее словам, Машо и Миндия уже давно расстались и не поддерживают отношения.
- Имя Гогочури неоднократно фигурировало в криминальных сводках. В начале декабря 2018 года он был задержан в результате спецоперации в Тбилиси по обвинению в сокрытии преступления и незаконном приобретении-хранении оружия.
- В июле того же года он попал в больницу с тремя огнестрельными ранениями в ноги. А ранее, в январе 2017 года, в Гогочури стреляли.
В Минске тысячи людей пришли на митинг оппозиционного кандидата
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела сегодня, 19 июля, в Минске свой первый агитационный митинг. По разным данным, на акцию пришли от четырех до семи тысяч человек.
Вместе с Тихановской в митинге участвовали представители штаба незарегистрированного кандидата от оппозиции Виктора Бабарико, и супруга другого незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.
Вероника Цепкало заявила, что более 200 человек из разных стран, среди которых - Германия, Чехия и Украина, работают над IT-платформой, которая должна помочь «минимизировать фальсификации» на выборах при подсчете голосов.
Отмечается, что журналисты не смогли вести трансляцию с митинга, поскольку на время его проведения в Парке Дружбы оказался полностью недоступен мобильный интернет.
На прошлой неделе штабы оппозиционных кандидатов - Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - объединились для проведения избирательной кампании Тихановской.
Она заявила, что баллотируется в поддержку своего мужа - блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться в президенты, но был арестован в конца мая и с тех пор находится в СИЗО.
Арестован также Виктор Бабарико. Экс-глава «Белгазпромбанка» вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Белорусские власти обвиняют его в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Сам глава Белоруссии, комментируя аресты своих оппонентов, заявил, что властям удалось предотвратить «майдан». Также он обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в том числе - Россию.
Папа Римский Франциск озабочен обострением между Арменией и Азербайджаном
Папа Римский Франциск в ходе воскресного обращения к верующим высказал свою озабоченность в связи с обострением в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.
«С озабоченностью слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за все семьи, которые потеряли жизни в ходе этих инцидентов. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, посредством диалога и при доброй воли сторон будет найдено решение, гарантирующее мир, ради благоденствия этих народов», - заявил понтифик.
- Вооруженное противостояние началось 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе – в 300 километрах от Нагорного Карабаха. Стороны сообщали о потерях.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.
«Грузинская мечта» определилась с кандидатами в мажоритарных округах
Правящая партия «Грузинская мечта» согласовала список кандидатов в мажоритарных округах. Об этом сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе «Грузинской мечты» по итогам заседания политсовета партии.
Имена кандидатов в 30 одномандатных округах правящая команда назовет в понедельник, 20 июля. После презентации «Грузинская мечта» официально начнет предвыборную кампанию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Парламентские выборы состоятся в Грузии 31 октября. Для «Грузинской мечты» они будут третьими за время существования партии.
- Предстоящие выборы пройдут по новой системе. Согласно изменениям, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Мэр Тбилиси показал, как будет выглядеть территория у парламента после ремонта
Мэр Тбилиси Каха Каладзе показал, как будет выглядеть площадь у парламента Грузии после окончания ремонта, который продолжается уже полгода. Сегодня, 19 июля, Каладзе ознакомился с ходом работ вместе со спикером законодательного органа Арчилом Талаквадзе, а также лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.
По словам мэра, у парламента будет оборудовано несколько зон для растений. На представленных эскизах видно, что эти объекты занимают большую часть площади. Каладзе отметил, что такое решение служит только одной цели – сделать территорию более зеленой.
Мэр сообщил, что самой сложной частью проекта оказался ремонт фонтана, расположенного у входа в парламент. Все трубы пришлось заменить. Также отремонтирован памятник жертвам трагедии 9 апреля, обновлены плиты и коммуникации. Из-за пандемии коронавируса на некоторое время работы пришлось приостановить. Тем не менее, по словам Каладзе, они смогут завершить проект в срок. Открыть площадь планируется в конце июля – начале августа.
Площадь перед парламентом – это главная локация для масштабных протестных акций, антиправительственных митингов и пикетов.
1 января 2020 года мэрия Тбилиси объявила электронный тендер без аукциона на восстановление территории возле парламента. Единственным участником и победителем конкурса стала компания Greenservice. Территория была огорожена ночью 22 января 2020 года. За несколько недель до этого, в последние дни декабря 2019 года, мэрия демонтировала установленные у парламента палатки гражданских активистов. Взамен там поставили детские аттракционы и киоски рождественской ярмарки.
В Берлине прошел русскоязычный парад ЛГБТ
В Берлине 18 июля несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов приняли участие в марше в районе Марцан. Это было первое ЛГБТ-мероприятие, организованное в столице Германии выходцами из России и СНГ.
В начале колонны участники развернули баннер «Гордитесь с нами – прайд в Марцане». Люди в колонне несли плакаты в поддержку ЛГБТ-активистов в России.
Прайд-парад закончился митингом на площади Виктор Клемперер Платц.
В этом году ежегодный берлинский гей-парад был отменён из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов шествия, русскоязычных активистов, они решили воспользоваться случаем и реализовать давнюю мечту – устроить собственное шествие.
«Хотелось бы иметь возможность отметить месяц гордости и выйти за свои права в Донецке, Иркутске или Кустанае. Но пока это невозможно, мы делаем прайд-парад в самом русскоязычном районе города Берлина», – сказал организатор прайда, представитель некоммерческой организации «Квартира» Константин Шерстюк.
Грузинский боец Роман Долидзе победил россиянина в турнире UFC
Грузинский боец Роман Долидзе победил россиянина Хадиса Ибрагимова на престижном турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172 в Абу-Даби (ОАЭ). К концу первого раунда 32-летний Долидзе нанес Ибрагимову удар коленом в голову и отправил его в нокдаун.
Для Долидзе это был дебютный бой в турнирах под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает агентство «Новости-Грузия». Спортсмен выступал в полутяжелом весе. До этого в турнирах смешанных единоборств ММА он одержал семь побед и ни одного поражения.
Роман Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.
За четыре дня дендропарк Шекветили посетили более 100 тысяч человек
Дендрологический парк Шекветили посетило более 100 000 гостей за первые четыре дня, прошедшие с его открытия, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«За четыре дня с момента открытия дендрологического парка Шекветили нас посетили более 100 000 гостей! Благодарим каждого из вас за то, что пришли, и особенно за те искренние эмоции, которые мы получаем в виде ваших впечатлений, в том числе в личных сообщениях. Спасибо, и мы снова ждем вас», - говорится в заявлении администрации парка.
Дендрологический парк в Шекветили открылся 15 июля. Вход в парк бесплатный для всех гостей.
Власти Москвы отрицают запрет торговать продуктами из Армении
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что у армянских экспортеров продуктов питания нет проблем с реализацией товара на столичном рынке «Фуд Сити». «Никаких проблем у них нет, торговля овощами и фруктами не прекращалась», - утверждает он.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что администрация рынка, которым владеют уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, запретила торговать армянскими товарами, более 50 фур со скоропортящейся продукцией были изолированы в отстойник, а сотрудников армянской дипмиссии, которые приехали разобраться в ситуации, силой выгнали с территории «Фуд Сити».
После этого Тоганян, по его словам, обратился в администрацию президента России. В разговоре с изданием РБК он возмутился тем, что «на территории России, в Москве, есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».
Сообщалось также, что группа компаний «Ташир», которой владеет армянский бизнесмен Самвел Карапетян, в срочном порядке предоставила экспортерам из Армении бесплатную парковку на сто фур и торговые точки для реализации продукции на территории торгово-развлекательного центра «Бухта» на Дмитровском шоссе.
- Инцидент на рынке «Фуд Сити» произошел на фоне вооруженных столкновений на армяно-азербайджанской границе, которые начались 12 июля. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях - всего около 20 человек. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявлял, что Азербайджан готовит общественное мнение страны к войне. В свою очередь посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы считает, что Ереван хочет вовлечь в конфликт Москву. 17 июля стороны заявили, что ситуация на границе стабилизировалась.
- Вопреки заявлению главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка об отсутствии у армянских поставщиков проблем на столичном рынке «Фуд Сити», в интернете множество видео, на которых работники рынка давят армянские продукты ногами и выносят их на улицу.
В Нанте задержан подозреваемый в причастности к поджогу собора
В городе Нант на западе Франции после пожара в одном из крупнейших в стране готическом кафедральном соборе святых Петра и Павла задержан подозреваемый в причастности к поджогу.
Это 39-летний уроженец Руанды. Он волонтер церковного прихода, в вечер перед пожаром, как сообщается, ему было поручено запереть двери собора. Прокуратура подчеркивает, что ему пока не предъявлено никаких обвинений - он взят под стражу для допроса, это стандартная процессуальная практика во Франции. Следователи проверяют возможные противоречия в его показаниях.
Пожар в соборе начался накануне утром, 18 июля. За несколько часов около 100 пожарных потушили огонь, однако внутреннему убранству собора был нанесен значительный ущерб. Полностью уничтожены главный орган XVII века, а также витражи.
Приоритетной остается версия умышленного поджога собора. Пожарные говорят сразу о трёх отдаленных друг от друга очагах возгорания. При этом следов взлома в соборе не обнаружено.
Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя. Это крупнейшая готическая церковь в Бретани, собор всего на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от сильного пожара.
Лидеры ЕС третий день обсуждают меры по восстановлению экономики
В Брюсселе третий день продолжается саммит ЕС, цель которого - принять пакет мер по восстановлению экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.
Это первая личная встреча лидеров стран Евросоюза после начала пандемии, в последние месяцы они общались между собой удаленно. Продолжительность саммита беспрецедентна. Лидеры продлили его, пытаясь преодолеть серьезные разногласия в подходах к формированию общеевропейского фонда объемом в 750 миллиардов евро, средства из которого пойдут на помощь наиболее пострадавшим странам, и бюджета ЕС на ближайшие 7 лет объемом более триллиона евро.
Несмотря на заявления о необходимости компромисса, по-прежнему неясно, будет ли он достигнут. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня утром заявила, что результат саммита по-прежнему неочевиден.
Пять государств ЕС выступают за ужесточение предложенных правил предоставления средств пострадавшим странам юга Европы, таким как Испания и Италия, настаивая не необходимости структурных реформ и контроля за расходами. В эту группу входят Нидерланды, Дания, Австрия, Финляндия и Швеция. Лидерам Германии и Франции пока не удалось убедить лидеров «пятерки» пойти на компромисс.
Предложенный руководством ЕС план предусматривает, что большая часть средств будет предоставлена пострадавшим странам в виде грантов, однако Нидерланды и их союзники настаивают на том, чтобы это были кредиты.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, признав наличие существенных разногласий, сказал, что все участники встречи понимают, что соглашения достичь «необходимо».
Евросоюз подвергался критике со стороны ряда политических сил за недостаточно быструю реакцию на развитие эпидемии, из-за чего отдельные государства принимали решения без координации друг с другом - вплоть до закрытия границ между странами ЕС. Руководство ЕС отрицает, что допустило ошибки
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе начал июльский турнир с победы
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал победу в своем первом поединке, после четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Стартовую встречу на июльском басё Тотиносин провел с 11-маэгасирой Востока Симаноуми. Никогда прежде сумоисты не встречались. Применив прием йорикири, Горгадзе оставил противника за пределами дохё.
Следующий поединок Тотиносин проведет с 33-летним сумоистом Кайсэйем – 10 маэгасирой Востока. Счет личных встреч между борцами 12-7 в пользу Горгадзе.
Еще один грузинcкий сумоист Гагамару (Теймураз Джугели) не примет участия в июльском турнире из-за травмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Турнир завершится 2 августа. Из-за мер по предотвращению распространения коронавируса басё проходит без зрителей и не в городе Нагоя, а в Токио.
Югоосетинские власти продлили срок ареста Хвичи Мгебришвили
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия продлили срок незаконного задержания гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Общественный вещатель Грузии поговорил с племянником задержанного.
«В пятницу мы получили последнюю информацию от Красного Креста, а также от Министерства внутренних дел, что ему присудили двухмесячное предварительное заключение. Вроде в понедельник должно быть еще одно судебное заседание, мы точно не знаем», - сказал Автандил Мгебришвили.
В то же время Автандил Мгебришвили назвал вызывающей улыбку информацию югоосетинской стороны о том, что гражданин Грузии проник на территорию республики с целью наловить летучих мышей. «Смешно, что за летучие мыши? На видео видно, что он смотрит вниз и напуган, мы думаем, что его заставили это сказать», - заявил Автандил Мгебришвили.
Хвича Мгебришвили был задержан 3 июля. Югоосетинский КГБ 16 июля сообщил о том, что «гражданин Грузии перешел в села Арцеви и Громи для отлова летучих мышей с целью их дальнейшей продажи по 5000 долларов за каждую».
Гамкрелидзе рассказал об источниках инфицирования десяти новых пациентов с COVID-19
Из десяти случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, четыре являются завозными, а шесть – это контакты инфицированных пациентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
«Четверо – это водители грузовых машин, которые находились в карантинных зонах. Двое из них являются гражданами Грузии, а двое – иностранцами», - сказал Гамкрелидзе. По его словам, в настоящее время в Грузии нет особо тяжелых пациентов. Специалисты продолжают исследования, чтобы установить источники инфицирования двух человек, поступивших в больницы с коронавирусом 17 июля.
- С 26 февраля по 19 июля в Грузии лабораторно подтверждено 1 028 случаев инфицирования коронавирусом. Из них только 11% остаются активными до сих пор – в ковид-центрах остаются 114 человек.
- Помимо фактов COVID-19, зафиксированных на территории страны, еще 41 гражданин Грузии с коронавирусом был доставлен на лечение из-за границы. Среди них 38 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. До 30 миротворцев до сих пор остаются в Военном госпитале Гори.
- От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. В карантине остаются 5 687 граждан, а в стационарах под наблюдением врачей – 232.
В России самое низкое число заражений за сутки за 2,5 месяца
В России за последние сутки, по официальным данным, выявили 6 109 инфицированных коронавирусом.
Цифры заражений в последние недели относительно стабильны, однако показатель за минувшие сутки - самый низкий с 25 апреля.
В официальной статистике за последние сутки учтены 95 смертей от COVID-19, это тоже один из самых низких показателей за последние недели. Больше всего умерших в Петербурге - 26.
Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, умерли более 12 тысяч человек. В эти показатели включены не все, кто был инфицирован коронавирусом, а только те, у кого он признан главной причиной смерти. Впоследствии Росстат, как правило, корректирует цифры умерших от коронавирусной инфекции в сторону увеличения.
С начала эпидемии в России было выявлено более 771 тысячи инфицированных, более 550 тысяч выздоровели. Число активных случаев инфекции за последние сутки выросло - это обычная ситуация для выходных дней.
За сутки на Северном Кавказе умерли 6 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 371
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 371, сообщает «Кавказ.Реалии».
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и в Краснодарском крае умерли по два человека, в Кабардино-Балкарии и в Калмыкии – по одному. Всего на Северном Кавказе умерли 919 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 123 человека:
- Ставропольский край +123 (6889 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 75 (7190)
- Дагестан + 43 (8778)
- Карачаево-Черкесия + 27 (4212)
- Кабардино-Балкария + 20 (5791)
- Адыгея + 20 (2364)
- Ингушетия + 19 (3438)
- Калмыкия + 17 (2363)
- Северная Осетия + 16 (4353)
- Чечня + 11 (1919)
Всего на Северном Кавказе зарегистрирован 47 181 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 19 июля, выявлено уже 771 546 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край последние две недели лидирует по числу заболевших. На этой неделе министр сельского хозяйства края сообщил о вспышке коронавируса среди сотрудников птицефабрики. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Глава Чечни Кадыров потребовал от президента Украины Зеленского подтвердить извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные извинения.
«Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!», - обратился к Зеленскому Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя ответ украинского лидера о видеоролике, который тот несколько лет назад разместил в юмористическом шоу.
О реакции на обращение Кадырова из администрации президента Украины пока ничего не известно.
Речь идет об интервью Зеленского, данном полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону. Тогда затрагивался вопрос о вышедшем в юмористической программе ролике, где был показан снос памятника Ленину, сообщает «Кавказ.Реалии». Как реакция на снос была показана видеонарезка с плачущим после поминальной молитвы по отцу Кадыровым. Зеленский приносил за это извинения, писали украинские СМИ.
COVID-19: За сутки в Армении скончались 10 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 34 877.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 171 и сейчас составляет 23 294.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 641.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 205 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 737, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 146 717 (1 634 за последние сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Кахетии продолжают подсчитывать ущерб от стихии – повреждены более 200 домов
Мэрия Телавского муниципалитета получит средства из центрального бюджета на ликвидацию последствий стихии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе краевой администрации Кахетии.
Разрушительный ураган прошел в Кварельском и Телавском муниципалитетах вечером 15 июля. Сильный ветер сопровождался дождем с градом. По данным местных властей, в Кварельском районе пострадали сельскохозяйственные угодья, а в Телавском, наряду с однолетними и многолетними культурами, были повреждены жилые дома – ураган сносил крыши.
«Службы мэрии Телавского муниципалитета до сих пор продолжают опись пострадавшей инфраструктуры. В масштабах муниципалитета комиссия уже насчитала более 200 поврежденных домов», - сообщили в краевой администрации. На деньги, выделенные из центрального бюджета, крыши некоторых пострадавших домов заменят полностью, другие – отремонтируют.
До сих пор не известно, помогут ли власти фермерам, урожай которых уничтожен. Судя по всему, на компенсации смогут рассчитывать только бенефициары государственной программы агрострахования.
По данным Минсельхоза Грузии, после стихии 15 июля в страховую компанию поступило более 1 040 сообщений. Из них 60% от жителей Телавского муниципалитета, а остальные из районов Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Сагареджо. Площадь пострадавших угодий, которые были застрахованы, составляет 1,2 тысячи гектара.
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