Олимпийский чемпион, экс-депутат Звиад Звиадаури ранен в Ахмета

Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили считает, что правительство «Грузинской мечты» - гарант спокойствия и стабильности в стране. Об этом он заявил на церемонии представления кандидатов в мажоритарных округах.

Иванишвили появился на публике впервые за последние месяцы. Он поблагодарил за эффективную борьбу с коронавирусом врачей и эпидемиологов, а также команду «Грузинской мечты».

«Я рад, что мы смогли так скоро вернуться к нормальному ритму жизни. Хочу поблагодарить врачей и эпидемиологов, команду «Грузинской мечты», благодаря работе которой страна смогла избежать большой беды. Грузию называют зеленой зоной, свободной от коронавируса. Это – заслуга нас всех», - заявил он.

Иванишвили считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.