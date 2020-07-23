«Проект» рассказал о торговле России китами и дельфинами

Россия – крупнейший участник рынка торговли морскими животными ради шоу-бизнеса. Она одна из трёх стран мира, которые вылавливают морских млекопитающих для индустрии развлечений. Наибольшим спросом пользуются дельфины, белухи, косатки и моржи. Позднее они содержатся в дельфинариях и морских цирках, чаще всего – в чудовищных условиях. Такие утверждения содержатся в исследовании издания "Проект".

Хотя отлавливать животных для развлечений по российским законам нельзя, их можно ловить в культурно-просветительских и научных целях. Это условие и позволяет обеспечивать дельфинарии животными – деятельность таких учреждений признается законом "культурно-просветительской".

По оценке экологов WWF, с 2012 по 2018 год Россия была крупнейшим мировым поставщиком морских млекопитающих на внешний рынок, отправляя большую часть экспорта в Китай. По данным российской таможни, за последние семь лет страна экспортировала 637 особей китов, дельфинов, морских свиней и львов, ламантинов, дюгоней, тюленей и моржей. Общая сумма экспорта – более 29 миллионов долларов, но реальная стоимость животных может превышать задекларированную в четыре раза.

Многие животные гибнут и заболевают при транспортировке и передержке. Сколько из них – оценить невозможно, но зоозащитники утверждают, что так или иначе страдают все выловленные млекопитающие. Издание приводит случаи, когда вымерли почти все из выловленных животных.

Экспорт – только часть этого бизнеса. Дельфинарии приносят их владельцам многомиллионную прибыль. Россия занимает пятое место в мире по числу дельфинариев и океанариумов – они расположены в 38 российских городах с учётом аннексированного Крыма. Издание подчёркивает, что сейчас такие учреждения постепенно запрещаются в мире – их закрыли уже в 26 странах.