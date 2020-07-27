Германия выступила против возвращения России в клуб G8

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для возвращения в клуб России необхдимо урегулировать вопрос аннексированного Крыма и ситуацию на востоке Украины

Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку" (G8). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, для возвращения в международный клуб Москва должна урегулировать вопрос аннексированного Крыма на ситуацию на востоке Украины. Маас напомнил, что именно из-за этого в 2014 году Россию исключили из "Большой восьмерки" и сейчас заседания проходят в формате G7.

Глава германского МИДа также подчеркнул, что Россия нужна другим странам для решения конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии. Но, по мнению Мааса, для этого больше подходит формат "Большой двадцатки".

Ранее президент США Дональд Трамп назвал разумным приглашение президента России Владимира Путина на саммит. По мнению главы Белого дома, почти половину тем на встречах G7 необходимо обсуждать с участием России. Однако остальные участники клуба идею Трампа не поддержали. В декабе прошлого года Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против возвращения России в клуб.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что он не против возвращения страны в "Большую восьмёрку".

В международный клуб G7 входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, США и Япония. Россия присоединилась к организации в 1997 году. После аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины в 2014 году участие Москвы в работе клуба было приостановлено.