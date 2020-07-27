Граждане Грузии смогут отправиться на работу в Турцию, но по возвращении - в карантин

Проведенные исследования показали отрицательные результы, новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за 10 дней нет, сообщила "Рес" в понедельник заместитель главы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

В республике за период с мая этого года проведено 3386 теста на коронавирус.

"В инфекционном отделении два пациента с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 - один гражданин и медсестра из "красной зоны", еще двое выписаны из медучреждения", - сказала Гаглоева.

Под медицинским наблюдением находится 194 человек, в медучреждениях республики - 131человек, из них в инфекционном отделении - 34.

Всего с мая выявлено 89 инфицированных коронавирусом, все они находились на карантине в стенах медучреждений, благодаря своевременно принятым властями мерам, 85 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Под карантинные зоны в республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, районные больницы - в поселках Джава, Знаури и Ахалгори, здание бывшего роддома и гостиница "Алан".

До 31 июля действуют ограничения на пересечение де-факто границы с Россией.