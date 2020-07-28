За сутки в Южной Осетии выздоровел от коронавируса один человек, один пациент продолжает лечение

Американская нефтяная компания Frontera уличает правительство Грузии в неискренности и призывает прекратить «ложную и вредоносную пропаганду».

Компания публикует еще одно заявление, которое «Интерпрессньюс» предлагает без изменений: «На прошлой неделе, 23 июля, грузинское правительство неожиданно заявило СМИ, что решило не приостанавливать 27 июля действие нашего контракта, чем грозило нам еще с апреля. На текущей неделе такое же сообщение распространило посольство Грузии в США, чтобы в создать впечатление, что принято великодушное решение остановить незаконный захват нашего имущества во имя продолжения американо-грузинских отношений в позитивном ключе.

Правительство Грузии не предоставило СМИ и официальным лицам США полную историю. 24 июля, на следующий день после того, как премьер-министр сделал это заявление, нам было направлено официальное уведомление о том, что правительство снова намеревается расторгнуть наше соглашение и лишь «временно приостанавливает» попытки достичь этой цели.

Мы вновь призываем премьер-министра и его правительство прекратить эту преднамеренно вводящую в заблуждение, наносящую урон неискреннюю пропаганду, и вместо этого вступить в откровенный диалог с общественностью, официальными лицами США, напрямую начать работать с нашей компанией, чтобы помочь таким образом развитию настоящего партнерства. Мы хотели бы еще раз уточнить, что никаких причин в одностороннем порядке расторгать наш договор 27 июля или в любой другой день не существовало. С апреля этого года мы неоднократно обращались к правительству Грузии с просьбой о встрече, но эта просьба была либо отклонена, либо проигнорирована.

Теперь, после того, как высокопоставленные чиновники делают публичные заявления, не пытаясь встретиться с руководством нашей компании, нам спокойно присылают сообщение совершенно противоположного содержания, чтобы продолжать запугивать наш бизнес. Правительство Грузии должно осознавать, что это нельзя назвать нормальным поведением, когда речь идет о работе с крупнейшим частным инвестором в Соединенных Штатах. Это определенно не является стимулом для потенциальных американских инвесторов из частного сектора, которые наблюдают за этим публичным театром угроз.

Спектакль завершился клеветнической медиа кампанией, которая высмеивает Frontera и распространяет ложь о нашей деятельности. Мы еще раз призываем правительство Грузии выполнить недавнее решение Арбитражного суда, соблюсти условия нашего соглашения, провести конструктивную встречу с нами и дать гарантии, что мы сможем продолжать нашу работу без угроз, запугивания и новых условий».