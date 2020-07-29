В Грузии скончался 17-й пациент с коронавирусной инфекцией

Председатель политической партии «За справедливость» Эка Беселия будет баллотироваться в мажоритарные депутаты в регионе. Об этом она заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». По ее же славам, у партии «За справедливость» будет несколько кандидатов в мажоритарные депутаты.

«Я буду баллотироваться в регионе, и это был мой компромисс. В Тбилиси мне было бы легче баллотироваться, однако я решила идти сложным путем. Это у меня врожденное, я всегда иду сложным путем, однако это мой выбор, потому что был компромисс, достигнуто соглашение по Тбилиси, и я не хотела играть в нем плохую роль. Завтра официально открываем кампанию», - заявила Беселия.

На вопрос, известен ли ей настрой избирателей того округа, где она собирается баллотироваться, Беселия заявила, что случайно она ничего не делает. «То, что я иду сложным путем, не означает, что я иду необдуманно. Та идея, из-за которой мною выбран этот путь, сложна, однако в ней есть прочная логика», - заявила она.

Эка Беселия также дала оценку действующему парламенту, отметив, что парламент предыдущего созыва был гораздо сильнее.

«Нынче парламент думает, что его начальником является правительство и это отступление назад, поскольку в предыдущем парламенте мы изменили это, и правительство поняло, что оно не начальствует над парламентом, а наоборот - это парламент контролирует правительство. Сейчас же я вижу регресс, и несмотря на то, что была очень активной и в том парламенте, и сейчас, мне очень жаль, что теперь этот парламент очень слаб. И по исследованиям видно, что населению не нравится этот парламент, и я убеждена, что следующий парламент будет лучше», - заявила Беселия.