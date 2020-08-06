Ахвледиани постарается внести вклад в «примирение грузинского, осетинского и абхазского обществ»

Новый госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поблагодарила премьер-министра Георгия Гахария и правительственную команду за оказанное доверие.

Ахвледиани заявила, что постарается внести вклад в осуществление главных национальных приоритетов страны. Это, по её словам - восстановление территориальной целостности в международно признанных границах; примирение грузинского, осетинского и абхазского обществ; а также консолидация общества с учётом принципа равноправия.

«Правительство Грузии осуществляет мирную, последовательную, прагматичную политику урегулирования конфликта, у которой есть солидная международная поддержка. Основа и приоритет этой политики – примирение общества, разделенного войной, а также забота о людях, которые ежедневно страдают от итогов нерешенного конфликта», – сказала она.

Ахвледиани заявила, что будут продолжены мирные инициативы правительства, в том числе «Шаг к лучшему будущему».

«Мы готовы к диалогу, нам не безразлична судьба людей, живущих по обе стороны разделительных линий. Мы заинтересованы в улучшении их социально-экономических условий и установлении прямых контактов», - отметила она.