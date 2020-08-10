Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил глубокую озабоченность новыми намерениями российских властей затруднить деятельность американских средств массовой информации, внесенных Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».

В сделанном сегодня, 10 августа, заявлении Помпео указывает, что недавно обнародованный Роскомнадзором проект приказа, ужесточающего условия маркировки журналистских материалов СМИ-«иноагентов», «ставит перед редакциями трудновыполнимые требования, которые еще больше ограничат их и без того лимитированные правительством России возможности». Введенные к настоящему моменту ограничения на работу СМИ, признанных российскими властями «иностранными агентами», и без того «значительны и не имеют прецедента», подчеркнуто в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

Проект приказа Роскомнадзора был опубликован на российском Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в июле 2020 года. Он касается формы пометки о том, что журналистский материал создан и распространяется «иностранным СМИ – иностранным агентом». Эта пометка, фактически представляющая собой фрагмент текста закона из 30 слов, должна будет, в случае принятия инструкции, сопровождать каждую текстовую, аудио- и видеопубликацию: предполагается, что размер шрифта текстового указания вдвое превышает размер заголовка сообщения, той же пометкой необходимо сопровождать и видеоролики (15 секунд перед началом), и аудиофайлы.

«Более 70 лет Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голос Америки» остаются жизненно важным источником независимых новостей и информации для народов России, – сказано в заявлении Помпео. – Нас серьезно беспокоят продолжающиеся нападки российских властей на свободу печати. Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства и придерживаться норм ОБСЕ по обеспечению свободы выражения мнений. Мы призываем правительство России отказаться от введения новых ограничительных мер, которые еще более испортят двусторонние отношения Вашингтона и Москвы».

Исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свободя Дейзи Синделар ранее высказала мнение, что инициатива Роскомнадзора – попытка не только еще больше ограничить работу СМИ в России, но и внушить страх читателям. «Каждый день миллионы россиян получают от нас новости без цензуры о важных событиях в жизни своей страны, – считает Синделар. – Цель находящихся в разработке нормативных актов – запугать тех, кто ищет правдивую информацию, заставить наших зрителей, читателей и слушателей почувствовать себя преступниками или считать, что им угрожает опасность, когда они смотрят или читают наши материалы».