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В Грузии за сутки выявили 478 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 91. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов. Данные обновлены на правительственном портале StopCov.ge.
За сутки в Грузии зафиксировано 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 12 272.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 211 и достигло 6 538. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
Другие новости дня
В Москве пройдёт встреча министров иностранных дел России и Армении
Сегодня в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Армении - Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна. Об этом «Радио Азатутюн» сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Она добавила, что после встречи главы МИД двух стран выступят на совместной пресс-конференции.
В МИД России сообщают, что одной из ключевых тем дискуссии станет обсуждение проблематики нагорно-карабахского урегулирования.
Это официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Карабахе.
- 9 октября в Москве прошли многочасовые переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Ереван и Баку согласились прекратить огонь в зоне боевых действий с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.
- Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Азербайджан накануне сообщил о ракетном ударе по жилому району города Гянджа. По данным азербайджанских властей, погибли 9 мирных жителей, более 30 были ранены.
- Сегодня в Минобороны Азербайджана заявили, что с армянской стороны был открыт огонь по Агдамскому району.
- Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник.
Президент Кыргызстана повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения.
Как сообщили в пресс-службе главы государства 12 октября, это решение обусловлено тем, что парламент (Жогорку Кенеш) в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП.
Отмечается, что в связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября.
Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев также назначается комендантом.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы.
Президент Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения до 21 октября «в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек». С 20:00 до 08:00 действует комендантский час. Комендантом назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.
После прошедших 4 октября парламентских выборов, несогласные с их итогами политические и общественные силы начали 5 октября на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке бессрочный митинг граждан. Ближе к вечеру акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, а в ночь на 6 октября демонстранты захватили здание ГКНБ и «Белый дом», где заседает парламент и аппарат президента.
Тогда же из мест заключения вышел ряд политиков и бывших чиновников, в том числе утвержденный 10 октября Жогорку Кенешем на пост премьер-министра КР Садыр Жапаров, бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники.
Разразившийся тогда кризис власти продолжается по сей день, так как политические силы не могут прийти к единому мнению, при этом все высказываются за возвращение в правовое поле. В ночь на 9 октября Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, которым заявил, что «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики».
В Дагестане убиты двое неизвестных, обстрелявших полицейский патруль
В Кизилюртовском районе Дагестана убиты двое мужчин. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.
Личности убитых пока не установлены. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, в автомобиле у них обнаружили автомат, пистолет и боеприпасы
«В 01:15 на 774 км федеральной автодороги «Кавказ» возле с. Кульзеб Кизилюртовского района при попытке сотрудниками полиции остановить иномарку для проверки документов неизвестные лица из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», – заявили в пресс-службе.
- Накануне в Чечне во время контртеррористической операции были убиты двое предполагаемых боевиков.
- 23 августа во время спецоперации в станице Троицкая (Ингушетия) трое предполагаемых участников группы Аслана Бютукаева были убиты, двое силовиков получили ранения.
- Адвокаты и правозащитники в РФ отмечают, что часто те, которых выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
Двух арестованных выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Белорусское государственное телевидение вечером в воскресенье сообщило, что из СИЗО КГБ Беларуси были выпущены двое участников прошедшей в субботу встречи арестованных представителей оппозиции с Александром Лукашенко.
Это бизнесмен, член инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
Утверждается, что им изменили меру пресечения на домашний арест.
В телесюжете показали Воскресенского, который говорит, что по итогам встречи с Лукашенко ему "поручили готовить предложения к поправкам в конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц", которые, как сказано в телесюжете, "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе". Рабцевич, как утверждается, намерен "продолжать заниматься бизнесом".
То, что Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу, подтвердили их родные и люди из их окружения.
Лукашенко в субботу в СИЗО КГБ встретился с группой арестованных оппозиционеров. О чём точно они говорили - пока не известно. Среди тем называются возможные изменения конституции, о которых в последнее время говорит Лукашенко. Во встрече участвовали 12 человек, в том числе бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, арестованный ещё до выборов 9 августа. Среди других участников встречи были члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Лидия Власова, а также политтехнолог Виталий Шкляров.
- В воскресенье в Минске состоялась очередная массовая акция протеста против правления Лукашенко. Милиция и ОМОН в этот раз действовали против демонстрантов жёстче обычного, были применены водомёты и дубинки, есть пострадавшие, задержаны более 200 человек.
90,92%: ЦИК объявил о победе Рахмона на президентских выборах в Таджикистане
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, заявил председатель Центризбиркома страны Бахтиер Худоерзода.
"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей", – сказал глава ЦИК по итогам подсчета 100% бюллетеней (цитата по РИА Новости).
На пост главы Таджикистана претендовали пять лидеров различных политических сил:
- Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии;
- Рустам Латифзода от Аграрной партии;
- Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии;
- Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии ;
- Рустам Рахматзода (Кудратов) от Партии экономических реформ.
ЦИК ранее отказал в регистрации двум претендентам на пост президента: выдвиженцу от Демократической партии Саидджафару Усмонзоде и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву. В качестве самовыдвиженцев в выборах пытались участвовать как минимум три человека, но закон не дал им права на участие в голосовании. Единственная оппозиционная Социал-демократическая партия традиционно решила бойкотировать выборы, заявляя, что при нынешней власти в Таджикистане голосование не может быть честным.
Ни одни из проведенных в Таджикистане выборов не признавались международными наблюдателями подлинно демократическими.
Действующий президент Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года. Парламент Таджикистана в декабре 2015 года утвердил законопроект "Об основоположнике мира и единства и Лидере нации", официально провозгласивший Эмомали Рахмона пожизненным лидером таджиков. Этот закон дает ему, его семье и их имуществу право неприкосновенности. В частности, законопроект навсегда освобождает Эмомали Рахмона от привлечения к ответственности за деяния, совершенные им в период президентства.
Как Эмомали Рахмону удавалось сохранять власть на протяжении 26 лет и почему эти выборы, скорее всего, станут для него последними, Настоящему Времени рассказал журналист и публицист Олег Памфилов.
В Таджикистане выборы президента состоялись накануне, 11 октября. Явка на них, по официальным данным, уже в 15:00 по местному времени превысила 70%. В списки, по данным ЦИК, включили 4 900 545 избирателей, по стране было открыто 3375 избирательных участков и 39 за ее пределами.
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Армении в матче Лиги наций
Национальная сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Армении в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:2, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Встреча прошла сегодня, 11 октября, в польском городе Тыхы при пустых трибунах.
Грузинская команда проиграла первый тайм. Армяне открыли счет, воспользовавшись провалом обороны соперника. Голом у команды отметился Хорен Байрамян (6-я минута), с пенальти забил Генрих Мхитарян (89-я минута). В составе сборной Грузии отличились Ника Качарава (46-я минута) и Торнике Окриашвили (74-я минута).
После трех туров сборная Грузии располагается на втором месте группы 2 лиги С Лиги наций, набрав пять очка. На первой строчке команда Северной Македонии, в активе которой также пять очков, а на третьей Армения – четыре очка. Эстония идет последней с одним очком.
Участники Лиги наций ведут борьбу за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Дополнительную возможность участия в стыковых матчах в случае неудачного выступления в отборочном турнире получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг.
В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D.
Карабах: стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия
Обе стороны конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в воскресенье обвинили друг друга в нарушениях перемирия, о котором договорились в ночь на субботу на переговорах в Москве главы МИД Азербайджана и Армении.
Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по жилому району города Гянджа. По данным азербайджанских властей, погибли 9 мирных жителей, более 30 были ранены. Корреспонденты зарубежных СМИ подтверждают факт разрушений в городе и наличие жертв, но не могут подтвердить их число.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что удар был нанесен с территории Армении, расценил его как военное преступление, а также квалифицировал случившееся как «неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России». МИД и министерство обороны Армении назвали заявления азербайджанской стороны «абсолютной ложью» и в свою очередь обвинили Азербайджан в обстрелах Степанакерта и других населенных пунктов подконтрольной армянским силам Нагорно-Карабахской республики. Утверждается, что там погибли не менее 5 мирных жителей.
Азербайджанские военные заявили о нанесении ударов по военным целям в Нагорном Карабахе, а представители армянской стороны сообщили, что им удалось предотвратить наступление Азербайджана на нескольких направлениях.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал обе стороны придерживаться соглашения о перемирии. Глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел России призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы он соблюдал соглашение. При этом Армения обвинила саму Турцию, поддерживающую Азербайджан, в шагах, направленных на срыв договоренностей. Глава МИД Армении в понедельник, как ожидается, посетит Москву.
Подписанное в Москве министрами иностранных дел обеих стран соглашение формально начало действовать в субботу, 10 октября. Его целями назван обмен пленными и телами убитых, однако его срок не установлен. Кроме того, стороны в Москве согласились возобновить «субстантивные» переговоры об урегулировании конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, однако когда такие переговоры могут состояться - неясно.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населенной преимущественно армянами, потребовали передать ее из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. Полномасштабный вооруженный конфликт начался после распада СССР. В результате боевых действий 1991-1994 года Азербайджан лишился контроля над большей частью Нагорного Карабаха и несколькими соседними районами. Независимость Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Саакашвили провел предвыборную встречу с грузинскими эмигрантами в Афинах
Третий президент Грузии и кандидат в премьеры страны от коалиции «Сила в единстве» Михаил Саакашвили в Афинах провел предвыборную встречу с грузинскими эмигрантами. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Саакашвили заранее анонсировал мероприятие в столице Греции. При этом накануне он заявил, что встречу попытаются сорвать по поручению его политических оппонентов из правящей партии «Грузинская мечта». Без происшествий сегодня действительно не обошлось. Когда несколько сотен человек встречали Сакашвили на улице, неизвестный распылил в толпе перцовый баллончик. После этого, из соображений безопасности, политику было предложено перенести мероприятие или же зайти в здание с черного входа, но он отказался.
«На улицу вышли сотни искренних патриотов… Когда я пришел и увидел людей с горящими глазами, я сказал, что не обману их и не оставлю на улице. Меня не разлучить с этими людьми… Здесь я обниму частичку Грузии, а совсем скоро обниму всю Грузию», - заявил Саакашвили, обращаясь к собравшимся. Встреча продолжалась около часа. Саакашвили говорил о своих планах на будущее, составленной им стратегии реформ и перспективах Грузии.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В рамках предвыборной кампании 21 сентября Саакашвили провел встречу с грузинскими эмигрантами в немецком Мюнхене. Эти мероприятия являются продолжением кампании «Вместе – домой», начатой Саакашвили перед президентскими выборами осенью 2018 года и ориентированной на граждан Грузии, проживающих за рубежом.
Завершив свой второй президентский срок в 2013 году, Саакашвили покинул Грузию. Сейчас он проживает в Украине, у него украинское гражданство, он занимает пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
В августе политик в очередной раз объявил о своем возвращении в Грузию. При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы его приезд стал причиной противостояния в обществе, подразумевая, что это должно произойти только после победы оппозиции на выборах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Избирательный блок «Сила в единстве», в который входит «Единое национальное движение», назвал третьего президента своим кандидатом на пост премьер-министра. Сам Саакашвили заявил, что в случае победы оппозиции, он будет возглавлять правительство Грузии только два года, чтобы провести ряд важных реформ.
Трамп заявил, что у него выработался иммунитет от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что полностью выздоровел от COVID-19 и что у него выработался иммунитет к коронавирусной инфекции.
В интервью Fox News Трамп заявил, что тесты показали, что он больше не может заразить окружающих. «Похоже, что у меня выработался иммунитет», - сказал Трамп, добавив, что пока неизвестно, на какой период времени иммунитет будет сохраняться - на короткое время, на длительное или «на всю жизнь». Трамп прямо не говорил о том, какие именно тесты он прошел - был ли среди них тест на антитела.
Трамп также сказал, что ему теперь не надо «прятаться в подвале», намекая на своего соперника по предстоящим выборам, Джо Байдена, который из-за эпидемии осторожно подходит к поездкам и публичным выступлениям.
Лечащий врач президента Шон Конли ранее опубликовал заявление, в котором отметил, что, согласно результатам теста, взятого в субботу утром, президент более не представляет угрозы в плане передаче вируса другим лицам - сообщает «Голос Америки».
В субботу Трамп впервые после возвращения из больницы выступил перед публикой. Мероприятие было названо «Мирный протест за закон и порядок».
Президент выступил с балкона Белого дома перед несколькими сотнями приглашенных, которые находились внизу на лужайке. В сообщении Белого дома об этом мероприятии сказано, что с момента вступления в должность президент Трамп придерживается восстановления законности и порядка в США для защиты прав всех американцев.
Появление президента на публике рассматривается как первый шаг к возобновлению полноценной предвыборной кампании на следующей неделе.
Симптомы коронавирусной инфекции у президента появились 1 октября, на следующий день инфекцию подтвердил тест на COVID-19. После этого Трамп провел три ночи в больнице, а в минувший понедельник был выписан.
Армия обороны: Азербайджан предпринял наступательные действия в северо-восточном направлении
11 октября вооруженные силы Азербайджана предприняли наступление в северо-восточном направлении, сообщает Армия обороны самопровозглашенного Карабаха.
Сообщается, что «подразделения Армии обороны пресекли попытку наступления, подбив две единицы бронетехники и нанеся азербайджанской стороне большое потери в живой силе».
Минобороны Карабаха также распространило видео, на котором показаны обломки БПЛА, который, как утверждают военные, был сбит в небе над Карабахом 11 октября.
- С 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погиб 31 мирный житель, еще 154 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 20 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены.
- После многочасовых переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России было достигнуто соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября. Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.
- Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность содействовать обмену телами погибших в ходе военных действий в Карабахе и пленными военнослужащими в зоне карабахского конфликта.
В Таджикистане - президентские выборы. Рахмон избирается в пятый раз
Сегодня, 11 октября, в Таджикистане проходят президентские выборы. Действующий президент Эмомали Рахмон, руководящий страной с 1994 года, избирается на пятый срок подряд. Кроме того, в 1999-м и 2003-м годах Рахмон продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных референдумов, а в 2016-м году президент снял ограничения по числу переизбраний на этот пост. С того же года Рахмон носит официальный титул «основатель мира и национального единства - лидер нации».
В нынешних выборах помимо Рахмона участвуют еще четыре кандидата: лидер Аграрной партии Таджикистана Рустам Латифзода, лидер Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода, глава Партии экономических реформ Рустам Рахматзод и лидер коммунистов Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзоде было отказано в регистрации.
К трем часам дня воскресенья Центральная комиссия по выборам и референдумам признала президентские выборы в Таджикистане состоявшимся, поскольку явка на них, по официальным данным, превысила 50%.
Глава ЦКВР Бахтиер Худоерзода объявил, что к середине дня в стране проголосовали почти три с половина миллионов избирателей, или чуть больше 70% от их общего числа. Худоерзода назвал это «свидетельством очень высокой политической и правовой культуры граждан Таджикистана».
В Минске были задержаны журналисты ТАСС и других СМИ
В Минске в воскресенье были задержаны четверо корреспондентов ТАСС, освещающих акции протеста - Наталия Федосенко, Гавриил Григоров, Валерий Степанченков и Юрий Шамшура. Они были доставлены в Октябрьское РУВД, где сотрудники управления переписали их личные данные, сфотографировали аккредитационные карточки и отпустили со словами, что журналисты могут продолжать работать.
Затем Григоров и Степанченков были повторно задержаны на проспекте Победителей. Журналисты сообщили милиционерам, что уже были задержаны ранее, прошли проверку документов и были отпущены. Несмотря на это, сотрудников ТАСС вновь поместили в автобус и отвезли в то же РУВД.
Как сообщается на сайте ТАСС, были также задержаны три журналиста агентства БелаПАН и фотокорреспондент белорусской газеты «Новы час».
Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Беларуси нового образца. Несколько недель назад и с другими журналистами происходили подобные истории - в связи с введением новых аккредитационных карточек в Беларуси.
Сегодня в Минске и других белорусских городах проходит акция «Марш гордости». Организаторами шествия стали правозащитники и активисты «Хартии-97» и белорусские блогеры. В заявлении организаторов говорится, что вот уже два месяца оппоненты и противники Лукашенко ежедневно упрямо борются за свободу и свои права, несмотря на репрессии и попытки режима разобщить и запугать оппозиционеров.
В Минске сотрудники правоохранительных органов использовали для разгона массового шествия «Марш гордости» водометы, светошумовые гранаты и дубинки. Впервые за 2 месяца милиция столь жестко препятствует воскресному шествию в Минске.
Несмотря на противодействие властей, тысячам людей несколькими колоннами удалось пройти по городу. Центр, как обычно по воскресеньям, был перекрыт.
В Чечне во время контртеррористической операции убиты двое предполагаемых боевиков
В Чечне во время контртеррористической операции убиты двое предполагаемых боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Спецназ блокировал их на одном из участков в двух километрах юго-западнее станицы Ассиновская в Серноводском районе республики. В НАК заявили, что в ответ на предложение сдаться те открыли огонь, после чего были убиты.
По данным антитеррористического комитета, информацию о вооруженных людях в Серноводском районе получили органы безопасности .
Священный Синод ГПЦ может собраться для обсуждения дела Давид-Гареджи
Официальная позиция Грузинской православной церкви (ГПЦ) по поводу «дела картографов» будет озвучена после заседания Священного Синода. Об этом сегодня, 11 октября, заявил журналистам митрополит Потийский и Хобский Григол (Бербичашвили).
В последний раз заседание Священного Синода созывалось год назад. Дата проведения следующего не известна. По словам Бербичашвили, на данном этапе епископы делают выводы по поводу пограничного спора с Азербайджаном только на основе информации, которая распространяется СМИ.
«Очень сложно делать выводы, основываясь на информации СМИ. Складывается такое впечатление, что каждый говорит свою правду, однако истина одна, и истину в любом случае должен установить суд. Сегодня, в эти минуты, единственное, что я могу сказать, так это то, что у меня очень много вопросов», - сказал митрополит Потийский и Хобский.
Накануне сразу несколько СМИ высказали предположение о том, что основанием для задержания двух бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы могли послужить показания архимандрита мужского монастыря Давид-Гареджи Кириона (Ониани). Священнослужитель прямо обвиняет экспертов в предательстве родины и даже в продаже святыни.
Митрополит Поти и Хоби говорит, что будет действительно разочарован, если главной уликой в деле станут слова архимандрита.
Митрополит Руставский Иоанн (Гамрекели) высказался в том же духе. Он заявил, что ничего не может сказать по поводу правильности тех или иных карт, однако считает неоспоримым принадлежности Давид-Гареджи. «На каждое дело есть знающий человек. Выводы должны делать специалисты. Я этих карт не видел, однако я знаю то, что Гареджи, Удабно построили монахи, православные христиане… Все остальное – перепутал кто-то карту или неправильно составил – должны выяснить специалисты», - заявил он.
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио воздержался от подробных комментариев по поводу грузино-азербайджанской границы, выразив надежду на то, что два монастыря комплекса Давид-Гареджи – Чичхитури и Удабно – окажутся в пределах Грузии.
«Я не могу это комментировать, единственно отрадно то, что это дело перешло на новый этап. Добыты очень важные материалы и будем надеяться, что эти два монастыря Давид-Гареджи в конечном итоге окажутся в пределах Грузии, как это было исторически», - заявил он.
- 7 октября прокуратура задержала бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву, сообщает агентство «Новости-Грузия». По версии следствия, в процессе работы они действовали в ущерб интересам Грузии, используя карты с неправильно обозначенной границей и спорным участком монастырского комплекса Давид-Гареджи. Государственное обвинение, утверждает, что из-за этого «возникла угроза потери исторических территории Грузии» - до 3500 гектаров.
- Следователи подчеркивают, что члены комиссии умышленно спрятали «правильные» карты. Одновременно в прокуратуре не знают, какими могли быть мотивы экспертов. Расследование продолжается по части 1 статьи 308 УК Грузии – «действия против Грузии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Грузии или ее части, либо отделение от территории Грузии ее части». В случае признания вины судом, задержанным грозит от десяти до пятнадцати лет.
Несколько детских садов в Тбилиси не смогут возобновить работу с 12 октября
В нескольких государственных детских садах Тбилиси возобновление учебно-воспитательного процесса отложено. Об этом сообщает Общественный вещатель.
Как минимум пять учебно-воспитательных учреждений не смогут вернуться к работе 12 октября. Соответствующие заявления распространили администрации детских садов №23, №34, №171, №100 и №111. Причиной отмены воспитательного стали случаи инфицирования сотрудников детских садов или их родственников.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что все остальные дошкольные учреждения готовы принимать воспитанников с завтрашнего дня. «Речь идет только о трех-четырех садах, где коронавирус подтвердился у учителей. Родителей уже предупредили… Оставшиеся сады подготовлены», - сказал Каладзе.
Одновременно он напомнил, что завтра состоится заседание межведомственного координационного совета, где будет обсуждаться ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Тбилиси. Эпидемиологи не исключают, что правительство примет решение о введении ряда ограничений. На данном этапе не известно, могут ли меры коснуться учебного процесса.
«Если станет известно о каком-то другом решении, информацию об этом предоставят», - добавил Каладзе.
Учебно-воспитательный процесс в детских садах Грузии должен был начаться 14 сентября. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране власти решили отложить открытие детских садов сначала до 1, а затем до 12 октября.
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта
МИД России распространил сообщение о состоявшемся сегодня, 11 октября, телефонном разговоре министров иностранных дел России и Турции, который, согласно источнику, состоялся по инициативе турецкой стороны.
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9-10 октября.
«Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», - говорится в сообщении российского МИДа.
Ведомство добавляет, что с российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорно-карабахского урегулирования, с учетом положений Московского заявления.
Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но для этого должны сложиться определенные условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на медиацентр РБК.
«Я не исключаю такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе я не считаю это продуктивным, наоборот. В армянском руководстве должны наконец понять, что языком ультиматумов, оскорбления и шантажа с Азербайджаном говорить нельзя», - сказал Алиев в интервью РБК.
- Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в днем 9 октября и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.
- Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.
Нателашвили обещает проведение исторической пенсионной реформы
Лидер Лейбористской партии, кандидат в мажоритарные депутаты парламента Грузии от округа Надзаладеви города Тбилиси Шалва Нателашвили провел встречу с пенсионерами.
По его словам, ни одно правительство не уделяло внимания пенсионерам, а в случае его прихода во власть, в стране с 31 октября начнется историческая пенсионная реформа - пенсии будут удвоены, кроме того, будет начисляться тринадцатая пенсия, рассчитанная в соответствии с трудовым стажем, а задолженность пенсионеров по процентам будет полностью погашена.
«Вот, впереди нас ждет этот исторический период, и мы сделаем все, чтобы вернуть улыбку на лица наших пенсионеров, которая им так идет. Это произойдет в течение нескольких недель. Самое главное - проводить из политики эту прожорливую олигархию», - сказал Нателашвили.
- В конце сентября лидер лейбористов заявил о премьерских амбициях. «Я готов занять пост премьер-министра Грузии, если на то будет воля народа», - заявил он. «На следующий день после этого мы проснемся в совершенно другой Грузии, где не будет голодных, бедных, безработных и желающих бежать из страны», - сказал Шалва Нателашвили.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
В Минске и других городах Беларуси начался «Марш гордости»
В Минске и других белорусских городах началась акция «Марш гордости». Организаторами шествия стали правозащитники и активисты «Хартии-97» и белорусские блогеры.
В заявлении организаторов говорится, что вот уже два месяца оппоненты и противники Лукашенко ежедневно упрямо борются за свободу и свои права, несмотря на репрессии и попытки режима разобщить и запугать оппозиционеров.
Накануне, 10 октября, в Минске прошла акция «Массовый женский демарш с цветами против политических репрессий». В ней участвовали сотни женщин. Они прошли по проспекту Независимости с букетами цветов.
Александр Лукашенко в субботу посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико и несколькими другими своими арестованными оппонентами. Среди участников беседы были сын Виктора Бабарико - Эдуард; член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова; предприниматель Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров. О чем говорил Лукашенко с арестованными оппозиционерами в течение нескольких часов - пока не сообщается.
За сутки на Северном Кавказе умерли 12 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 718
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 718.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 154 человек:
- Ставропольский край +154 (17748 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 105 (15085)
- Дагестан + 81 (14345)
- Карачаево-Черкесия + 83 (7921)
- Калмыкия + 83 (7279)
- Кабардино-Балкария + 75 (8336)
- Ингушетия + 52 (6246)
- Северная Осетия + 40 (6220)
- Адыгея + 38 (4513)
- Чечня + 7 (2491)
В Краснодарском крае умерли четыре человека, в Дагестане - три, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии по два, в Карачаево-Черкесии - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1793 человека с COVID-19.
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 90 184 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 11 октября, выявлено 1 298 718 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- В октябре в России зарегистрировано рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки. 10 октября у 12 тысяч 846 человек подтвержден коронавирус.
Алиев: Если мы хотим решить конфликт, то он должен быть решен в рамках нового формата
Президент Азербайджана заявил, что состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.
«Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу «РБК».
«Состав должен отражать намерения и пожелания сторон конфликта, а состав Минской группы его практически не отражает, - продолжил Алиев: - Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, - неважно, как назвать, - должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат. Иначе какой в этом смысл? Если мы хотим решить конфликт, то он должен быть решен в рамках нового формата. Сколько новых форматов сотрудничества трехстороннего, четырехстороннего было создано за последнее время для согласования позиций стран по многим горячим точкам. Они же создаются сейчас, на основе реального расклада сил. Поэтому, безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме - юридической или де-факто, - это уже вопрос технический».
Отметим, что на протяжении десятилетий ведущие мировые державы, а также международные организации утверждали, что единственной платформой для решения нагорно-карабахской проблемы является Минская группа ОБСЕ, и что попытки изменить этот международный формат посредничества могут еще больше осложнить ситуацию.
- Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха ведется с советских времен, когда существовала Нагорно-Карабахская автономная область с преимущественно армянским населением в составе Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1988-1994 годов с обеих сторон погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Сепаратистам при поддержке армянских военных удалось удержать контроль над большей частью территории Нагорного Карабаха, а также взять под контроль несколько соседних азербайджанских районов. В Азербайджане эти территории считают оккупированными. В 1994 году было заключено соглашение о прекращении огня и создании механизма международного посредничества для разрешения конфликта, который, по сути, был заморожен.
В Карабахе подтвердили гибель еще 25 армянских военнослужащих
Военные власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха опубликовали имена еще 25 военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, с учетом данных, обнародованных до сегодняшнего дня, с 27 сентября и по сей день армянская сторона сообщила уже о гибели 429 военнослужащих.
Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях, мотивируя это тем, что в данный момент это «военная тайна».
- С 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погиб 31 мирный житель, еще 154 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 20 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены.
- После многочасовых переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России было достигнуто соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября. Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.
- Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность содействовать обмену телами погибших в ходе военных действий в Карабахе и пленными военнослужащими в зоне карабахского конфликта.
В Баку сообщили, что жертвами обстрела Гянджи стали более семи человек
Число погибших в результате ночного обстрела города Гянджи со стороны вооруженных сил Армении превысило семь человек, более 30 человек тяжело ранены, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Посреди ночи город Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. Разрушены три жилых дома. На данный момент известно о более чем семи погибших, одна из которых женщина», - написал Гаджиев в своем твиттере.
Также в его сообщении говорится, что тяжелые ранения получили 33 мирных жителя, в том числе дети.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что армянские военные обстреляли второй по величине город Азербайджана - Гянджу. По данным азербайджанского МЧС, одна из ракет попала в многоквартирный дом, который был полностью разрушен, под завалами остались жители.
В Минобороны Армении отвергли обвинения Азербайджана и заявили, что Ереван соблюдает достигнутые в Москве договоренности о режиме прекращения огня, передает «Интерфакс».
Тбилиси обогнал Аджарию по числу новых случаев заражения COVID-19
В Тбилиси зафиксирован рекорд суточного прироста числа заболевших коронавирусом – 194 факта. Об этом сегодня, 11 октября, на брифинге сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
Впервые по количеству новых фактов грузинская столица обогнала Аджарию – регион, который стал главным очагом эпидемии в начале сентября. «К сожалению, по регионам на первом месте по количеству новых случаев Тбилиси, чего мы и опасались. В Тбилиси 194 новых случая. В Аджарии [статистика] уменьшается - 172 новых случая. Принятые меры дали результаты», - отметила Энделадзе.
Негативная динамика наблюдается и в Имеретии, где зафиксировано 117 новых фактов COVID-19. Что касается других регионов, то в Самегрело-Земо Сванети выявлено 16 случаев, в Гурии – 7, в Шида Картли – 7, в Квемо Картли – 4, в Кахетии – 3, в Самцхе-Джавахети – 2, в Мцхета-Мтианети – 1.
За минувшие 24 часа в Грузии зафиксировано 523 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 208 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, скончались семь человек.
Первый случай коронавирусной инфекции в стране был выявлен 26 февраля. С тех пор в Грузии лабораторно подтверждено 11 794 случаев заражения. Общее количество выздоровевших составляет 6 327. Скончались 85 человек.
За сутки в Армении выявлено 715 новых случаев коронавируса, 4 пациента скончались
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 715, в общем составив 56 451. По состоянию на 11:00 11 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 53 и сейчас составляет 45 824.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1020.
Как сообщили Радио Азатутюн в Министерстве здравоохранения Армении, за время эпидемии 303 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9304, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 325 894 (3366 за сутки).
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