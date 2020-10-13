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В Москве от коронавируса умер абхазский общественный деятель Тарас Шамба
Абхазский общественный деятель Тарас Шамба умер в Москве на 83-м году жизни. По информации СМИ, он болел коронавирусом.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Тараса Шамба.
«Уход из жизни человека, который всю свою жизнь посвятил служению Абхазии, является большой утратой для нашего народа», – заявил Бжания.
Тарас Шамба в 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, в 1992-2017 – президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, в 2002-2008 –первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.
Его младший брат, Сергей Шамба – секретарь абхазского Совбеза, экс-министр иностранных дел.
Другие новости дня
В югоосетинском селе установят памятник Иосифу Сталину
В самопровозглашенной республике Южная Осетия в ближайшее время установят памятник советскому вождю Иосифу Сталину.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев предложил установить памятник в своем родном селении Цорбис (Цорбиси). Он же профинансировал строительство площади в этом селении, которую планируют назвать в честь Сталина.
«Кавказ.Реалии» пишет, что памятник изготовлен в творческой мастерской известного в Северной Осетии скульптора Ибрагима Хаева.
«Изначально памятник делал, что называется, для себя. Но Дзамболат Тедеев решил выкупить мою работу», – рассказал Ибрагим Хаев.
В самом Владикавказе на Аллее славы установлен бюст Сталина. В скором времени появится еще один – в районе парка на ул. Павленко, где готовится к открытию монумент ушедшим на фронт жителям Осетинской слободки.
«Наше общество находится на грани потери национального самосознания. Именно во время правления Сталина вся видная интеллигенция осетинского народа была репрессирована, самые светлые умы Осетии были расстреляны только за то, что боролись за права осетинского народа, и были признаны контрреволюционерами. Почему в Осетии нет памятников национальным героям Кавказской войны?» – написал в ответ на новость об установке памятника в Южной Осетии телеграм-канал «Бонварнон», который ведет североосетинская молодежная общественная организация «Ныфс».
Для многих на постсоветском пространстве имя Сталина ассоциируется с жертвами ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).
Появление памятников и бюстов Сталину негативно воспринимается среди жителей соседних республик: Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии, Калмыкии, крымских татар и всех тех, кто прошел через тотальную депортацию в период правления Иосифа Сталина.
- Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал репрессии народов СССР актом геноцида (этот термин дважды применяется в законе).
- В 2009 году Европейский парламент утвердил 23 августа Днём памяти жертв нацизма и сталинизма.
- Постоянная комиссия по исторической памяти Совета по правам человека России опубликовала заявление, в котором осуждает установку памятников Иосифу Сталину на государственной или муниципальной земле.
- В общей сложности в Северной Осетии установлено около 30 бюстов Сталину. Здесь считают Сталина осетином по происхождению, выходцем из фамилии Дзугаевых.
- Грузинские коммунисты периодически выступают с требованием восстановить памятник Сталину и в городе Гори, который был демонтирован в 2010 году. С 2011 года в Грузии действует закон «Хартия свободы», запрещающий использовать коммунистическую и нацистскую символику.
На севере Ирана разбился беспилотный летательный аппарат
На севере Ирана, в граничащей с Азербайджаном провинции Ардебиль разбился беспилотник, сообщают местные информагентства. IRNA указывает, что это - «армянский или азербайджанский дрон».
«Пострадали сельскохозяйственные территории, информации о человеческих жертвах нет», – сообщает агентство MEHR, добавляя, что пока не ясно, с какой стороны был выпущен дрон.
Ранее официальный Тегеран строго предупредил Армению и Азербайджан не переносить карабахский конфликт на его территорию.
«Мы поговорили с правительствами двух стран и призвали их контролировать свои боевые действия», – сказал министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли, добавив, что если ситуация не улучшится, Иран предпримет необходимые шаги для обеспечения безопасности своих границ.
- Ранее в МВД Грузии сообщили, в кахетинских сёлах Удабно и Санавардо разбились два беспилотных летательных аппарата. Некоторые пользователи социальных сетей, изучив выложенные в соцсетях фотографии, успели установить, что дроны израильского производства, а значит, принадлежат Азербайджану. Другие не исключили, что они армянские.
- Обломки неизвестного снаряда нашли и в горах Агульского района Дагестана. Журналисты-расследователи пришли к выводу, что ракету могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса С-300. Вероятно, ракета была выпущена, когда азербайджанская армия пыталась сбить цель в своем воздушном пространстве.
Тихановская требует от Лукашенко до 25 октября объявить об уходе
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что участники акций протеста против Александра Лукашенко объявляют ему так называемый Народный ультиматум - со сроком выполнения требований до 25 октября.
Как сказано в телеграм-канале Тихановской, до этой даты Лукашенко, официально провозглашённый президентом по итогам выборов 9 августа, которые его оппоненты не признают, должен объявить об уходе. Ещё два требования - прекращение насилия против участников акций протеста и освобождение всех политзаключённых.
Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября (в понедельник) "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться" - пишет Тихановская. Она отвергла утверждения властей о "диалоге", назвав их действия "государственным террором". Она также вновь призвала сотрудников правоохранительных органов "перейти на сторону народа".
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов. Его главная соперница Тихановская сейчас находится за границей, куда, по её утверждениям, была вынуждена выехать под давлением. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская - в качестве лидера оппозиции - встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жёстко разгонять протесты в Минске и других городах. В воскресенье в Беларуси были задержаны более 400 человек, применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали "Марш пенсионеров". Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют "цепи солидарности", сооружают из подручных средств баррикады.
- Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад. Он заявляет, что готовит конституционную реформу. В субботу он в СИЗО в Минске встретился с группой политзаключённых, среди которых были его видные оппоненты и члены оппозиционного Координационного совета. В частности, на встрече были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской. Подробности разговора не известны, однако, по всей видимости, речь шла в том числе о конституционной реформе. После него двое из 12 участников встречи были освобождены.
COVID-19: в Абхазии вводятся дополнительные ограничения
В Абхазии вводятся дополнительные ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, – распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
В частности, с 15 октября до 24 ноября запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий. Запрет затронет деятельность учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов).
С 15 октября до 24 ноября будет приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений; общеобразовательных учреждений; образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций); СПА-салонов, саун, массажных салонов.
В документе говорится о рекомендации по использованию в общественных местах средств индивидуальной защиты (медицинские маски).
Кроме того, речь идёт об освобождении работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно) от выполнения служебных обязанностей.
- С 5 октября в Абхазии уже запретили проводить массовые, спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия в помещениях, а также свадебные и иные торжественные мероприятия.
- Организация абхазских ветеранов «Аруаа» требует от абхазских властей обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ветераны считают, что на территории Абхазии необходимо развернуть мобильный госпиталь Минобороны России – «как это было сделано в Италии и Сербии».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая.
Грузия и Португалия — единственные сборные, не проигрывавшие в Лиге наций
Грузия и Португалия являются единственными сборными, которые ещё не проигрывали в Лиге наций УЕФА. Об этом пишет портал «Чемпионат».
В частности, Грузия провела в двух розыгрышах турнира девять матчей, в которых добилась шести побед, трижды сыграв вничью. Португалия сыграла восемь матчей: выиграла шесть встреч и дважды сыграла вничью.
В последних матчах сборная Грузии выиграла у Беларуси (1-0) и сыграла вничью со сборной Армении (2-2). Теперь Грузии предстоит два поединка против Северной Македонии (14 октября и 12 ноября).
Ноябрьский матч имеет для грузинской сборной особое значение. В случае победы, Грузия впервые попадёт в финальную часть чемпионата Европы.
Грузия поднялась на 47-е место в «Индексе паспортов»
Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала 13 октября обновленный рейтинг паспортов мира — HPI. При его составлении учитывается индекс свободы передвижения, указывающий количество стран, в которые обладатель паспорта может въехать без визы, – пишет «Радио Свобода».
Грузия в рейтинге на 47-м месте. Граждане страны формально могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 116 стран. В январе сообщалось, что Грузия занимала 53-е место.
Однако авторы исследования отмечают, что пандемия коронавируса изменила само отношение людей к свободе передвижения, а соглашения между государствами о безвизовом въезде заменили временные закрытия границ и ограничения на въезд из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. «Привычная иерархия силы и возможностей паспортов терпит большие изменения», – говорится в публикации.
Уровень несоответствия формального положения фактическому эксперты продемонстрировали на примерах Сингапура, США и России. Если ещё в начале года Сингапур занимал первое место в первой пятерке (граждане страны имели возможность безвизового въезда в 190 государств), то на 1 октября этот показатель составил менее 80 стран. Таким образом, сохранив почетное второе место, в действительности рейтинг паспорта Сингапура не отличался особо от рейтинга паспортов Намибии и Лесото.
Паспорт США в январе текущего года позволял посещать без других разрешительных документов 185 стран мира. Сейчас это число - менее 75 (уровень Малави и Танзании). При этом формально в рейтинге он занимает седьмое место.
Что касается России, то в настоящее время её паспорт позволяет без визы посетить менее 50 стран мира (уровень Камеруна, Гаити и Южного Судана). При этом в январе россияне могли без виз прибыть в 119 разных государств. В официальном же рейтинге Россия со 117 формально открытыми странами делит 48-е место с Боснией и Герцеговиной.
Первое место в Индексе паспортов занимает Япония. Её граждане могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 страну.
В комментарии составители рейтинга отмечают, что "произошел сдвиг от свободы передвижения, считающейся прерогативой граждан с некогда могущественными паспортами, к осознанию того, что теперь это необходимая роскошь для тех, кто желает получить первоклассное образование, возможности для бизнеса и качественное медицинское обслуживание".
- В июле «Эхо Кавказа» писало, что грузинский паспорт во время пандемии стал «сильнее» американского (по данным консалтинговой компании Arton Capital).
Колесникова отказалась участвовать во встрече с Лукашенко в СИЗО
Один из лидеров белорусской оппозиции, арестованная Мария Колесникова отказалась участвовать во встрече политзаключённых с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу 10 октября в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.
Об отказе Колесниковой во вторник рассказал в эфире "Эха Москвы" её адвокат. По его словам, в пятницу к Колесниковой в СИЗО города Жодино, где она находится, приезжали двое "миловидных мужчин" с предложением встретиться с Лукашенко. Колесникова ответила, что не согласна ехать с этими людьми, не зная, кто они, и сказала, что "в Жодино в изоляторе ей спокойнее". Кроме того, она выразила сомнение в смысле диалога с Лукашенко сейчас, напомнив о том, что практически все лидеры оппозиции или арестованы, или вынуждены были покинуть страну.
Саму Колесникову тоже пытались силой заставить покинуть Беларусь, однако на границе она порвала свой паспорт. После этого её арестовали, предъявив обвинение в призывах к смене власти.
На встрече с Лукашенко присутствовали 12 человек, в том числе его видные оппоненты и члены оппозиционного Координационного совета. В частности, на встрече были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж находящейся за границей Светланы Тихановской, которую многие оппоненты Лукашенко считают подлинным победителем выборов президента 9 августа. Как утверждается, на встрече Лукашенко разрешил Тихановскому - впервые после ареста в мае - позвонить жене. Также всех участников встречи свозили в баню.
В воскресенье двое из участников встречи с Лукашенко были отпущены из СИЗО под домашний арест. По государственному телевидению показали их заявления, которые можно трактовать как призыв сотрудничать с Лукашенко при подготовке конституционной реформы. Об этой реформе шла речь и на встрече Лукашенко с политзаключёнными, однако, как следует из слов сообщавших о её содержании адвокатов, какой-либо договорённости достигнуто не было - участники встречи просто обменялись мнениями.
- С 9 августа, когда было объявлено о победе Лукашенко на президентских выборах, в Беларуси продолжаются протесты. В последние дни власти вновь начали их жёстко разгонять. В воскресенье в Минске и других городах были задержаны более 400 человек, применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали "Марш пенсионеров". Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют "цепи солидарности", сооружают из подручных средств баррикады.
- Мария Колесникова - активистка штаба Виктора Бабарико - получила известность как участница так называемого "женского трио", образовавшегося перед выборами после того, как единственным реальным оппонентом Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская. После 9 августа она какое-то время была одним из немногих оппозиционных лидеров, остававшихся в Беларуси на свободе.
Армянская сторона опубликовала неточный список погибших: 10 военнослужащих живы
Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что опубликованные 12 и 13 октября списки погибших военнослужащих содержали ряд неточностей. Об этом пишет «Радио Азатутюн».
В частности, согласно сообщению, в указанные списки по ошибке включили 10 солдат, которые, как выяснилось, живы. Армия обороны извинилась за ошибку.
Таким образом, с учетом обнародованных ранее данных, с 27 сентября и по сей день армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих.
Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян накануне заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 42 мирных жителя, 206 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
- 9 октября в Москве прошли многочасовые переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Ереван и Баку согласились прекратить огонь в зоне боевых действий с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, после чего обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
В Тбилиси вновь заявили, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан приостановлен
Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия вновь заявил, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан через территорию Грузии приостановлен.
Он прокомментировал ряд сообщений, якобы перевозки военных грузов осуществляются посредством гражданских авиарейсов.
«Согласно той документации, которая находится в распоряжении Грузии, полёты, которые осуществляются через территорию страны, носят лишь гуманитарный и гражданский характер, что полностью соответствует стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.)», - заявил Дарсалия.
Дарсалия заявил, что ответственность за соблюдение норм международного права несут конкретные авиаперевозчики и владельцы груза.
«В случае обнаружения нарушений, при наличии веских доказательств, Грузия отреагирует соответствующим образом, нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе перед ICAO», – отметил Дарсалия.
- На фоне возобновления военных действий в Нагорном Карабахе власти Грузии запретили транспортировку грузов военного назначения через территорию страны сухопутными и воздушными маршрутами в направлении Армении и Азербайджана.
В Абхазии требуют обратиться к Путину с просьбой развернуть мобильный госпиталь
Организация абхазских ветеранов «Аруаа» требует от руководства самопровозглашенной республики Абхазия обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ветераны считают, что на территории Абхазии необходимо развернуть мобильный госпиталь Минобороны России – «как это было сделано в Италии и Сербии».
«Считаем, в такой крайне тяжелой ситуации, преступной халатностью со стороны президента и премьер-министра игнорировать наше предложение. Если на этой неделе руководство нашей страны официально не обратиться к президенту РФ В.В.Путину с просьбой развернуть госпиталь, то мы начнем сбор подписей и обратимся за помощью к президенту России от имени народа Абхазии, а президента и премьера Абхазии будем считать виновными, как минимум, в каждой второй смерти от COVID-19», – сказано в заявлении.
Как пишет «Нужная газета», авторы заявления высказывают недовольство бездействием властей в условия распространения пандемии коронавируса в Абхазии.
«Именно в тот момент, когда численность больных стала увеличиваться, руководством было принято решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП «Псоу». У людей, пересекающих границу, не требовали не только COVID-паспорта, но перестали даже измерять температуру. Такой режим на границе и полное несоблюдение рекомендованных мер безопасности, через два месяца привело к критической ситуации», – говорится в обращении «Аруаа».
- 24 сентября общественная организация «Аруаа» уже рекомендовала руководству Абхазии обратиться с просьбой к РФ развернуть военный госпиталь.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая.
В Грозном убиты четверо предполагаемых боевиков, погибли трое силовиков
В Октябрьском районе Грозного утром 13 октября был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации убиты четыре человека: власти утверждают, что это боевики.
«Интерфакс» сообщает, что в ходе перестрелки погибли трое сотрудников правоохранительных органов.
Спустя полчаса спецоперация в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного была завершена. Дом, в котором были блокированы предполагаемые боевики, силовиками был сожжен, – пишет «Кавказ.Реалии».
По информации РИА Новости, сегодняшний режим КТО в Грозном – первый за несколько лет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что участники незаконных вооруженных формирований «планировали ряд террористических актов на территории региона».
«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», – написал Кадыров.
Как сообщало «Эхо Кавказа», ранее в ходе спецоперации в Серноводском районе Чечни были ликвидированы двое предполагаемых боевиков. По предварительной информации, это – уроженец ингушского села Нестеровская Рустам Борчашвили 1978 года рождения, и уроженец чеченского села Янди Казбек Байдуллаев 1988 года рождения. Сообщается, что они входили в группировку Аслана Бютукаева.
Накануне еще двое мужчин были убиты в Кизилюртовском районе Дагестана. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.
Edison Research: «Грузинская мечта» – 36%, «Национальное движение» – 17%
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты очередного социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны.
- «Грузинская мечта»: – 36%
- Не определились с выбором – 24%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 17%
- «Европейская Грузия» – 5%
- Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели – 4%
- Лейбористская партия – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- «Гирчи» – 2%
- «Лело» – 2%
- «Граждане» (Алеко Элисашвили)– 1%
- Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия» – 1%
- «Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
- Другие партии – 1%
Не определившихся с выбором избирателей (24%) спросили, кому они симпатизируют – «Грузинской мечте» или оппозиции? 13% ответили – «Грузинской мечте», 30% - оппозиции, 57% - не ответили на вопрос.
Исследование проводилось с 17 сентября по 7 октября. В общей сложности в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 4 500 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-1,5%.
В Южной Осетии выявили 10 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии проведено 64 исследования на COVID-19, из них 10 показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Еще у десяти граждан подтвердился коронавирус, всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) – 62», – сказала она.
«Лечение в инфекционном отделении Республиканского многопрофильного медицинского центра, в «красной зоне» проходят 25 человек, у которых подтверждена вирусная пневмония, остальные проходят лечение амбулаторно», – заявила Кочиева.
Главный санитарный врач в очередной раз обращается к жителям с просьбой соблюдать масочный режим, ответственно подходить к мерам предосторожности.
В Словакии лидер ультраправой партии Котлеба приговорён к 4 годам
В Словакии лидер крайне правой парламентской партии, обвинённый в незаконном использовании неонацистской символики, был приговорён 12 октября к четырём годам тюремного заключения.
Мариан Котлеба, лидер Народной партии Наша Словакия, предстал перед судом за то, что в 2017 году подарил трём бедным семьям банковские чеки на сумму 1488 евро. Число 1488 имеет символический смысл для неонацистов и расистов из движения "Превосходство белых".
Приговор не является окончательным. Котлеба не признал своей вины и может обжаловать в Верховном суде свой приговор, вынесенный ему Специальным уголовным судом в городе Пезинок на юго-западе Словакии.
Крайне правая Народная партия Наша Словакия, члены которой пользуются нацистскими приветствиями и добиваются выхода Словакии из Европейского союза и НАТО, на последних парламентских выборах завоевала четвёртое место, получив 8 процентов голосов избирателей. Депутаты от этой партии имеют 17 мест в 150 местном парламенте Словакии и два места в Европейском парламенте. Котлеба и его однопартийцы открыто поддерживают идеологическое наследие марионеточной Словацкой республики периода Второй мировой войны.
Инцидент, за который был осуждён Котлеба, произошёл в 2017 году, 14 марта - в очередную годовщину образования Словацкой республики (1939-1945). В прошлом году Верховный суд отказался выполнять просьбу генерального прокурора о запрете партии Котлебы. В своей просьбе генпрокурор Яромир Цизнар, указал, что Народная партия Наша Словакия - это экстремистская группировка, подрывающая конституцию и намеренная разрушить демократическую систему. Верховный суд отклонил просьбу генерального прокурора, который не смог сопроводить свою просьбу достаточным количеством доказательств.
В Грузии за сутки выявили 569 случаев коронавируса, девять пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 102. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов - это максимальный показатель за все время пандемии.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 569 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 12 841.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 329 и достигло 6 867. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой" болезни у одного из добровольцев. Об этом говорится в сообщении компании.
Появление у добровольца неизвестного заболевания в Johnson & Johnson назвали "ожидаемой частью любого клинического исследования". Анализом заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании.
Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Предполагалось, что в них примут участие до 60 тысяч добровольцев с трёх континентов.
В случае удачного завершения испытаний и регистрации вакцины Johnson & Johnson планирует выпускать один миллиард доз в год.
Ранее компания AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Первый раз это произошло в июле, второй в сентябре. Тогда Reuters сообщал, что причиной стали неврологические симптомы у одного из участников. Сейчас испытания возобновились.
Шведско-британская AstraZeneca одна из иностранных вакцин, которая готовится к регистрации в России.
- Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей.
- На стадии испытаний находятся также ещё две российские вакцины — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
- В мире на сегодняшний день выявлен почти 37 с половиной миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, болееJohnson & Johnson приостановила испытания вакцины от одного миллиона человек умерли.
В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Армении
В Москве сегодня состоялась встреча министров иностранных дел России и Армении, которая продлилась полтора часа и за которой последовала совместная пресс-конференция двух министров. В начале встречи с Сергеем Лавровым Зограб Мнацаканян подчеркнул, что необходимо остановить военные действия и что «роль России в этом вопросе чрезвычайно важна».
Это официальный визит главы МИД Армении в Москву, запланированный еще до возобновления войны в Нагорном Карабахе. Как сказал сам Мнацаканян, война, конечно же, изменила повестку дня визита в Москву, и главный вопрос в этой повестке - война в Карабахе.
Сегодня на встрече с Лавровым Мнацаканян подробно перечислил ущерб, нанесенный Карабаху в результате войны, продолжающейся несмотря на гуманитарное прекращение огня. Погибли мирные жители, более сотни ранены, большой ущерб нанесен жилым зданиям и инфраструктуре Карабаха.
Министр иностранных дел России, при посредничестве которого 9-10 октября в Москве состоялись трехсторонние переговоры, которые продлились 11 часов и по итогам которых был опубликован документ о гуманитарном прекращении огня, сегодня заявил, что соглашение о прекращении огня нарушается. «Мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что контакты, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договоренностей, которые были согласованы в трехстороннем формате», – сказал Лавров.
- 8 октября в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ встретился министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Кроме того, вчера сопредседатели Минской группы ОБСЕ разговаривали с Байрамовым по телефону. На данный момент нет официальной информации о том, продолжатся ли переговоры в трехстороннем формате и приедет ли Байрамов в Москву. Известно лишь, что Мнацаканян будет находиться в Москве до 14 октября.
- 9 октября в Москве прошли консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны подписали краткий документ о прекращении огня в гуманитарных целях. В документе, среди прочего, отмечается, что стороны согласились начать субстантивные, то есть, содержательные переговоры по урегулированию карабахского конфликта.
За прошедшие два дня в Абхазии подтверждено 86 случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 жителей Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них, сообщили в оперативном штабе по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса.
На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных 158 пациентов с подтвержденным COVID-19, состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 34 - средней степени тяжести, выписаны 25 пациентов. Всего в гудаутский госпиталь за два дня были доставлены 37 человек.
11 октября скончалась пациентка 1944 года рождения, поступившая в Гудаутскую ЦРБ 10 октября. Несмотря на проводимую терапию, 11 октября женщина скончалась от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
В тот же день в гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1969 года рождения, поступивший в реанимационное отделение медучреждения 10 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, утром 11 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Под Нижним Новгородом юноша открыл огонь по автобусу - есть жертвы
Под Нижним Новгородом, в Борском районе неизвестный открыл стрельбу из ружья по автобусу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. В результате четыре человека погибли, еще трое ранены. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Стрелок скрылся, ведется его розыск.
По данным телеграм-канала Baza, нападавшему 18 лет, в Нижегородской области он гостил у своей бабушки. Сообщается также, что он специально готовился к нападению и у него было с собой два ружья. Официального подтверждения этой информации пока нет.
МВД Беларуси пригрозило применить против протестующих боевое оружие
Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил «в случае необходимости» применить против участников акций протеста, которые больше двух месяцев не стихают по всей стране, боевое оружие.
Он объяснил это тем, что протесты стали «организованными и крайне радикальными», в них участвуют «группы боевиков, анархистов и футбольных фанатов». Казакевич привел в пример прошедшее в воскресенье шествие оппозиции в центре Минска, которое закончилось столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.
Накануне на традиционном воскресном шествии оппозиции пострадали десятки человек, свыше 500 были задержаны. Против протестующих применили водометы, светошумовые гранаты, перцовый газ и дубинки. В ответ милицию и ОМОН забрасывали камнями и бутылками.
Сегодня, 12 октября, оппозиция объявила акцию под названием «Марш пенсионеров». На улицы Минска снова вышли тысячи людей, в основном старшего возраста. Телеграм-канал Nexta сообщает, что против них также применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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- Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от 100 до 200 тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
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- Страны ЕС и США не признали легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и пообещала в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую. Сам президент Беларуси провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.
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- В субботу Лукашенко посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико и другими арестованными оппонентами. Среди участников беседы были сын Бабарико Эдуард, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, муж экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей. О чём именно говорил Лукашенко с оппозиционерами в течение нескольких часов, не сообщалось, однако после встречи двум её участникам, Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, изменили меру пресечения на домашний арест, остальным арестованным разрешили сходить в баню.
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- В понедельник Минский городской суд отклонил апелляцию защиты Виктора Бабарико и оставил оппозиционера под стражей. Сообщается, что заседание было закрытым.
Главы МИД ЕС поддержали санкции против России из-за Навального
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.
"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", — отметил Хаависто. По его словам, речь идет об индивидуальных санкциях. Франция и Германия объявили на прошлой неделе, что представят предложения по введению санкций против России своим европейским партнерам. Две страны указали на то, что наличие в организме Навального нервно-паралитического вещества "Новичок" подтвердила Организация по запрещению химического оружия, а российская сторона "убедительного объяснения" произошедшему не предоставила.
В подготовленный ими санкционный список вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны, писала французская Le Monde. По ее данным, в список также вошел Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который считается местом разработки "Новичка" в советскую эпоху.
- Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому.
- 22 августа Навального – по настоянию семьи и соратников – перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Оппозиционера выписали 19 сентября, но он остаётся в ФРГ. После выписки Навальный дал несколько интервью, в которых отмечал, что он быстро восстанавливается и намерен вернуться в Россию, чтобы продолжать политическую деятельность.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.
Российские специалисты ремонтируют компьютерный томограф в Гудаутском госпитале
Компьютерный томограф, недавно установленный в Гудаутской клинике, после нескольких дней использования перестал работать. Как сообщил «Апсныпресс» министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия, приехавшие из России специалисты сейчас занимаются диагностикой аппарата и ремонтом.
«Они привезли необходимые детали. Уверены, что скоро он вновь заработает. По словам самих специалистов, аппарат КТ очень хороший, а произошедший технический сбой они исправят», – заявил он.
«Апсныпресс» пишет, что помимо Гудаутской больницы, аппараты компьютерной томографии есть в Республиканской больнице Сухуми, в Гагрской ЦРБ и Агудзерском госпитале. Рентгеновские аппараты есть во всех районных больницах, за исключением Очамчирской – там он испортился.
«Осложнения на легкие, которые дает коронавирусная инфекция, можно обнаружить и на рентгеновском снимке. Есть и такие формы протекания болезни, когда на снимке ничего не видно. Компьютерная томограмма или рентгеновский снимок нужны для того, чтобы определить, поражения ли легкие и какова степень их поражения. Компьютерная томограмма позволяет получить точную картину состояния легких», – заявил замминистра здравоохранения Вахтанг Вардания.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2257 человек. Выздоровели 829 человек, 21 летальный случай.
Зеленский: если не смогу закончить войну, нужен другой человек
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет закончить войну в Донбассе.
По словам Зеленского, он не цепляется за рейтинги и власть. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", – сказал президент Украины.
Ранее Зеленский заявлял о невозможности завершить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. В Киеве понимают, что субъекты в Минском процессе – Украина и Российская Федерация, и готовы продолжать переговоры при посредничестве ОБСЕ, чтобы вернуть людей и территории, сказал Зеленский.
На вопрос о том, верит ли Владимир Зеленский, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернёт Украине все территории, включая аннексированный Крым, украинский президент ответил: "Я верю в это" – и добавил, что в противном случае он бы не шёл в президенты. "Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда", – отметил Зеленский.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины были заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встрече в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлён только обмен заключёнными и задержанными, но не в формате "всех на всех".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают. Именно поэтому, по мнению экспертов, от Украины в этом вопросе мало что зависит. Должна измениться позиция России, которая отказывается признать участие в конфликте.
- В Донбассе периодически вводится режим прекращения огня, который неоднократно нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
Названы имена убитых в Чечне предполагаемых боевиков: Рустам Борчашвили и Казбек Байдуллаев
Личности двоих ликвидированных накануне в ходе спецоперации в Серноводском районе Чечни предполагаемых боевиков установлены. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чечне.
В ведомстве не назвали имён, указав лишь, что один из них находился в федеральном розыске.
«Нападавшие были вооружены автоматами «Калашникова», ручными гранатами и самодельным взрывным устройством», – сказано в заявлении ведомства.
При этом некоторые СМИ и Telegram-каналы уже назвали имена убитых. По предварительной информации, это – уроженец ингушского села Нестеровская Рустам Борчашвили 1978 года рождения, и уроженец чеченского села Янди Казбек Байдуллаев 1988 года рождения.
Сообщается, что они входили в группировку т.н. полевого командира Аслана Бютукаева.
Отметим, что в 2013 году СМИ уже сообщали о ликвидации находившегося в розыске Рустама Борчашвили. Что касается Байдуллаева, с 2016 года он, предположительно, принимал участие в боевых действиях на территории Сирии (в составе «Исламского государства») и вернулся в Россию в 2020 году.
- Об убийстве предполагаемых боевиков в Чечне накануне сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
- В пресс-службе МВД Дагестана сегодня сообщили об убийстве еще двух мужчин. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.
- 23 августа во время спецоперации в станице Троицкая (Ингушетия) трое предполагаемых участников группы Аслана Бютукаева были убиты, двое силовиков получили ранения.
- Адвокаты и правозащитники в РФ отмечают, что часто те, которых выдают за боевиков, на судах заявляют, что во время предварительного следствия давали показания под пытками.
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