Netflix запустил версию сайта с фильмами на русском языке

Американский видеосервис Netflix c 15 октября в партнерстве с российским частным медиахолдингом "Национальная Медиа Группа" запустил русскоязычную версию сайта. Попасть на него можно через десктопный браузер и под российским IP-адресом.

Netflix также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, и русскоязычную службу поддержки. В одном из первых размещенных в твиттере постов говорится: "Какой красивый язык".

На платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. "Тысячи часов популярных сериалов и фильмов будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами" , - цитирует пресс-службу видеосервиса агентство "Интерфакс". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал Павла Костомарова "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру.

Расчеты с пользователями русскоязычной версии будут проводиться в рублях. Базовый тариф составляет 599 рублей в месяц, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей.

Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро.