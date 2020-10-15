Washington Post: в Карабахе погибли более 50 наёмников из Сирии

В Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана. Это утверждает газета Washington Post со ссылкой на родственников убитых.

Как утверждает Washington Post, через Турцию на север Сирии недавно были доставлены тела 52 наёмников, погибших в Азербайджане.

Речь идёт о бойцах поддерживаемых Турцией вооружённых формирований сирийской оппозиции. Их родственники утверждают, что им было предложено ежемесячное вознаграждение в 2 тысячи долларов за участие в боевых действиях в Карабахе. “Единственная причина это деньги" - цитирует газета родственника одного из убитых. "Кто хочет воевать в Азербайджане? Кто вообще знает, где он находится?"

Ранее сообщалось, что наёмники из Сирии участвуют и в боевых действиях в Ливии на стороне Правительства национального согласия, поддержанного Турцией.

В самой Сирии сейчас действует режим прекращения огня, который согласовали президенты России и Турции в марте. Он нередко нарушается, но интенсивных боевых действий нет.

Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне, как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, "выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона".

Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Турция оказывает поддержку Азербайджану, однако прямо не сказал об участии в конфликте наёмников из Сирии. Помпео призвал обе стороны конфликта "выполнять... обязательства по прекращению огня и прекратить наносить удары по гражданским районам".