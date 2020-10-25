За сутки в Абхазии выявлено 172 случая COVID-19, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 480 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 141 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 51– средней степени тяжести. Выписаны 8 пациентов. В госпиталь были доставлены 9 человек. Выздоровели после амбулаторного лечения 99 человек.

В гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 28 сентября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер утром 25 октября.

20 октября в Гудаутскую ЦРБ в инфекционное отделение был доставлен мужчина 1939 года рождения, с диагнозом COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался 24 октября.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3739 человек. 35 летальных случаев. Выздоровели 1462 человека.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар» находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.