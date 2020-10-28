В Абхазии отменили приговор по делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озган

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отменила обвинительный приговор по уголовному делу по факту похищения секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийству одного из её похитителей – Дмитрия Озган.

Как сообщается на официальном сайте суда, участвующий в суде кассационной инстанции прокурор настаивал на том, что вынесенный приговор является законным, мотивированным, обоснованным, справедливым и просил суд отказать в удовлетворении жалобы адвокатов. Адвокаты осужденных же просили отменить приговор и оправдать фигурантов дела, ввиду отсутствия доказательств, а также обратили внимание суда кассационной инстанции на ряд существенных нарушений процессуального законодательства, допущенных судом первой инстанции при вынесении приговора.

«Адвокат потерпевшей в своем выступлении, согласившись с квалификацией и доказанностью вины осужденных, выразил обеспокоенность тем, что в связи с принятым Актом амнистии у некоторых фигурантов назначенное наказание будет сокращено наполовину, что несомненно отразится на его справедливости и с учётом, этого полагает, что в настоящее время приговор является мягким. В части процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении дела, ставящего законность приговора суда под сомнение, о которых говорил в своем выступлении адвокат осужденного, защитник потерпевшей оставил на усмотрение суда кассационной инстанции», – сказано в заявлении.

«Суд кассационной инстанции, выслушав мнения сторон, аргументы участвующего прокурора, защитников и доводы, изложенные в жалобах, определил отменить приговор Верховного суда Республики Абхазия от 24 февраля 2020 года в отношении Алхаса Дзидзария, Генадия Блаб, Вардена Чантурия, Джумбера Авидзба, а также постановление о прекращении уголовного преследования в отношении умершего в СИЗО МВД РА фигуранта дела Астамура Дзидзария, по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью и направить дело на новое судебное разбирательство по первой инстанции в Верховный суд Республики Абхазия», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе Верховного суда указано, что «сообщить о мотивах, в связи с которыми суд отменил приговор от 24 февраля 2020 года, не представляется возможным» – учитывая, что были оглашены вводная и резолютивная части определения суда кассационной инстанции.



«Алхас Дзидзария, Генадий Блаб, Варден Чантурия по решению суда кассационной инстанции продолжают находиться под стражей, а Джумбер Авидзба по приговору суда от 24 февраля 2020 года был освобожден из-под стражи в зале судебного заседания, ввиду отбытия им назначенного судом наказания. Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», – говорится в заявлении.