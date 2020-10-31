СМИ сообщат о мобилизации полицейского спецназа в нескольких регионах Грузии

СМИ сообщают о мобилизации полицейского спецназа на нескольких локациях в Тбилиси и Марнеули (регион Квемо Картли).

Корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» заявляет, что в городе Марнеули силы спецназа стянуты к зданию районного полицейского управления в центре города, а также к избирательному участку №89, где в первой половине дня произошла массовая драка, а наблюдателей от оппозиционных партий выдворили с территории.

Одновременно онлайн-издание «Нетгазети» распространяет фото автобусов и микроавтобусов, внутри которых находятся сотрудники спецназа в полном обмундировании. Отмечается, что снимки сделаны у районной избирательной комиссии и полицейского участка.

В беседе с журналистами замглавы МВД Грузии Нино Цациашвили сказала, что спецтехника и передвижение полицейских – это «очень обычное явление» для превенции.

«Мы и вчера, до выборов распространили информацию о перемещении спецтехники и полицейских. Это очень обычное явление, исходя их того, что наша главная задача и вызов – это проведение выборов в мирной, свободной, а также безопасной обстановке. Для этой задачи, разумеется, должны быть проведены превентивные мероприятия, которые предполагают перемещение, что и происходило. Разумеется, эти передвижения продолжатся там, где это понадобится, на тех локациях, где нужна дополнительная мобилизация полиции. В связи с этим мы периодически будет дополнительно информировать вас», - заявила Нино Цациашвили.