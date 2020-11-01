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В Минске проходит массовая акция «Марш против террора»
Сегодня, 1 ноября, в Минске проходит очередная массовая акция противников Александра Лукашенко. Она носит название «Марш против террора». Предполагается, что шествие из центра Минска направится к урочищу Куропаты – мемориалу жертв сталинского террора. В колонне на момент начала движения было несколько тысяч человек.
Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в Минске вновь начались перебои с мобильным интернетом, закрыто несколько станций метро, на улицах появилась спецтехника правоохранительных органов. Центр города вновь был перекрыт ОМОНом. Сообщается, что начались задержания.
Протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала и потребовала отставки Лукашенко. Власти отвечают на протесты насилием.
2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков - «Дзяды», сообщает TUT.by. В связи с эпидемической ситуацией многие приходят на кладбища сегодня, 1 ноября, чтобы избежать скопления людей.
Другие новости дня
Вице-президент ПА НАТО: Призываю все стороны действовать ответственно в ближайшие дни и недели
По словам вице-президента Парламентской ассамблеи НАТО Османа Аскина Бака, 31 октября десять членов Парламентской ассамблеи НАТО наблюдали за избирательным процессом в Тбилиси и Мцхета.
По его словам, парламентские выборы 2020 года были важны тем, что Грузия переходит к парламентской системе правления. Он добавил, что в ходе выборов в общем были соблюдены основные свободы, хотя и не без изъянов.
«Вчера мы наблюдали за конкурентными выборами, на которых основные свободы в общем были защищены и большинство процедур действительно были учтены, однако они были далеко не безупречными. Особо отмечаем ту устрашающую атмосферу, царившую за пределами многих избирательных участков из-за присутствия на них активистов. Выборы прошли хорошо организованно, что неоднократно обсуждалось в рамках инклюзивного консультационного процесса. Однако многие вопросы все еще требуют решения, включая поляризацию СМИ и недостаточное освещение вопросов финансирования избирательных кампаний, давление на избирателей и отсутствие разделительных линий между правящей партией и государством. Эти выявленные нами вопросы создали неравную рабочую среду и повлияли на доверие общества к избирательному процессу», - сказал Осман Аскин Бак.
По его словам, в итоге избиратели выразили свою волю и то, что они взяли на себя приверженность демократии.
«Призываю правительство Грузии, включая будущий парламент, принять во внимание и обсудить вопросы, представленные в этом отчете. Я также призываю все заинтересованные политические партии действовать ответственно в ближайшие дни и недели, а также конструктивно участвовать в эффективном проведении дополнительных реформ. Такие усилия необходимы Грузии для достижения прогресса на пути к евроатлантической интеграции. Парламентская ассамблея НАТО продолжает поддерживать Грузию в этих усилиях», - сказал Осман Аскин Бак.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Омбудсмен о результатах выборов: Такого в Грузии не было как минимум 8 лет
Данные параллельного подсчета голосов по итогам парламентских выборов серьезно отличаются от результатов, обнародованных ЦИК Грузии, - ничего подобного в стране не происходило как минимум в течение восьми последних лет. Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Данные параллельного подсчета сегодня обнародовала неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). Согласно им, по пропорциональной системе «Грузинская мечта» набирает 45,8% голосов. По предварительным данным ЦИК Грузии, результат партии власти – 48,05%.
Кроме того, в ISFED сообщили, что 3,5% от общего числа бюллетеней признаны недействительными. На 8% избирательных участков зафиксированы несоответствия в итоговых протоколах – число проголосовавших на этих участках в разы меньше количества голосов, полученных там «Грузинской мечтой». Это возможно в двух случаях: посредством вбросов бюллетеней или же фальсификации итоговых протоколов.
«Указанные участки и их результаты могут повлиять на общие результаты выборов в виде 4,1%», - пишет Ломджария.
Среди других проблем, обозначенных наблюдателями, - задержки в предоставлении итоговых протоколов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Омбудсмен призывает Центральную избирательную комиссию «дать убедительные ответы» на все вопросы, с привлечением всех заинтересованных сторон, а также «разрешить проблемы, обозначенные наблюдателями».
- Выборы 31 октября проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Перед зданием парламента Грузии начался митинг объединенной оппозиции
В настоящее время перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси начался митинг объединенной оппозиции, в ходе которой лидеры оппозиции и их сторонники намерены протестовать против результатов парламентских выборов. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать их результаты.
«Украденные выборы» - так они оценивают парламентские выборы, которые прошли в Грузии накануне, 31 октября.
Сегодня оппозиция собралась в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий, и объявила о новой волне митингов со следующей недели.
Ранее сегодня председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
В Шуши частично повреждена мечеть «Гоар ага» - сообщает армянская сторона
Сегодня в течение дня Азербайджан продолжал держать под огнем мирные населенные пункты Нагорного Карабаха, сообщает Армянский единый информационный центр.
Согласно тому же источнику, город Мартуни и близлежащие села подверглись авиаударам. Пострадавших нет, а размер причиненного материального ущерба уточняется.
«В полдень из различных видов оружия, в основном из установок «Град» и «Смерч», важеские силы обстреляли город Шуши, наряду с многочисленными разрушениями была частично повреждена также персидская мечеть «Гоар ага». Военная авиация также была применена в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке», - говорится в сообщении.
Также нет пострадавших среди гражданского населения. Взрывы прогремели и в Степанакерте. Пострадавших нет. В течение дня только в столице самопровозглашенной республики семь раз звучал сигнал воздушной тревоги.
Баку в свою очередь сообщает, что армянская сторона обстреляла некоторые населенные пункты.
Избиратели Молдовы голосуют сегодня на выборах президента
Избиратели в Молдове с сегодняшнего утра, 1 ноября, голосуют за нового президента страны. Действующему пророссийски настроенному президенту Игорю Додону противостоят семь кандидатов, но главный его соперник - Майя Санду, 48-летний прозападный политик-технократ, бывший премьер-министр Молдовы.
Около 35 процентов избирателей Молдовы заявили перед днем голосования, что пока не решили, за кого отдать голос. В 2016 году Игорь Додон победил Майю Санду во втором туре, набрав на 5 процентов голосов больше. С июня до ноября 2019 года Санду руководила правительством, пока Додон не снял её. Глава правительства в то время пыталась помешать Додону поставить офис Генерального прокурора под президентский контроль.
Оба политика тогда обвиняли друг друга в зависимости от зарубежной помощи и обслуживании интересов зарубежных правительств.
Участки для голосования закроются в Молдове в 21 час местного времени. Если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов, будет назначен второй, который пройдет 15 ноября.
Параллельный подсчет ISFED: «Грузинская мечта» - 45,8%, ЕНД - 26,4%
Неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) обнародовала результаты параллельного подсчета голосов по итогам парламентских выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, после подсчета результатов с 97,07%, пропорциональное представительство в законодательном органе десятого созыва получают семь партий и два блока. Первый результат у «Грузинской мечты» - 48,05%.
Данные параллельного подсчета ISFED немного отличаются. По информации НПО, голоса распределились следующим образом:
- «Грузинская мечта» - 45,8%. Погрешность составляет 0,7%. Минимальный результат – 45,1%, максимальный – 46,5%.
- «Единое национальное движение» – 26,4%. Погрешность составляет 0,6%. Минимальный результат – 25,8%, максимальный – 27%.
- «Европейская Грузия» – 3,7%. Погрешность составляет 0,2%. Минимальный результат – 3,5%, максимальный – 3,9%.
- «Альянс патриотов Грузии» – 3,1%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 3%, максимальный – 3,2%.
- «Лело для Грузии» – 3,1%. Погрешность составляет 0,2%. Минимальный результат – 2,9%, максимальный – 3,3%.
- «Новая Грузия – Стратегия Агмашенебели» – 3%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 2,9%, максимальный – 3,1%.
- «Гирчи» – 2,8%. Погрешность составляет 0,2%. Минимальный результат – 2,6%, максимальный – 3%.
- «Граждане» – 1,3%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 1,2%, максимальный – 1,4%.
- Лейбористская партия Грузии – 1%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 0,9%, максимальный – 1,1%.
- «Демократическое движение - Единая Грузия» – 0,9%. Погрешность составляет 0,1%. Минимальный результат – 0,8%, максимальный – 1%.
«На основании информации, полученной в день выборов, «Справедливые выборы» уверены в зафиксированных результатах параллельного подсчета. «Справедливые выборы» получили информацию от 96,1% своих наблюдателей», - сказала на брифинге исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе.
Процент бюллетеней, признанных недействительными, по стране составил 3,5% (с погрешностью 0,1%). Этот показатель немного выше, чем на парламентских выборах 2016 года – 3,2%.
Представители ISFED наблюдали за выборами на 1 тысяче избирательных участков. Кроме того, они находились в 73 окружных избирательных комиссиях. Еще 78 мобильных групп ISFED контролировали территории, прилегающую к избирательным участкам.
- Выборы 31 октября проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Тин Кокс: Призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее
«Мы призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее и начать действовать по улучшению законодательной базы в плане надзора за избирательной кампанией», - сказал глава наблюдательской делегации ПАСЕ Тин Кокс, наблюдавший за парламентскими выборами 31 октября в Грузии.
«Эти парламентские выборы, в общем, были свободными, но Парламентская ассамблея Совета Европы выражает сожаление, что в вашей стране до сих пор нет четких правил финансирования избирательной кампании и ограничений на нее. Это, конечно, отрицательно сказывается на справедливости выборов и не является хорошим сигналом для ваших граждан. Соответственно, призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее и принять меры по улучшению законодательной базы в плане надзора за кампанией. Уверен, что будет сделано все, что необходимо, если на то будет политическая воля», - сказал Тин Кокс.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- В Грузии были открыты 3 657 избирательных участков, 11 - созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Спецкоординатор ОБСЕ: Выборы были конкурентными и, в конечном итоге, основные свободы были соблюдены
«Выборы были конкурентными и, в конечном итоге, основные свободы были соблюдены», - заявила специальный координатор ОБСЕ Элона Джебреа Ходжа, наблюдавшая за парламентскими выборами 31 октября в Грузии.
Однако, по словам Элоны Джебреа Ходжи, постоянно звучали обвинения в давлении на избирателей, отсутствовала четкая демаркационная линия между правящей партией и государством, что подрывало общественное доверие к процессу.
«Выборы были конкурентными, и в конечном итоге основные свободы были соблюдены, хотя постоянно звучали обвинения в том, что на избирателей оказывалось давление, и не было четкой демаркационной линии между правящей партией и государством, что снизило доверие общественности к процессу. Выборы прошли в рамках новой законодательной базы.
Выборы в целом прошли эффективно, несмотря на пандемию Covid-19 и связанные с ней проблемы. Однако, доминантное представительство правящей партии в избирательных комиссиях создало у людей негативное восприятие того, насколько беспристрастно и независимо проводились выборы на всех уровнях», - сказала представитель ОБСЕ.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- В Грузии были открыты 3 657 избирательных участков, 11 - созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
СМИ сообщили о покушении на председателя сакребуло Дманиси
В Квемо Картли совершено покушение на председателя сакребуло (горсовета) Дманисского района Мераба Окриашвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Мераб Окриашвили – кузен бизнесмена Кахи Окриашвили, который баллотируется в депутаты парламенты в одномандатном округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка от блока «ЕНД – Сила в единстве».
Случай произошел в селе Диди Дманиси сегодня днем, 1 ноября. По предварительной информации, Мераб Окриашвили ранен в ногу. После нападения его госпитализировали в клинику райцентра, а затем перевели в Тбилиси.
Предвыборный период в Квемо Картли был очень напряженным. Регулярно оттуда поступали сообщения о драках членов предвыборного штаба Окриашвили и активистов правящей партии «Грузинская мечта». Несколько раз дело доходило до стрельбы.
Каха Окриашвили считает, что покушение на его двоюродного брата стало продолжением насилия, начавшегося перед выборами. «В него стреляли восемь раз. Это связано только с политикой», - заявил он журналистам.
Окриашвили выигрывал выборы в округе Дманиси четыре раза подряд. При этом он сотрудничал с разными политическими партиями – как с ЕНД, так и с «Грузинской мечтой». По предварительной информации ЦИК Грузии, Каха Окриашвили в первом же туре проигрывает в своем одномандатном округе мажоритарному кандидату «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани. Последний набирает 55,1% голосов. Между тем, Окриашвили получает 39,97%.
В ЕНД заявляют, что результаты выборов в Квемо Картли сфальсифицированы, и на самом деле Окриашвили набирает 76%. Ранее сегодня экс-министр обороны Грузии и один из лидеров ЕНД Дмитрий Шашкин заявил, что у них есть доказательства фактов фальсификации. По его словам, именно это стало причиной нападения на Мераба Окриашвили.
В МВД Грузии до сих пор не комментировали произошедшее. Не известно, задержаны ли подозреваемые, передает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе умерли 16 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 888
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 888.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли семь человек больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, Кабардино-Балкарии и Дагестане по два, в Чечне - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3055 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 198 человек:
- Ставропольский край +198 (21475 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 138 (17531)
- Калмыкия + 93 (9188)
- Кабардино-Балкария + 86 (10182)
- Дагестан + 87 (16133)
- Карачаево-Черкесия + 85 (9695)
- Адыгея + 64 (5834)
- Ингушетия + 60 (7404)
- Северная Осетия + 64 (7279)
- Чечня + 13 (2656)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 107 377 случаев заболевания COVID-19. В целом по России выявлено 1 636 781 человек с коронавирусом (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- В России введен всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор так же запретил работать в ночное время ресторанам и другим развлекательным заведениям.
Саломе Самадашвили призвала представителей оппозиции в ЦИК Грузии не подписывать итоговые протоколы
Одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили заявляет, что правительству придется признать недействительными сфальсифицированные выборы.
На сегодняшнем брифинге Самадашвили призвала общественность принять участие в митинге, который начнется сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси в 16:00. В то же время она призвала членов избирательной комиссии от оппозиции в ЦИК Грузии, не подписывать итоговые протоколы, которые, по словам Самадашвили, сфальсифицированы.
По ее словам, Тамар Жвания фальсифицировала результаты выборов, и это должны быть последние выборы, когда Жвания возглавляет ЦИК.
«Иванишвили пытается до конца выполнить свою миссию - перекрыть путь в Европу и НАТО. Пусть никто не думает, что вчерашняя фальсификация - это только попытка сохранить политическую власть. Призываем всех граждан, которые пришли на избирательные участки, несмотря на длинные очереди, если вы вчера проголосовали за перемены, то вам ответили, что вы ничтожества и не имеете никаких прав», - сказала Самадашвили.
Как заявила Самадашвили, на запланированном сегодня митинге граждане должны защитить свой голос и донести свою позицию до международных организаций, как это сделала оппозиция, передает Общественный вещатель.
Жертвами нападения в Квебеке стали не менее двух человек, пятеро получили ножевые ранения
В Канаде полиция города Квебек рано утром 1 ноября задержала подозреваемого в нападении с ножом – его жертвами вечером в субботу стали не менее двух человек, еще пятеро получили ножевые раны и были доставлены в больницу в состоянии «разной степени тяжести», сообщили западные агентства.
Пока нет сообщений о мотивах поступка подозреваемого, возраст которого, как сообщается, примерно 25 лет. Задержанный доставлен в госпиталь для обследования.
Розыск подозреваемого в нападении на людей начался после обращения в полицию очевидцев происшествия. Они утверждали, что преступник был одет в «средневековую одежду» и держал в руках клинковое оружие. Полиция призвала горожан оставаться дома за закрытыми дверями, поскольку расследование еще продолжается.
Нападение произошло в районе исторического отеля Chateau Frontenac в старой части Квебека, где также находится здание законодательного собрания провинции Квебек.
В одномандатных округах второй тур парламентских выборов в Грузии должен состояться 21 октября
Вторые туры парламентских выборов в одномандатных округах должны состояться в Грузии ровно через три недели – 21 ноября.
Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, в 16 округах в регионах мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» набирают более 50% голосов, что означает их победу в первом туре. В остальных шести округах в регионах и восьми округах в Тбилиси для определения победителей состоятся вторые туры, передает агентство «Новости-Грузия».
Предварительные результаты в 14 одномандатных округах, где должны пройти вторые туры:
Тбилиси
Мтацминда и Крцаниси:
- «Грузинская мечта» Бека Одишария – 47,72%;
- «Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе – 28,84%.
Ваке:
- «Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе – 42,18%;
- «Европейская Грузия» Элене Хоштария – 35,89%.
Сабуртало:
- «Грузинская мечта» Давид Сергеенко – 44,99%;
- «Граждане» Алеко Элисашвили – 18,63%.
Исани:
- «Грузинская мечта» Каха Кахишвили – 47%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе – 25,45%.
Самгори:
- «Грузинская мечта» Созар Субари – 46,61%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили – 38,23%.
Дидубе-Чугурети:
- «Грузинская мечта» Гия Вольский – 44,31%;
- Анна Долидзе – 20,04%.
Надзаладеви:
- «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили – 45,67%;
- «Лейбористская партия Грузии» Шалва Нателашвили – 25,23%.
Глдани:
- «ЕНД – Сила в единстве» Ника Мелия – 43,94%;
- «Грузинская мечта» Леван Кобиашвили – 42,68%.
Регионы
Телави, Ахмета, Кварели:
- «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили – 46,44%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели – 40,69%.
Рустави:
- «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе – 49,03%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе – 30,13%.
Хашури-Карели:
- «Грузинская мечта» Заал Дугладзе – 48,32%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе – 31,05%.
Кутаиси:
- «Грузинская мечта» Заза Ломинадзе – 39,93%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Григол Вашадзе – 36,5%.
Батуми:
- «Грузинская мечта» Ресан Концелидзе – 41,01%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломдзе – 35,94%.
Зугдиди:
- «Грузинская мечта» Ираклий Чиковани – 46,14%;
- «ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония – 37,97%.
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
Минобороны: В Афганистане на авиабазе Баграм «Грузинская мечта» получила 93% голосов, в Мазари-Шарифе - 84,7%
В Афганистане на авиабазе Баграм «Грузинская мечта» получила 93% голосов, и 84,7% на избирательном участке в Мазари-Шарифе, - говорится в сообщении Минобороны Грузии.
По данным оборонного ведомства, грузинские миротворцы, участвующие в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, проголосовали на избирательном участке №1 на авиабазе Баграм и на участке №2, открытом на немецкой базе «Мармал» в Мазари-Шарифе.
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила на авиабазе Баграм 93% (697 голосов); в Мазари-Шарифе - 84,7% (111 голосов).
- В прошедших накануне, 31 октября, парламентских выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
- В Грузии были открыты 3 657 избирательных участков, 11 - созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран), в том числе 2 в Афганистане.
Власти Беларуси закрыли наземные погранпереходы для иностранцев
Власти Беларуси объявили о закрытии с 1 ноября наземных пограничных переходов для иностранных граждан. Причиной этого шага объявлена эпидемия коронавирусной инфекции.
Из запрета есть ряд исключений - в частности, для обладателей дипломатических паспортов и тех, кто имеет в Беларуси вид на жительство. Гражданам России, которая вместе с Беларусью формирует Союзное государство, разрешено проезжать через Беларусь транзитом - но только из ЕС в Россию, а не наоборот.
На иностранцев, прибывающих в страну через аэропорт Минск, ограничения не распространяются.
В отличие от большинства стран Европы, в Беларуси не вводился карантин в связи с распространением коронавируса, а Александр Лукашенко не раз выступал с утверждениями о том, что общенациональные ограничительные меры не нужны. Весной Беларусь границы не закрывала.
В комментариях белорусских чиновников относительно закрытия границ ничего не говорится о том, что оно могло бы быть связаны с протестами, которые продолжаются в стране с начала августа. Лукашенко ранее утверждал, что Польша и Литва якобы имеют агрессивные планы, и говорил, что Беларусь «закрыла границы» с этими странами. Однако граница оставалась открытой до последнего времени.
Протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала и потребовала отставки Лукашенко. Власти отвечают на протесты насилием.
На 1 ноября в Минске намечена очередная массовая акция противников Лукашенко под названием «Марш против террора». Предполагается, что шествие из центра Минска направится к урочищу Куропаты - мемориалу жертв сталинского террора. В Беларуси сегодня отмечается день памяти усопших - «Дзяды».
В России число COVID-инфицированных за сутки превысило 18 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России (с учетом сведений полученных из аннексированного Крыма) за сутки составило 18 665. Такого показателя не было за все время с начала пандемии, сообщает ТАСС. Количество инфицированных с начала распространения COVID-19 в России превысило 1 миллион 600 тысяч, таковы данные оперативного штаба на утро воскресенья.
Число вылечившихся пациентов с диагностированным ранее коронавирусом, увеличилось за сутки на 10 259, всего уже выздоровели 1 225 673 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших от общего числа заразившихся снизилась «до 74,9%» (каким был предыдущий показатель, пока не сообщается.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 245 против 334 днем ранее.
В Берлине открылся аэропорт им. Вилли Брандта - на 9 лет позже плана
В Берлине накануне, 31 октября, торжественно открылся новый международный аэропорт «Берлин-Бранденбург», получивший имя Вилли Брандта - бывшего канцлера Германии.
Первый рейс из нового аэропорта был произведен утром 1 ноября - самолет авиакомпании EasyJet вылетел в Лондон. Из-за пандемии коронавирусной инфекции рейсов в расписании сейчас немного - в сутки их лишь чуть более 20.
Аэропорт сооружен в районе Шенефельд на юге Берлина, неподалеку от старого аэропорта Берлин-Шенефельд, терминал которого станет одним из терминалов новой воздушной гавани. Аэропорт имени Вилли Брандта станет единственным международным аэропортом германской столицы, ожидается, что он станет третьим по пассажиропотоку в Германии (после Франкфурта и Мюнхена) и войдет в число 15 крупнейших в Европе.
Аэропорт строили почти 15 лет. По первоначальным планам, он должен был быть введен в эксплуатацию ровно 9 лет назад. Срок его сдачи, однако, многократно переносился, а стоимость строительства оказалась существенно выше, чем ожидалось - около 7 миллиардов евро вместо 2-х. Критики, кроме того, отмечают, что мощностей нового аэропорта - в случае восстановления международного авиасообщения до показателей перед пандемией - не хватит для обслуживания такого крупного города, как Берлин. «Сооружение аэропорта стало одним из самых крупных скандалов в истории подобных проектов в столице Германии» - отмечает «Немецкая волна».
TI – Georgia назвала парламентские выборы 31 октября «шагом назад»
Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TI – Georgia) оценивает 31 октября, как «шаг назад» в деле обеспечения справедливых выборов. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном сегодня, 1 ноября.
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
«Анализ 170 зафиксированных нами нарушений и 46 поданных нами жалоб говорит о том, что выборы 31 октября были шагом назад по сравнению с парламентскими выборами 2016 года», - заявляют в НПО.
TI – Georgia напоминает, что ЦИК Грузии начал публиковать предварительные итоги голосования спустя почти восемь часов после закрытия избирательных участков. Из-за этого партии стали подозревать, что место имели определенные манипуляции и результаты были сфальсифицированы в пользу правящей «Грузинской мечты». «Это свидетельствует об ухудшении практики проведения выборов, установленной за последние восемь лет», - говорится в заявлении.
В TI – Georgia также указывают, что день выборов «был отмечен физическими противостояниями возле избирательных участков». Кроме того, представители организации зафиксировали факты воспрепятствования работе наблюдателей и сотрудников СМИ, нападений на журналистов, нарушения тайны голосования. Также сообщается о предполагаемых случаях подкупа избирателей.
Организация перечисляет десятки серьезных нарушений. Так, например, в Марнеули наблюдатель TI – Georgia зафиксировал гражданина, который голосовал как минимум 10 раз. Теперь НПО требует признать недействительными результаты выборов на участке, где он голосовал.
На своей странице в «Фейсбук» TI – Georgia поделилась фото, где зафиксированы менее серьезные нарушения, а также разные эксцессы. На снимках видно, что некоторые граждане приходили голосовать с собаками, другие - с новорожденными детьми. Были случаи, когда в кабинки заходили парами. На одном из фото - процесс подсчета голосов при свечах.
По итогам выборов TI – Georgia публикует список рекомендаций:
- Правоохранительные органы должны оперативно и эффективно расследовать все дела, содержащие признаки преступлений;
- ЦИК должна обеспечить публикацию предварительных результатов как можно скорее, чтобы избежать вопросов, касающихся ее работы;
- Необходимо дальнейшее повышение квалификации членов избирательной администрации;
- Избирательные участки должны быть оснащены всем необходимым оборудованием;
- Чтобы укрепить доверие к избирательному процессу, исполнительная и законодательная ветви власти должны начать работу по внедрению электронных средств в процедуры голосования.
За ходом голосования 31 октября следили 600 представителей Transparency International – Georgia. Постоянные наблюдатели НПО присутствовали на 400 участках по Тбилиси. Кроме того, на участках в масштабах страны работали 100 мобильных групп организации.
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» набирает 48,28% голосов, ЕНД - 26,57%, «Европейская Грузия» - 3,79%
По предварительным данным ЦИК Грузии, на состоявшихся накануне, 31 октября, в Грузии парламентских выборах, «Грузинская мечта» набирает 48,28% голосов, «Национальное движение» - 26,57%, «Европейская Грузия» - 3,79%.
На текущий момент подсчитаны результаты 3 233 из 3 847 избирательных участков.
Процентное распределение голосов на данный момент выглядит следующим образом:
- «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48,28% (767 588 голосов);
- «Национальное движение - Сила в единстве» - 26,57% (422 342 голоса);
- «Европейская Грузия» - 3,79% (60 299 голосов);
- «Альянс патриотов» - 3,18% (50 564 голоса);
- «Лело» - 3,25% (51 619 голосов);
- «Стратегия Агмашенебели» - 3,15% (50 087 голосов);
- «Гирчи» - 3,03% (48 217 голосов);
- «Алеко Элисашвили - Граждане» (21 918 голосов) - 1,38%;
- Лейбористская партия - 1% (15 966 голосов).
Остальные партии имеют менее одного процента голосов.
В прошедших накануне, 31 октября, парламентских выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллионов граждан Грузии. Для них до 20:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков.
Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Такое решение было принято после объявления предварительных официальных итогов выборов парламента, которые состоялись 31 октября.
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Коронавирус в Грузии: Имеретия обогнала Аджарию по числу новых заражений
Около 30% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а примерно по 20% -на Аджарию и Имеретию. Об этом сегодня, 1 ноября, на брифинге заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.
За последние 24 часа в Грузии выявили 1 791 случай инфицирования коронавирусом. По регионам факты распределены следующим образом:
- Тбилиси – 532;
- Имеретия – 392;
- Аджария – 369;
- Самегрело-Земо-Сванети - 187;
- Квемо Картли - 86;
- Шида Картли - 62;
- Кахетия – 57;
- Самцхе-Джавахети - 56;
- Гурия – 29;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 21.
За последние 24 часа в Грузии выздоровели 2 413 человек с ранее подтвержденным COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались за сутки 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии составляет 335.
В настоящее время в стране 15 262 активных случая COVID-19. Из них 4 188 пациентов проходят лечение в больницах, 8 870 – на дому, а 2 204 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 503. Из них 223 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
В карантине находятся 3 007 человек, из них в Тбилиси – 569, в Аджарии - 1 430. В самоизоляции на сегодня находятся 29 565 человек, из них в Тбилиси – 3 018, в Аджарии – 12 748, в Имеретии – 3 927.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 40 727 случаев инфицирования.
Данные ЦИК с 3007 участков: «Грузинская мечта» - 48,36%, ЕНД - 26,35%, «Европейская Грузия» - 3,79%
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на парламентских выборах «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила 48,36% голосов, «Единое национальное движение - Объединенная оппозиция «Сила в единстве» - 26,35%.
Подсчитаны данные с 3007 из 3847 участков, и результаты распределяются между партиями следующим образом:
- «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» - 48.36 %
- «Единое национальное движение» - 26.35 %
- «Европейская Грузия - Движение за свободу» - 3.79 %
- «Альянс патриотов Грузии» - 3.2%
- «Стратегия Агмашенебели» - 3.27%
- «Лело» - 3.23 %
- «Гирчи» - 3.07 %
- «Алеко Элисашвили - Граждане» - 1.4%
- Лейбористская партия - 1,01 %
- «Нино Бурджанадзе - Единая Грузия - Демократическое движение» - 0,86%
В прошедших накануне, 31 октября, парламентских выборах принимали участие 48 партий и два блока. Избиратели выбирали 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Право голоса имели более 3,5 миллионов граждан Грузии. Для них до 20:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков.
Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16 часов, акцию протеста на проспекте Руставели. Такое решение было принято после объявления предварительных официальных итогов выборов парламента, которые состоялись 31 октября.
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания назвала обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
В Грузии выявлен 1 791 новый случай коронавируса, выздоровели 2 413 человек
В Грузии за сутки зафиксирован 1 791 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 2 413 пациентов. Скончались 28 человек с COVID-19 – это рекордный суточный показатель за все время эпидемии: десять человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, семь – в Аджарии, семь – в Имеретии, два – в Шида Картли, один – в Квемо Картли и один – в Самегрело-Земо Сванети.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 335. Самому молодому пациенту, который скончался из-за осложнений COVID-19 в Грузии, было всего 15 лет. Прошлый рекорд по числу смертей в стране зафиксировали 27 октября. Тогда за сутки умерли 23 пациента с COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии всего лабораторно подтверждено 40 727 случаев инфицирования. Общее число выздоровевших составляет 25 104. Скончались 335 пациентов с диагнозом «коронавирус».
В режиме карантина к настоящему времени находятся 3 007 граждан, а 29 565 – в режиме самоизоляции. Из числа инфицированных 4 188 человек проходят лечение в больницах, 8 870 человек – на дому.
Накануне в Грузии суточный прирост заболевших COVID-19 составил 1 673, а число выздоровевших пациентов – 2 881. Необходимо отметить, что рекорд по числу заразившихся за 24 часа в стране был зафиксирован 24 октября – 1 941 случай.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через пару недель. Эпидемиологи ожидают, что к середине ноября показатель суточного прироста может достигнуть пяти тысяч. Одновременно члены правительства указывают на позитивную динамику последних дней - число выздоровевших превышает количество новых случаев заражения.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 22 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2441, в общем составив 92 254. По состоянию на 11:00 1 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 510 и сейчас составляет 55 827.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1362.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 373 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 34 691, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 407 980 (5392 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Словакии прошёл первый день общенационального тестирования на COVID-19
В Словакии началось общенациональное тестирование всего населения на коронавирус. Министр обороны Ярослав Надь объявил, что до полудня 31 октября в тестировании на всей территории страны участвовали около 830 тысяч человек (точное число - 828 518). Позитивный результат получен «лишь у одного процента» участников обследования.
Во второй половине дня субботы в Словакии были открыты 99 процентов пунктов отбора анализов. По стране разъезжали около двух тысяч автомобилей, которые пополняли запасы медицинских материалов на пунктах тестирования и обеспечивали сменяемость персонала.
В отчете министра обороны значатся такие данные. С пятницы военнослужащие проехали по стране в общей сложности более полумиллиона километров, развезли 4300 тонн медицинских материалов. В поле работали более 6 тысяч военнослужащих, 5 тысяч полицейских, более 120 пожарных, 15 тысяч медицинских работников, 250 финансовых консультантов и 4 тысячи добровольцев и 50 горных спасателей. Ко времени выступления с первым предварительных отчетом, министр заявил, что тестирования прошли более миллиона человек, а желающих меньше не становится.
Премьер-министр Словакии Игор Матович поблагодарил за сотрудничество более 30 австрийских медиков, которые работали в пунктах проведения тестирования в одном из районов Братиславы, а также 200 медработников из Венгрии, которые помогали словацким коллегам на юге Словакии.
Матович, настаивает, что от понедельника 2 ноября будет отменен запрет на передвижение только для тех, кто показал негативный результат при тестировании на COVID-19. В воскресенье на специальном заседании правительства будет дана оценка первому туру общенациональной кампании по выявлению инфицированных коронавирусом.
Глава правительства подтвердил, что 7 и 8 ноября пройдет второй тур тестирования населения. Он допустил, что в тех районах, где будет выявлен низкий процент зараженных, второй тур можно будет не проводить. Но это выяснится после обработки анализов, полученных в первом туре.
Начальная фаза тестирования населения на коронавирус проводилась в Словакии в четырех регионах, наиболее пострадавших от эпидемии. Правительство пообещало, что по результатам тестирования будут выявлены источники распространения инфекции и будут приняты меры для замедления распространения инфекции. Об этом написал чешский информационный портал Novinky.cz
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