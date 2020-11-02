Алиев поздравил Иванишвили с победой «Грузинской мечты» на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», миллиардера Бидзину Иванишвили с победой на парламентских выборах. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера.

«Уважаемый господин Иванишвили,

От своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас по случаю победы на проведенных в Грузии парламентских выборах партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Победа на парламентских выборах в третий раз подряд партии, председателем которой Вы являетесь, еще раз подтверждает поддержку дружественного грузинского народа осуществляемого Вами политического курса.

Верю, что Ваша победа послужит процветанию Вашей страны, будет и впредь вносить вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, основывающихся на многовековых традициях дружбы и добрососедства.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному грузинскому народу - постоянного мира, спокойствия и благополучия», – сказано в поздравлении.

Ранее сообщалось, что Алиев позвонил премьер-министру Георгию Гахария и поздравил его с победой правящей партии на парламентских выборах.