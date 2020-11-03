Новый антирекорд в Азербайджане: 1242 новых случая коронавируса

В США сегодня день выборов президента. В них участвуют нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден, который поклялся "победить вирус" и объединить страну.

Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи. Все пять местных избирателей проголосовали за Байдена, сообщается в твиттере.

В понедельник оба кандидата провели мероприятия в нескольких штатах, которые могут определить исход выборов.

77-летний Байден начал свой день в Огайо, где он вновь подверг критике борьбу Трампа с пандемией. "Завтра у нас есть возможность положить конец президентству, которое разделило эту нацию", - сказал Байден, назвав Трампа "слабым" и "позором". Из Огайо кандидат от Демократической партии отправился в Пенсильванию, где Байден лидирует в последних опросах, но где в 2016 году победил Трамп. На Пенсильванию приходится 20 из 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.

В Питтсбурге Байден встретился с членами профсоюза и афроамериканскими избирателями. Там в рамках автопробега к Байдену присоединилась поп-звезда Леди Гага.

74-летний Трамп накануне основного дня голосования посетил Северную Каролину, где также идет напряженная борьба между кандидатами , а также Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, где в опросах лидирует Байден.

На митинге в Северной Каролине президент США сказал, что его не беспокоит низкий рейтинг по сравнению с его конкурентом и пообещал выиграть в любом случае. "Голосование за Байдена-это голосование за то, чтобы отдать контроль над правительством глобалистам, коммунистам, социалистам, богатым либеральным лицемерам, которые хотят заставить вас замолчать, подвергнуть цензуре ", - сказал Трамп.

Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. Однако в этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно - 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.

Трамп подверг критике постановления судов, разрешающие подсчет бюллетеней, которые проштампованы ко дню выборов и поступят через определенное время после этого.

Президент дал понять, что его предвыборный штаб намерен оспаривать в суде подсчет заочно поданных голосов в Пенсильвании. На прошлой неделе решение по этому вопросу принял Верховный суд. "Как только закончатся выборы, наши юристы начнут действовать", – сказал президент журналистам перед митингом в Северной Каролине.

По данным новостного портала Axios, президент сказал своим приближенным, что намерен объявить о победе во вторник вечером, даже если итоги в коллегии выборщиков будут неопределенными. Трамп категорически опроверг это утверждение.

Байден комментируя эти сообщения, заявил: "Президент не украдет выборы".

Национальные опросы по-прежнему показывают, что Байден опережает Трампа примерно на 8 процентных пунктов.

В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.