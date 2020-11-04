В США победитель президентских выборов не определен в шести штатах

В США, где после выборов президента 3 ноября ведется подсчет голосов, к вечеру среды по московскому времени победитель фактически определен в 44 штатах. В шести штатах продолжается борьба, от итогов которой и будет зависеть - кто победит.

В Аризоне, Мичигане и Неваде кандидат от демократов Джо Байден по состоянию на вечер среды немного обходит действующего президента США.

Дональд Трамп лидирует в Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании. В этих штатах он одержал победу на выборах 2016 года. При этом Пенсильвания с 1992 года традиционно голосовала за демократов.

На прошлых президентских выборах соперница Трампа Хиллари Клинтон из этих шести штатов одержала победу только в Неваде, опередив кандидата от Республиканской партии примерно на два процента.

Ранее в среду ведущие СМИ на основании данных подсчета голосов пришли к выводу, что Байден побеждает в штате Висконсин. Его отрыв от Трампа там менее 1 процента. Кампания Трампа уже заявила, что будет добиваться пересчета голосов в этом штате.

Основной день голосования на выборах президента США был 3 ноября, хотя рекордное число избирателей проголосовало досрочно. По последним данным, у Байдена сейчас 237 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Если кандидаты сохранят лидерство в тех штатах, в которых они лидируют сейчас, шансы Байдена предпочтительнее.

По данным Associated Press, за кандидата от Демократической партии на этих выборах отдано рекордное число голосов избирателей - около 70 миллионов. Это больше, чем получил в 2008 году предыдущий рекордсмен, демократ Барак Обама.

Больше подробностей о выборах президента США в видео: