Союзники Соединенных Штатов приветствуют победу Джо Байдена

Союзники США по военно-политическим и экономическим организациям незамедлительно отреагировали на сообщения о победе Джо Байдена в ходе президентской избирательной кампании 2020 года. Германия назвала «новой и волнующей главой» трансатлантического сотрудничества предстоящий приход к власти новой администрации США.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, ключевого союзника США в Европе, заявила, что ожидает развития сотрудничества с президентом Байденом. «Нашу трансатлантическую дружбу ничто не сможет заменить, и мы примем те вызовы, которые уготовило нам наше время», – заявила Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что стала первой женщиной на посту канцлера Германии, а Камала Харис, соратник Байдена в борьбе за президентский пост, станет первой в истории США женщиной вице-президентом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от лица правительства Канады поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием следующими президентом и вице-президентом США. У Канады и США чрезвычайно тесные взаимоотношения, не имеющие аналогов в мире, заявил глава правительства Канады. Он выразил желание совместно работать с Байденом и Харрис, с Конгрессом США в преодолении крупнейших задач современности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают «близким союзником Трампа», поздравил Байдена и Харрис с «исторической победой». «США – это наш важнейший союзник, и мы надеемся на тесную совместную работу на наших общих приоритетных направлениях – от борьбы за охранение климата до торговли и безопасности», – заявил Джонсон.

Поздравления Джо Байдену, потомку выходцев из Ирландии, и Камале Харрис направил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

Избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис поздравили лидеры Франции, Италии, Австрии, Испании, Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что знает Джо Байдена как сторонника развития Североатлантического союза.