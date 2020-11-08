Первые лица Грузии поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США

Первые лица Грузии поздравили кандидата на пост главы государства от демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией Белого дома, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«От имени народа Грузии поздравляю новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена, а также новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Грузии и США», - написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Twitter.

К поздравлениям главы правительства присоединился глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он также обратился к новому главе Белого дома в своем микроблоге.

«Поздравляю новоизбранного президента Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Мы надеемся на совместную работу со следующей администрацией для углубления нашего сотрудничества во всех областях стратегического партнерства», - пишет Залкалиани.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем поздравлении отметила, что Кавразскому региону необходима сильная и демократическая Америка.

«Поздравляю Джо Байдена! Кавказскому региону и миру необходима свободная, сильная и демократическая Америка. Я надеюсь на сотрудничество с вами для дальнейшего углубления и укрепления связей между нашими странами», - написала Зурабишвили в Twitter.

Она также отдельно поздравила и пожелала успехов Камале Харрис, ставшей первой женщиной вице-президентом США.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил надежду на то, что Тбилиси и Вашингтон продолжат сотрудничество во имя демократии и прогресса.

«Поздравляю новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Надеемся на укрепление очень добрых отношений США и Грузии и на сотрудничество во имя демократии и прогресса», - пишет Талаквадзе в Twitter.