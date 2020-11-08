Новости
Первые лица Грузии поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США
Первые лица Грузии поздравили кандидата на пост главы государства от демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией Белого дома, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«От имени народа Грузии поздравляю новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена, а также новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Грузии и США», - написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Twitter.
К поздравлениям главы правительства присоединился глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он также обратился к новому главе Белого дома в своем микроблоге.
«Поздравляю новоизбранного президента Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Мы надеемся на совместную работу со следующей администрацией для углубления нашего сотрудничества во всех областях стратегического партнерства», - пишет Залкалиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем поздравлении отметила, что Кавразскому региону необходима сильная и демократическая Америка.
«Поздравляю Джо Байдена! Кавказскому региону и миру необходима свободная, сильная и демократическая Америка. Я надеюсь на сотрудничество с вами для дальнейшего углубления и укрепления связей между нашими странами», - написала Зурабишвили в Twitter.
Она также отдельно поздравила и пожелала успехов Камале Харрис, ставшей первой женщиной вице-президентом США.
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил надежду на то, что Тбилиси и Вашингтон продолжат сотрудничество во имя демократии и прогресса.
«Поздравляю новоизбранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Надеемся на укрепление очень добрых отношений США и Грузии и на сотрудничество во имя демократии и прогресса», - пишет Талаквадзе в Twitter.
- 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270).
- Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп посчитал эти заявления преждевременными. Он заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.
- При этом первые лица многие стран мира уже поздравили Байдена с победой.
Другие новости дня
По данным армянских СМИ, в Степанакерте ночью трижды включалась сирена тревоги
По сообщениям армянских СМИ, в непризнанном Нагорном Карабахе трижды включалась сирена тревоги, при этом азербайджанская сторона сообщила об отступлении вооруженных сил Армении.
По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанного Нагорного Карабаха, в Степанакерте ночью трижды включалась сирена тревоги. По сообщениям армянских СМИ, азербайджанские силы нанесли удары по мирному населению Степанакерта с применением ракет дальнего действия.
В то же время президент непризнанного Нагорного Карабаха пишет на своей странице в Facebook, что сегодня в Степанакерте наступило тяжелейшее утро. «Мы до конца стоим рядом с защитниками родины. Продолжается борьба не на жизнь, а на смерть», - написал Араик Аратунян.
В свою очередь азербайджанская сторона сообщила, что Армения в течение ночи нарушила Соглашение о прекращении огня, из-за чего вооруженные силы Азербайджана приняли ответные боевые действия. По данным Минобороны Азербайджана, Армения понесла большие потери на линии фронта и была вынуждена отступить, хотя нападения на мирное население Азербайджана продолжаются.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
За сутки в Грузии зафиксировано более 2,9 тысяч случаев инфицирования коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксирован 2 901 новый случай инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Сегодняшний суточный прирост на 42 больше, чем зафиксированный накануне рекордный показатель в 2 859 случаев. Важно, что число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило две тысячи только 4 ноября. С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 57 753 случаев инфицирования.
За последние сутки выздоровели 2 799 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 42 572.
Скончались еще 34 пациента. 14 человек с COVID-19 умерли в клиниках Тбилиси, семь – в Аджарии, восемь – в Имерети, три – в Шида Картли, один – в Квемо Картли и один в Кахетии.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. С тех пор этот показатель увеличился до 475. Из умерших от осложнений COVID-19 в Грузии самому молодому было всего 15 лет.
К настоящему времени в стационарах под наблюдением остаются 4 691 человек, а 2 879 – в ковид-гостиницах.
Джо Байден обратился к американцам после победы на выборах
В субботу вечером, через несколько часов после того, как американские средства информации объявили о том, что Джо Байден набрал необходимые для победы на президентских выборах 270 голосов выборщиков, Джо Байден выступил с речью на митинге в Уилмингтоне, штат Делавэр, где находится штаб его избирательной кампании.
Обращаясь к американцам, Джо Байден заявил о том, что пришло время «залечивать» раны, что он намерен стать лидером, который «будет не разделять страну, а объединять». «Я понимаю тех , кто испытывает разочарование сегодня. Я сам проигрывал несколько раз. Но давайте дадим друг другу шанс, - призвал Байден сторонников Дональда Трампа. - Я обещаю, что я буду президентом, который не разделяет, а объединяет. Президентом, который видит не голубые и красные штаты, а Соединенные Штаты Америки».
Президент Дональд Трамп отказывается пока признать поражение на выборах. Его избирательный штаб обратился в федеральные суды в нескольких штатах, оспаривая законность процедур получения и подсчета бюллетеней, отправленных по почте. Отразятся ли исход этих дел на результатах выборов, непонятно. Штаб Трампа также требует пересчета голосов в Висконсине.
Руководители Республиканской фракции в Конгрессе не отреагировали на выступление Джо Байдена в качестве избранного президента страны. Исключением стал один из руководителей республиканского меньшинства в Палате представителей Стив Скалис, который написал в твиттере о том, что до тех пор, пока не будут приняты решения по серьезным судебным искам, итоги выборов нельзя признать окончательными.
При этом несколько законодателей-республиканцев, включая традиционных критиков Дональда Трампа, как например, Митт Ромни и Адам Кизингер заявили о том, что пришло время признать результаты выборов. Глава группы консервативных республиканцев-законодателей призвал президента Трампа продолжать борьбу.
Союзники Соединенных Штатов приветствуют победу Джо Байдена
Союзники США по военно-политическим и экономическим организациям незамедлительно отреагировали на сообщения о победе Джо Байдена в ходе президентской избирательной кампании 2020 года. Германия назвала «новой и волнующей главой» трансатлантического сотрудничества предстоящий приход к власти новой администрации США.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, ключевого союзника США в Европе, заявила, что ожидает развития сотрудничества с президентом Байденом. «Нашу трансатлантическую дружбу ничто не сможет заменить, и мы примем те вызовы, которые уготовило нам наше время», – заявила Меркель.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что стала первой женщиной на посту канцлера Германии, а Камала Харис, соратник Байдена в борьбе за президентский пост, станет первой в истории США женщиной вице-президентом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от лица правительства Канады поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием следующими президентом и вице-президентом США. У Канады и США чрезвычайно тесные взаимоотношения, не имеющие аналогов в мире, заявил глава правительства Канады. Он выразил желание совместно работать с Байденом и Харрис, с Конгрессом США в преодолении крупнейших задач современности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают «близким союзником Трампа», поздравил Байдена и Харрис с «исторической победой». «США – это наш важнейший союзник, и мы надеемся на тесную совместную работу на наших общих приоритетных направлениях – от борьбы за охранение климата до торговли и безопасности», – заявил Джонсон.
Поздравления Джо Байдену, потомку выходцев из Ирландии, и Камале Харрис направил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.
Избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис поздравили лидеры Франции, Италии, Австрии, Испании, Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что знает Джо Байдена как сторонника развития Североатлантического союза.
В Кривом Роге неизвестный с ножом напал на прохожих. Двое скончались на месте
7 ноября в Кривом Роге неизвестный человек с ножом напал на прохожих. Двое скончались на месте, восемь доставлены в больницу, среди них и 8-летний мальчик.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель в Кривом Роге двух человек и ранение нескольких горожан, среди которых ребенок. Зеленский назвал нападение неизвестного с ножом проявлением терроризма - независимо от того, как это преступления квалифицируются уголовным кодексом.
Зеленский выразил надежду на быстрое расследование и справедливый приговор преступнику. Он высказал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщило украинское издание «Новое Время».
В Абхазии выявлен 71 новый случай инфицирования COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 456 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 71 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 127 человек, 107 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 32 человек оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести. Выписаны 4 человека.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Сегодня, 7 ноября, в инфекционной больнице скончалась пациентка 1954 года рождения. Она была доставлена в медучреждение 4 ноября, в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Также у нее был правосторонний гемипарез, после перенесенного ишемического инсульта. Несмотря на проводимую терапию, пациентка скончалась.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 46 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4720 человек. 51 летальный случай. Выздоровели 2831.
Джо Байден набрал голоса, чтобы стать законным президентом США
Джо Байден набрал количество голосов выборщиков, по закону достаточное для избрания президентом.
Об этом сообщают Associated Press, CNN, NBC News и другие крупные американские СМИ на основании предварительных итогов подсчета голосов.
После завершения предварительного подсчета голосов в Пенсильвании в активе Байдена оказались 273 голоса выборщиков. Для победы в президентских выборах достаточно 270. В нескольких штатах победитель еще не определен.
Байден в твиттере поблагодарил избирателей за доверие и написал, что будет президентом для всех американцев.
Соперник Байдена по президентским выборам - действующий президент Дональд Трамп - пока не признал свое поражение. Ранее в субботу он выступил с утверждением в твиттере, что выиграл выборы.
Юристы Трампа, по всей видимости, будут требовать пересчета голосов в штатах, где разрыв между кандидатами небольшой, таких как Пенсильвания, Мичиган и Джорджия.
Коллегия выборщиков должна формально избрать нового президента в декабре, президентский срок начинается 20 января.
Голосование прошло 3 ноября. Американские СМИ не объявляли о предполагаемом победителе выборов несколько дней - что довольно необычно. Причина - в очень небольшом разрыве между кандидатами сразу в нескольких штатах. В последние дни, однако, Байден вырвался в большинстве из них вперед.
В Азербайджане зарегистрировано 1 410 новых случаев Covid-19, 799 человек выздоровели
За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрировано 1 410 новых случаев заражения Covid-19, выздоровели 799 человек, 13 умерли.
На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 63 748 случаев заражения, выздоровели 48 049 человек и скончались 824 человека. Количество активных случаев Covid-19 в стране достигает 14 875 человек.
- Накануне, 6 ноября, стало известно, что из-за роста числа заражений коронавирусом с 7 по 23 ноября вводится запрет на въезд-выезд в ряд городов и районов Азербайджана. Исключение составляет движение транспортных средств оперативного спецназначения и автомобилей, занимающихся грузоперевозками.
- Ранее карантин в связи с распространением коронавируса был усилен в Азербайджане с 19 октября. Каникулы были объявлены во всех учебных заведениях, была приостановлена работа Бакинского метро.
«Европейская Грузия»: Число «каруселей» на выборах увеличилось в три раза
Случаи «каруселей» на парламентских выборах 2020 года участились в три раза в сравнении с голосованием в 2012 и 2016 году. Об этом сегодня, 7 ноября, на брифинге заявил глава предвыборного штаба оппозиционной партии «Европейская Грузия», вице-спикер парламента Серги Капанадзе.
«Европейская Грузия» сравнила количество нарушений, зафиксированных во время выборов законодательного органа трех последних созывов. Как пояснил Капанадзе, они обозначили проблемы двух типов: вбросы бюллетеней, когда происходит их добавление в пользу правящей партии, а также «карусели» – многократное голосование избирателя на нескольких участках. По данным партии, в этом году «карусели» организовывали на 969 участках. В 2012 и 2016 году факты таких фальсификаций выявили на 893 и 967 участках соответственно.
Согласно данным «Европейской Грузии», также примерно в три раза увеличилось количество «проконтролированных голосов» - с 70,4 тысячи в 2012 году до 210,1 тысячи в 2020 году. По его словам, эффект «каруселей» на итоги парламентских выборов 2020 года был «драматическим».
Что касается дисбаланса, то примерно в пять раз увеличилось количество участков, где предположительно происходили вбросы бюллетеней. Если в 2012 году их было 19, в 2016 – 46, то теперь их 209.
- Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. Право голоса было у более 3,5 миллиона граждан. Для них были открыты более 3,8 тысячи участков. Явка на выборах составила 56,11%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 1 970 540 граждан Грузии.
- Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и отказывается признавать их легитимность. Все восемь оппозиционных партий, прошедших в парламент десятого созыва, отказываются от своих мандатов и требуют проведения нового голосования.
Председатель окружной избирательной комиссии тбилисского района Исани найден мертвым
Председатель окружной избирательной комиссии тбилисского района Исани Тедоре Гобеджишвили обнаружен мертвым в собственном доме. Об этом сообщает телеканал «Мтавари». Гобеджишвили было всего 43 года. По предварительной версии, причиной скоропостижной кончины мужчины стал сердечный приступ.
«Мтавари» указывает, что в последнее время Гобеджишвили приходилось работать в очень напряженной обстановке. У здания ОИК в течение последней недели регулярно проходили протестные акции. Оппозиция заявляла о фальсификациях результатов с участков в этом округе.
Факт смерти Гобеджишвили подтвердили в ЦИК Грузии. Как отмечается, в избирательной администрации он работал с 2006 года. С 2008 по 2016 год он был заместителем председателя окружной избирательной комиссии Сабуртало (Тбилиси), а с февраля 2018 года возглавлял ОИК Исани.
«Тедоре Гобеджишвили имел большой опыт работы по вопросам выборов, отличался высокой ответственностью и профессионализмом. Избирательная администрация выражает соболезнования его семье, коллегам и родственникам», - сказано в заявлении.
- 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. После завершения подсчетов голосов, окружные избирательные комиссии занимались рассмотрением жалоб по поводу нарушений, зафиксированных на участках, а также требований о признании недействительными итоговых протоколов и пересчете.
- К настоящему времени этот процесс уже завершен. По оценке НПО, он носил преимущественно формальный характер. Большинство обращений были либо отклонены, либо оставлены без рассмотрения. Теперь представители оппозиционных партий и неправительственных организаций обещают обжаловать результаты со спорных участков в суде.
Члены партии «Стратегия Агмашенебели» провели митинг перед зданием ЦИК Грузии
Члены партии «Стратегия Агмашенебели» провели митинг перед Центральной избирательной комиссией Грузии. Участники акции не признают результаты выборов 31 октября и требуют проведения новых выборов, но уже без председателя ЦИК Тамар Жвания.
Представители партии принесли на акцию широкоформатные копии несбалансированных протоколов, и повесили их на заборе вокруг ЦИК. По словам участников акции, они продолжат протестовать до ухода в отставку председателя ЦИК Тамар Жвания.
- Оппозиция отказывается от признания итогов выборов и участия в работе парламента. Не прекращаются акции протеста у окружных избиркомов, ЦИК и резиденции главы Бидзины Иванишвили. Представители власти в действиях оппозиции видят «деструктивный план Михаила Саакашвили» и к делу привлекли даже СГБ.
- С момента оглашения первичных итогов, в которых с большим преимуществом лидирует правящая «Грузинская мечта», оппозиционеры требуют отставки главы ЦИК Тамар Жвания, смены всего состава избирательной администрации и повторных выборов в парламент.
В Грузии вводят ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте
Из-за увеличения случаев заражения COVID-19 в семи крупных городах Грузии будут приняты специальные меры для уменьшения числа пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства после заседания межведомственного координационного совета.
«В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будут приняты специальные меры по снижению количества людей в городском транспорте. Движение транспорт в течение дня ограничено не будет», - сказано в сообщении.
На брифинге после заседания межведомственного координационного совета вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили сообщила, что сейчас они «активно работают с муниципалитетами», чтобы принять такие меры. По ее словам, в первую очередь, водителей в автобусах и маршрутных такси обяжут следить за тем, чтобы в салонах не было стоячих пассажиров. Когда все места в транспортном средстве будут заняты, новых пассажиров уже не возьмут.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», с 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти будет запрещено передвижение транспорта и пешеходов в ночное время – с 22:00 до 05:00. Также в этих городах будут закрыты все частные и государственные детские сады.
Правительство Грузии приняло решение принято на фоне серьезного роста заболеваемости COVID-19. Власти не исключают, что в ближайшее время будут введены и другие ограничения. В администрации правительства отмечают, что это будет зависеть «от эпидемиологической ситуации и от того, как будут соблюдаться установленные правила и рекомендации эпидемиологов».
В Минске задержаны десятки участников акций протеста
В Минске сотрудники милиции задержали десятки участников протестной акции медиков, собравшихся у 1-й клинической больницы в нескольких километрах от центра города. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
7 ноября, - в стране это праздничный день, - медики планировали провести акцию солидарности. Задержания начались практически сразу после того, как участники вышли из здания больницы и начали облачаться в белые халаты. По состоянию на три часа дня по Москве были задержаны 36 человек, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».
Сегодня в городе должен был состояться традиционный женский марш, однако милиция начала задерживать его участниц раньше, чем им удалось организованно собраться, передают правозащитники.
Акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа победу на которых, как объявил ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признаёт эти результаты, переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.
В Грузии закрывают все детские сады из-за ситуации с коронавирусом
В целях предотвращения распространения коронавируса с 9 ноября будут закрыты все детские сады в семи крупных городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти. Об этом сегодня, 7 ноября, на брифинге заявила вице-премьер Грузии, глава Минрегионразвития Грузии Майя Цкитишвили.
Учебно-воспитательный процесс в детских садах Грузии возобновился 12 октября, после долгого перерыва. Закрытыми они оставались с марта. В первые недели работы учреждения стали закрываться один за другим. Причина – случаи инфицирования воспитателей или детей.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии стала ухудшаться в сентябре. Премьер-министр Георгий Гахария объявил о начале второй волны эпидемии. Он заверил, что власти полностью контролируют ситуацию с распространением. На тот момент в стране было выявлено рекордное число зараженных за 24 часа - 57 человек.
4 ноября показатель суточного прироста заболевших перевалил за 2 тысячи. Сегодня он составил 2 859, а общее число зараженных - 54 852. Из них выздоровели 39 773, скончался 441 человек с диагнозом коронавирус. Сейчас активными остаются 14 612 случаев COVID-19.
Гига Бокерия: Мы готовы к переговорам после признания нелегитимности выборов
«Я не могу сказать за всю оппозицию, но мы готовы к переговорам о проведении новых выборов, исходной точкой которых является признание этих выборов нелегитимными и не выражающими волю народа», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Георгия Гахария.
Вчера Гахария заявил, что граждане Грузии, наделив парламентскими мандатами девять партий, поручили им работать 24 часа в сутки для вывода страны из кризиса, а не устраивать уличные митинги.
«Мы увидим, к чему готов режим Иванишвили. Нам может понадобиться больше времени, чем хотелось бы, чтобы мирным протестом заставить уважать волю наших граждан, но наша воля непоколебима. Я не могу сказать вам вместо оппозиции, но мы готовы к переговорам для проведения новых выборов после признания этих выборов нелегитимными и не выражающими волю народа», - сказал Гига Бокерия.
- Крупнейшие оппозиционные партии Грузии подписали сегодня, 3 ноября соглашение о непризнании итогов парламентских выборов. Они требуют повторного проведения выборов. Документ подписали партии, которые, согласно данным ЦИК, преодолели предвыборный барьер, а также те силы, которые не попадают в парламент. В совместном заявлении говорится, что результат выборов не отражает волю народа.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок «ЕНД – Сила в единстве» - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
В «красной зоне» югоосетинского РММЦ лечение проходят 188 человек
В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии в «красной зоне» по данным на утро 7 ноября находятся 188 человек, еще 69 пациентов проходят лечение в российском военном госпитале в Цхинвале. Об этом информагентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день проходят лечение 28 пациентов, в здании детской больницы – 160. В их числе в отделении реанимации находится одиннадцать человек. За прошедшие сутки выписано 12 пациентов и вновь госпитализировано 11 человек. За пределы республики переведен накануне один человек, один человек минувшей ночью от последствий двусторонней пневмонией умер», - сообщила врач.
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 164 пациента, из них семь человек были госпитализированы. «Протестировано в приемо-сортировочном пункте 50 пациентов, 26 человек получили направления на компьютерную томографию грудной клетки. Семь госпитализированы в РММЦ, четыре человека направлены в военный госпиталь», - отметила главный инфекционист.
Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели 22 пациентов на дому.
«Направление на компьютерную томографию получили двое из них. Протестированы восемнадцать человек», - уточнила Джиоева.
Ранее сообщалось, что за сутки в ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора проведено 125 исследований на COVID-19, 41 оказались положительными, всего за период открытия де-факто границы с Россией (15 сентября) заболел 1221 человек.
Как сообщила «Рес» главный санитарный врач республики Марина Кочиева, с учета медиков сняты еще 21 человек, всего с середины сентября выздоровело 155 пациентов.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 27 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2476, в общем составив 104 249. По состоянию на 11:00 7 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1476 и сейчас составляет 63 258.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 27 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1533.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 403 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 055, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 434 026 (5339 за сутки), передает Радио Азатутюн.
В крупных городах Грузии вводится запрет на передвижение граждан в ночные часы
В семи крупных городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти) вводится ограничение на передвижение граждан в ночные часы. Решение, которое принял координационный совет при правительстве, вступит в силу 9 ноября.
Граждане не смогут выходить из дома с 22:00 до 05:00. Ограничение касается как пешеходов, так и транспортных средств.
Вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила, что это – «не комендантский час, а ограничение передвижения». В правительстве заявили, что «точечные меры» предотвратят распространение коронавируса в стране. Цкитишвили отметила, что для граждан, в случае нарушения ограничения, предусмотрен штраф - две тысячи лари (около 600 долларов).
Ограничение не затронет международные грузоперевозки; передвижение не будет ограничено для представителей медицинского и фармацевтического секторов, объектов стратегического значения, СМИ и сервисов доставки.
- Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что не доверяет официальной статистике грузинского правительства по коронавирусу. «Не они должны закрыть нас с помощью локдауна, а мы должны завершить их незаконную деятельность», – отметил Саакашвили.
Александр Лукашенко официально открыл первую атомную электростанцию в стране
Александр Лукашенко в субботу, 7 ноября, официально открыл первую атомную электростанцию в стране - Белорусскую АЭС. За четыре дня до этого она стала подавать электричество в энергетическую систему. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Электростанция строилась по российскому проекту и на российской кредит с 2011 года в Гродненской области, в 22 километрах от границы с Литвой. Выйти на полную мощность первый энергоблок должен в первом квартале 2021 года. Лукашенко назвал запуск «историческим событием», заявив, что страна стала «ядерной державой».
Предполагается, что после строительства второго блока электростанция будет генерировать 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год, что составляет около половины всего потребляемого страной электричества.
Строительство электростанции вызывает резкую критику экологических активистов, большая часть территории страны заражена радиоактивными выбросами после катастрофы в Чернобыле. Против строительства так же выступала Литва, электростанция находится примерно в 50 километрах от столицы страны Вильнюса.
В 2009 году республика остановила работу Игналинской АЭС под давлением Евросоюза. Страны Балтии в сентябре договорились остановить покупку белорусской электроэнергии после запуска АЭС. В Минске настаивают, что станция в Островце полностью безопасна и соответствует международным нормам.
В России второй день подряд выявлено более 20 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 20 396 заразившихся коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Накануне, 6 ноября, ежедневный прирост заболевших составил 20 582 человек, это максимум с начала пандемии.
Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии достигло 1 753 836. Из них 1 312 927 вылечились, десятки тысяч - умерли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне рассказал "Первому каналу", что общее число больных COVID-19 в России сейчас составляет около 900 тысяч человек, из них 250 тыс. находятся в больницах. Эти данные больше чем в два раза превышают данные оперативного штаба - согласно им, прямо сейчас болеют только 410 тысяч человек.
Во многих регионах отмечается нехватка больничных коек и карет скорой помощи, сообщается о многочасовом, а в некоторых случаях многодневном ожидании медицинской помощи.
В московской больнице в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, уже закончились свободные места, сообщил 5 ноября главный врач госпиталя Денис Проценко в интервью RT. В городе закончилось около 70 процентов специализированных коек, выделенных для лечения людей с коронавирусной инфекцией, сообщила ТАСС заместитель мэра Анастасия Ракова.
Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире с начала пандемии достигло 49 322 827 человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1 242 868 пациентов с коронавирусом, вылечились 32 480 626 человек. Эти данные опираются на сведения, сообщаемые национальными правительствами, поэтому они заведомо неточны.
Джо Байден выразил уверенность в победе на выборах президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с краткой речью из города Уилмингтон, штат Делавэр. Он выразил уверенность, что одержит победу в борьбе за Белый дом, однако не заявил о своей победе. Байден подчеркнул, что по итогам распределения голосов он получит более 300 голосов выборщиков – то есть, выиграет у действующего президента Дональда Трампа с заметным преимуществом.
Байден заявил американцам, которые голосовали за республиканцев, что они его союзники. «Моя ответственность, как президента, представлять всю нацию. Я буду работать столь же усердно для тех, кто голосовал против меня, как и для тех, голосовал за меня», – передает «Голос Америки».
По состоянию на утро 7 ноября у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 214 голосов. Для победы надо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. При этом кандидат от Демократической партии лидирует в штатах Аризона, Джорджия, Невада и Пенсильвания, где подсчет голосов еще не завершен.
Действующий президент США Дональд Трамп предупредил Байдена в твиттере, что тот не должен объявлять о своей победе на выборах. «Я тоже могу заявить об этом. Юридические процедуры лишь начаты», - написал он.
Трамп ранее выражал сомнения в связи с подсчетом голосов, поступивших на избирательные участки по почте. Его штаб намерен обжаловать в суде решения всех избирательных комиссий, на которых он проиграет из-за почтового голосования. Многие политики-республиканцы считают голосование по почте ненадёжным.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
Как рассказал начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Александр Ходжеванишвили на брифинге в администрации правительства Грузии, самое большое количество новых случаев коронавируса опять выявлено в Тбилиси.
В масштабе страны сегодня, 7 ноября, выявлено 2 859 случаев инфицирования.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам следующая:
- Тбилиси - 1197;
- Аджария - 620;
- Имерети - 438;
- Самегрело-Земо Сванети - 138;
- Квемо Картли - 109;
- Кахети - 94;
- Самцхе-Джавахети - 72;
- Гурия - 63;
- Шида Картли - 62;
- Мцхета-Мтианети - 38;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 28.
По информации Ходжеванишвили, на данном этапе в Грузии насчитывается 14 612 активных инфицированных.
В Карабахе сообщают об ожесточенных боях на участке Шуши-Карин Так
В ночь на 7 ноября продолжились боевые действия на всех основных направлениях линии фронта. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе Армии обороны непризнанного Карабаха.
«Наиболее упорные и ожесточенные бои развернулись на участке Шуши-Карин Так. Армейские подразделения успешно пресекли многочисленные попытки нападения ВС Азербайджана, уничтожив большое количество живой силы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период особой эффективностью отличались артиллерийские подразделения Армии обороны.
«Оперативно-тактическая ситуация на всех направлениях линии фронта не изменилась. Не изменилась и тактика войск противника наряду с боевыми действиями подвергать ракетному обстрелу мирные населенные пункты. На юго-восточном и южном направлениях силами Армии обороны были уничтожены 2 единицы автотехники, перевозившие личный состав войск противника, а также 4 беспилотника», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сообщает Армия обороны, ВС Азербайджана продолжают попытки наступления на основных направлениях передовой. «Подразделения Армии обороны предпринимают необходимые меры по их пресечению, обнаружению вражеских группировок и огневому поражению целей», - говорится в сообщении.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
В Грузии за сутки выявлено 2859 новых случаев инфицирования коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2859 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сегодняшний день общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 54 852.
За последние 24 часа выздоровели 2 754 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 39 773.
За последние сутки скончались 18 человек, с 26 февраля 2020 года всего зафиксирован 441 случай смерти.
В режиме карантина находятся 3015 граждан, под наблюдением в стационаре - 4670, в ковид-гостиницах – 2599 человек.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.