Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию. Об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне.

В рамках турне, которое стартует в пятницу, американский государственный деятель посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Помпео заявил, что среди тем, обсудить которые он планирует в ходе турне – «исторические усилия нынешней администрации по налаживанию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке».

В МИД Грузии уточнили, что Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября и проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и главой МИД Давидом Залкалиани. Госсекретаря США примет и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что визит Госсекретаря является подтверждением высокого уровня стратегического партнерства США и Грузии.

«В рамках визита мы обсудим геополитическую ситуацию в регионе, а также наше сотрудничество в сферах обороны и безопасности», – написал Гахария в Twitter-аккаунте.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что в ходе визита стороны проведут «плодотворные дискуссии по вопросам стратегического партнерства США и Грузии, региональной безопасности и евроатлантической интеграции», а также обсудят повестку дня демократических реформ Грузии.