В Ереване освобождены несколько задержанных ранее лидеров оппозиции

В Армении представители 17 оппозиционных политических сил, которые добиваются отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в четверг провели шествие к зданию Службы национальной безопасности в Ереване, тем самым выражая протест против задержания ряда своих лидеров.

Депутат парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян в беседе с журналистами назвала эти задержания «политическим преследованием», передаёт «Радио Азатутюн».

Позднее вечером 12 октября стало известно, что на свободу отпущены член Республиканской партии Эдуард Шармазанов, представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, а также лидер партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

До этого Специальная следственная служба Армении заявила о задержании после протестов в среду более десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в столице с нарушением закона. А именно оппозицию обвиняют в организации акций в условиях действующего в стране военного положения. В числе задержанных оказались глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, Артур Ванецян, представители «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян и Арцвик Минасян, бывший депутат от Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов и другие.

12 ноября задержания в Ереване были, в частности, на митинге на площади Свободы, организованном всеармянским движением «​Сасна црер»​. Сообщалось, что на этой акции спецназ задержал порядка 20 человек.