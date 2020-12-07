В Приморье замерзают пациенты ковидного госпиталя

В городе Дальнегорск Приморского края пациенты одного из ковидных отделений пожаловались на отсутствие отопления в палатах. Температура в помещении опускается до 10 градусов, в комнатах нет розеток, обогревателей и дверей, сообщила одна из пациенток в социальных сетях.

По словам женщины, днем температура воздуха в палатах составляет 15 градусов, ночью – опускается до 10. Батареи не работают, а обогреватели, которые пациенты приносят из дома, не справляются. Дверей нет в палатах и туалетах. «Кутаемся во все что есть. Воды тёплой нет. Поэтому, если кого будут госпитализировать, сразу берите с собой тёплые вещи и одеяла, влажные салфетки», – цитирует пациентку паблик «Пиратская бухта».

Как сообщили редакции Сибирь.Реалии в региональном минздраве, проблемы с отоплением возникли из-за того, что в здании ведутся работы по обеспечению пациентов кислородом. Госпиталь открывался в экстренном порядке, поскольку в основном отделении не хватает мест. Чтобы обеспечить кислородную разводку, придется заменить трубы и стояки. Отделение обеспечат обогревателями, а также постельными принадлежностями, которых также не хватает. Что касается отсутствия дверей, то их специально снимают в отделении интенсивной терапии, чтобы у врачей была возможность оказать экстренную помощь. Вместо дверей в ведомстве пообещали повесить специальные завесы.