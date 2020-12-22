Китай запустил новую ракету-носитель среднего класса

Запись разговора с одним из предполагаемых участников покушения на Алексея Навального выложена в сеть. Её опубликовал сам политик. Он утверждает, что сам он поговорил по телефону с оперативником ФСБ России Константином Кудрявцевым.

По словам Навального, в ходе расследования своего отравления он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастным к покушению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.

Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.

В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.

Кудрявцев называет и других возможных участников отравления. В том числе не названного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider, Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда, в биологических образцах.

За первый час видеозапись разговора Навального на Youtube набрала более миллиона просмотров.

Российские власти, ФСБ, а также сам Константин Кудрявцев не комментировали сегодняшнюю публикацию Навального. Ранее официальная Москва отрицала, что Навальный был отравлен, а президент Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.