Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса

Член расследовательской группы Bellingcat и автор расследования обстоятельств отравления Алексея Навального болгарский журналист Христо Грозев дал интервью изданию «Медуза», в котором рассказал, что у группы сотрудников ФСБ, которая, согласно данным Bellingcat, в течение долго времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях.

По словам Грозева, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. «Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального», - отметил журналист, добавив, что остальные перелеты показывают, что у группы «были и другие цели». Грозев также сообщил, что в Bellingcat проверяют засветившихся сотрудников ФСБ на причастность к другим известным отравлениям российских оппозиционеров - в частности, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.

Также Грозев рассказал о некоторых деталях расследования отравления Алексея Навального. По его словам, в ФСБ знали о том, что Bellingcat ведет его за несколько дней до публикации. Такой вывод журналист сделал исходя из того, что с расследовательской группой перестали выходить на связь ее источники «по биллингам и перелетам», а позже стало известно, что «они уволены». По словам Грозева, когда Навальный обзванивал группу сотрудников ФСБ, которые подозреваются в покушении на него, большинство их них скорее всего были готовы к этому, и только Константин Кудрявцев, разговор с которым в итоге состоялся и был опубликован, по каким-то причинам оказался не осведомлен о готовящемся звонке.

Журналист подчеркнул, что в большинстве совершенных звонков Навальный представлялся своим именем, и всего в двух случаях он сделал так называемые «пранкоколлы». Один из сотрудников ФСБ, кому был сделан «подставной» звонок, сразу же сказал: «Я знаю, кто это» и бросил трубку. Другим оказался Константин Кудрявцев. Грозев отметил, что все звонки были записаны от начала и до конца, и эти записи есть в распоряжении Bellingcat.

21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого расследовательская группа Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Навальным собеседник фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Также он пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолета, в котором Навальный потерял сознание, и не введенный ему антидот врачами скорой помощи, которые были не в курсе проводимой операции. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера.

В ФСБ назвали запись разговора с Кудрявцевым «подделкой». Кремль по-прежнему отрицает сам факт отравления Навального. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы оппозиционера хотели отравить, то «довели бы дело до конца».