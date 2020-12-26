Убит директор Телавской центральной больницы Зураб Сачишвили

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 114 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 98 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 38 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1955 года рождения. Он был доставлен в медучреждение 8 декабря, с клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Мужчина получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался 25 декабря.

В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 43 пациента.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1957 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнениями основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Женщина умерла ночью 24 декабря.