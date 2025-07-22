Главы МИД Грузии и Азербайджана обсудили ключевые направления сотрудничества

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с главой грузинского МИД Макой Бочоришвили. В рамках заседания делегация Азербайджана обсудила с грузинской стороной «ключевые направления сотрудничества, включая энергетику, транспорт, региональную взаимосвязанность, а также перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества», сообщили в Министерстве иностранных дел. По завершении встречи состоялась пресс-конференция.

«Мы обсудили значение стабильности в регионе. Грузия внимательно следит за диалогом между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем мирное соглашение, которое, как надеемся, вскоре будет подписано… Мы всегда говорили и повторим вновь: Грузия искренне заинтересована в укреплении мира и стабильности в нашем регионе. Мы рады, что 17 апреля у нас была возможность провести трехстороннюю встречу. Это была первая встреча в подобном формате, когда заместители министров всех трёх стран собрались в Тбилиси и обсудили вопросы регионального значения. Мы считаем, что у нас есть потенциал для продолжения сотрудничества между тремя странами в этом формате», — заявила Мака Бочоришвили.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, заявил о поддержке территориальной целостности Грузии.

«Азербайджан и Грузия всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга как в двустороннем формате, так и в международном. Я рад, что между нашими лидерами существуют очень искренние и интенсивные отношения. Мы рады, что в прошлом году парламентские выборы в Грузии прошли очень успешно, после чего состоялся визит премьер-министра Грузии именно в Азербайджанскую Республику. Затем, в апреле этого года, состоялся первый визит президента Грузии в Азербайджанскую Республику. Это еще раз подтверждает дружественные отношения и взаимное уважение между нашими странами», — сказал Байрамов.

Напомним, что первый визит Ираклий Кобахидзе после парламентских выборов 2024 года он совершил именно в Азербайджан.