Лучших грузинских авторов 2020 года наградили литературной премией «Саба»

За последние 12 лет политические партии Грузии потратили на выборы 225 миллионов лари (почти 70 миллионов долларов), из которых 134 миллиона лари (более 41 миллиона долларов или 59%) – это затраты на рекламу. Об этом говорится в отчете неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI – Georgia).

С 2008 по 2020 год в Грузии прошли десять выборов. Самыми дорогими стали последние парламентские выборы. Только на предвыборную рекламу партии потратили 29,1 миллиона лари (8,9 миллиона долларов). Из этой суммы более 41% приходится на правящую «Грузинскую мечту» - 12 миллионов лари (3,6 миллиона долларов). Самыми маленькими были расходы на президентских выборах 2013 года – на рекламу потратили всего 3,8 миллиона лари (1,1 миллиона долларов).

Согласно исследованию, за отчетный период больше всего денег на предвыборную рекламу тратили партии власти и поддерживаемые ими кандидаты – 98 миллионов лари (более 30 миллионов долларов). Это 73% от общей суммы затрат политических субъектов на рекламу, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Чаще всего партии выбирают телевизионную рекламу. В 2008-2020 годах на нее потратили более 79 миллионов лари (24,2 миллиона долларов или 59% от всех затрат на рекламу). Из года в год все более становится популярной реклама в интернете. Если в 2018 году избирательные субъекты заплатили за размещение своей рекламы в сети всего 50 тысяч лари (15,3 тысячи долларов), то в 2018 году эти расходы превысили 800 тысяч лари (245,1 тысячи долларов), а в 2020 году – 3 миллиона лари (919,4 тысячи долларов).