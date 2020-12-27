За сутки на Северном Кавказе умерли 38 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1297.

По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Калмыкии - пять, в Адыгее - три, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по два, в Ингушетии - один.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5735 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 239 человек.

Ставропольский край + 239 (34100 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 187 (26972)

Дагестан + 158 (22832)

Чечня + 139 (8154)

Калмыкия + 106 (14391)

Кабардино-Балкария + 105 (15414)

Карачаево-Черкесия + 94 (14765)

Адыгея + 90 (10676)

Северная Осетия + 88 (11661)

Ингушетия + 91 (11784)

На Северном Кавказе зарегистрировано 170 749 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 27 декабря , выявлено 3 050 248* человек с коронавирусом.