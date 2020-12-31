Два ингушских тейпа – кланового объединения близких семей – потребовали от главы Чечни Рамзана Кадырова доказательств того, что двое убитых в Грозном на проспекте Путина братьев, подозреваемых в терроризме, действительно были причастны к незаконной деятельности. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Видеообращение появилось в телеграм-канале от лица тейпов Тимурзиевых и Султыговых, уточняет редакция. Его записал общественный деятель Сараждин Султыгов. Речь идёт об убийстве Хасана и Хусейна Тимурзиевых в Грозном 28 декабря.

"Убитые в Грозном – это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео", – говорится в обращении к Кадырову на ингушском языке. Султыгов также потребовал освобождения задержанных родственников Тимурзиевых и выдачи тел убитых родственникам. Публикация сопровождается видео, на котором около двадцати человек в папахах сидят за столом и стоят за их спинами вдоль стены.

28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены, один из них скончался в больнице, – заявил тогда глава Чечни. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских.

Погибшие Тимурзиевы – родные братья, которые жили в Грозном с 2012 года вместе с родителями. Они работали в пекарне. Перед инцидентом оба не попадали в поле зрения правоохранительных органов, – уверен неназванный источник "Кавказского узла".

Событие вызвало широкий общественный резонанс в Ингушетии, ряд общественных деятелей и блогеров выразили сомнение в том, что убитые ингуши были связаны с терроризмом. Они потребовали опубликовать видеодоказательства произошедшего, отметив, что район нападения – пересечение улицы Мира и проспекта Путина – "просто напичкан камерами".

В оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что приближённые Кадырова похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Тимурзиевых, их друзей и одноклассников.