Мамардашвили вошел в список 50 перспективных молодых игроков, названных УЕФА

УЕФА опубликовал список 50 самых интересных молодых футболистов Европы, на которых стоит обратить внимание в 2021 году. В него попал вратарь тбилисского «Локомотива» и молодежной сборной Грузии Георгий Мамардашвили.

«Георгий Мамардашвили (Грузия, 20 лет, клуб - «Локомотив» Тбилиси), основной вратарь молодежной сборной Грузии, уже заработал репутацию. Он впечатляюще сыграл в отборочных матчах Лиги Европы УЕФА», - говорится на официальном сайте УЕФА.

Мамардашвили на высоком уровне отыграл матчи Лиги Европы, а по итогам года официальный сайт Национальной лиги Грузии признал его лучшим голкипером года в стране, сообщает Общественный вещатель.

После окончания чемпионата Грузии по футболу 2020 года немецкое агентство Transfermarkt пересмотрело общие расценки игроков и команд, играющих в Национальной лиге Грузии. Теперь Мамардашвили является не только самым дорогим голкипером Национальной лиги, но и одним из лучших игроков грузинского чемпионата. Его стоимость удвоилась и составила 500 000 евро, и тем самым Мамардашвили возглавил список самых дорогих игроков грузинской лиги.