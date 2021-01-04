В Вашингтоне начал работу новый состав Конгресса США

Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси сохранила за собой третий по значимости - после президента и вице-президента - пост в США. 80-летний политик была переизбрана 3 января, в воскресенье, в первый день работы нового состава Конгресса. За Пелоси проголосовали 216 конгрессменов. Ее оппонент-республиканец Кевин Маккарти получил 208 голосов, информирует "Немецкая волна".



Демократы лишились части мандатов в новом составе Палаты представителей, но сохранили большинство. Но прошедших в ноябре выборах в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. В прошлом созыве у демократов было 232 места, у республиканцев - 197.

Новому составу Конгресса, который начал работу в воскресенье, предстоит действовать в условиях большей неопределенности: до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат, отмечает "Голос Америки", республиканцы намерены без промедления выступить против процедуры сертификации итогов президентских выборов.

До проведения второго тура выборов в Джорджии во вторник, Сенат остается под контролем республиканцев.

Более равный баланс сил в обеих палатах в этом году дает умеренным политикам из обеих партий возможность показать своё политическое влияние. Эта возможность, как отмечается в публикации "Голоса Америки", проявится в полной мере после 20 января - дня, когда Дональд Трамп покинет Белый дом. Его место займёт демократ Джо Байден.