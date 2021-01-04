Камала Харрис: президент Трамп «злоупотребил полномочиями»

Американские СМИ и политики обсуждают запись телефонного разговора Трампа с секретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Запись была опубликована накануне изданием The Washington Post. Из записи следует, что президент крайне настойчиво пытался убедить высокопоставленного чиновника вернуться к вопросу о подсчёте голосов на президентских выборах в штате, утверждая, что победителем голосования был он, а не демократ Джо Байден.

Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис заявила, что Трамп продемонстрировал отчаяние и откровенно злоупотребил полномочиями. Она выступила в воскресенье на митинге в штате Джорджия, где во вторник должны пройти важные выборы в Сенат. Выступление Трампа в штате ожидается в понедельник.

Раффенспергер, отвечающий за проведение выборов в штате Джорджия, неоднократно имел дело с пересчётом голосов, поданных на выборах 3 ноября прошлого года, отмечает агентство Reuters. И всякий раз результат был одним и тем же - перевес голосов оказывался на стороне демократа Джо Байдена.



Секретарь штата Раффенспергер также неоднократно заявлял, что будет противостоять любым попыткам фальсификации результатов - несмотря на поступавшие из других штатов сведения об отсутствии крупных нарушений.



Агентство Reuters подчёркивает, что Раффенспергер неоднократно возражал на "необоснованные утверждения о злоупотреблениях", даже после того, как Трамп публично назвал его "врагом народа". Во время последнего, субботнего телефонного разговора, секретарь штата Джорджия вновь заявил президенту США, что утверждения о фальсификациях на выборах не имеют оснований, а голосование явно указывает на законность победы Байдена.