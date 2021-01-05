Ирма Инашвили: Мы будем участвовать в пятом туре переговоров

«Весь политический спектр ожидает пятого тура, наша партия участвовала во всех турах и, очевидно, мы будем участвовать в пятом туре переговоров», - заявила лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. По ее словам, она хочет, чтобы в стране были назначены новые выборы, передает Общественный вещатель.

«Я бы хотела, чтобы была достигнута договоренность не только по избирательному законодательству, но и о назначении новых выборов в стране. У нас было это требование с самого начала, оно остается и сегодня.

Еще хочу сказать, что власть часто характеризуется жесткостью. Некоторые власти отличаются упрямством, некоторые - глупостью. В этой ситуации, когда в стране политический кризис, я хотел бы заверить «Грузинскую мечту», что политическая реальность не изменится с появлением нескольких депутатов в парламенте и этот парламент не может стать многопартийным.

Если следовать логике «Грузинской мечты», я хотел бы дать совет - они могут выделить четырех из этих 90 депутатов и, например, создать новую партию «Счастливый Кобахидзе». Это не будет многопартийный парламент, поэтому необходимо назначить новые выборы в стране и восстановить нашу веру в выборы», - сказала Ирма Инашвили.