Джо Байден намерен поддержать американские семьи и бизнес

Избранный президент США Джо Байден заявил в пятницу, что намерен получить поддержку при консолидации нового крупного пакета экономической помощи гражданам США. Кроме единовременных выплат гражданам в размере двух тысяч долларов, будут выделены миллиардные ассигнования на поддержку экономики штатов, сообщила «Вашингтон пост».

Пакет помощи также должен содержать миллиарды долларов для улучшения системы вакцинации населения против коронавируса, для поддержки школ, малого бизнеса - особенно в общинах, где доходы населения остаются низкими, заявил Байден.

Избранный президент США в пятницу выступил перед журналистами в Уилмингтоне, штат Делавер. Мы должны сейчас обеспечить немедленную поддержку семьям и бизнесу. Если этого не сделать сейчас, то потом придется иметь дело с более крупными затратами, предупредил Байден.

В конце декабря Сенат США не поддержал инициативу об увеличении размера прямых выплат населению с 600 до 2000 долларов в качестве одной из мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил «Голос Америки», лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отказался поддержать это предложение Трампа, несмотря на политическое давление со стороны президента.

Законодатели-демократы подвергли позицию Макконнелла и других республиканцев критике. Министр финансов США Стивен Мнучин тогда заявил, что первые выплаты в размере 600 долларов каждому американцу начнут поступать в скорейшие сроки.

29 декабря эту инициативу одобрила палата представителей Конгресса США. Президент Трамп, угрожавший заблокировать экономический пакет помощи размером 900 миллиардов долларов, за день до этого внезапно сменил позицию и подписал законопроект.

Трамп назвал «позором» пакет, одобренный ранее Конгрессом. Каждому взрослому американцу полагалась единоразовая выплата в размере 600 долларов. «Я хочу, чтобы наши замечательные люди получили по 2 тысячи долларов, а не мизерные 600 долларов, заложенные в законопроекте», – заявил тогда Дональд Трамп.