С завтрашнего дня школы в Грузии возобновят образовательный процесс

Образовательный процесс в школах Аджарской АР и десяти городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – с завтрашнего дня возобновится в дистанционном режиме. Об этом заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе.

«Что касается государственных школ, функционирующих в других муниципалитетах и селах, учебный процесс там возобновится в классах», - сказала она.

Отдельные образовательные учреждения могут быть переведены на дистанционное обучение после обращения Минобразования в ресурс-центр или же, если школа сама попросит об этом, указав аргументы. Для того, чтобы школы могли соблюдать все меры безопасности, Минобразования обеспечило их бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, защитными масками и т.д.

В ведомстве также отмечают, что во втором семестре для школьников и педагогов мобильный интернет будет доступен по льготным тарифам. Кроме того, продолжится совместный проект Министерства образования и Первого канала Грузии – «Телешкола».

Сейчас в Грузии ученики всех государственных школ отдыхают, в стране продолжаются зимние каникулы. Из-за коронавируса большую часть первого семестра учебный процесс проходил в аналогичном режиме - дистанционно учились школьники в Аджарии и во всех крупных городах страны.