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Саакашвили предлагает правительству Грузии взять вакцину от коронавируса у Мальты
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил правительству Грузии обратиться за вакциной от коронавируса к Мальте, так как это европейское государство решило раздать излишки получаемого препарата бедным странам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Проживающий в Киеве Саакашвили, которого нынешнее правительство Грузии обвиняет в совершении уголовных преступлений, предусматривающих превышение служебных полномочий, также пригрозил обнародовать информацию о растрате средств, выделяемых Грузии международными донорами на борьбу с коронавирусом.
«Предлагаю конкретное предложение правительству Грузии. Евросоюз распространил вакцину среди всех своих стран-членов, и Мальта получила на миллион вакцин больше, чем ей было необходимо. Теперь мальтийское правительство решило распространить эту вакцину в более бедные страны, в категорию которых, к сожалению, а в данном случае, к счастью, входит и Грузия», - заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук.
«Невозможно, чтобы у вас не было этой информации, как она есть у меня. Я знаю членов правительства Мальты, однако есть и открытые источники, поэтому это абсолютно доступная информация, почему же вы не обращаетесь в правительство Мальты и почему не попросите передать Грузии бесплатно хотя бы часть этой вакцины?! Почему вы не двигаетесь?!
Я хорошо знаю, почему! 10 миллиардов лари практически развеяны по ветру и украдены!
В ближайшее время я, Михаил Саакашвили, собираюсь выложить материалы о том, как вы воруете деньги деньги, выделенные на борьбу с короной - с конкретными именами, фамилиями, переводами, операциями. Как вы делаете деньги на смертях ваших граждан.
Побыстрее обратитесь к Мальте, найдите вакцину и помогите людям! Это не какая-то китайская вакцина десятого качества, это американская и европейская вакцина высокого класса, которую ввез Евросоюз», - пишет Саакашвили.
- Правительство Грузии пока не определилось, какой вакциной будут прививать население страны – на первом этапе в конце февраля в страну ожидается небольшая поставка вакцины «Pfizer», которой будут привиты медицинские работники. По данным на сегодняшний день, вакцинация рядовых граждан страны может начаться в Грузии только осенью. Для получения вакцины правительство Грузии сотрудничает с платформой COVAX при Всемирной организации здравоохранения и дожидается своей очереди наряду с другими странами.
Другие новости дня
Европейский регулятор снял запрет на полеты Boeing 737 MAX
Европейское агентство авиационной безопасности сняло действовавший почти два года запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX.
«Проведя тщательный анализ, мы пришли к выводу, что самолеты 737 MAX могут безопасно вернуться к полетам», - заявил главный исполнительный директор регулятора Патрик Ки.
В ноябре прошлого года вернуть самолеты серии MAX в эксплуатацию разрешило Федеральное управление гражданской авиации США.
Одновременно «Би-би-си» напоминает о недавнем заявлении одного из высокопоставленных менеджеров завода Boeing в Сиэтле, который предупредил, что процесс повторной сертификации самолета происходит слишком быстро.
Полеты лайнеров модели MAX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года – сразу после второй за пять месяцев авиакатастрофы. При крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 пассажиров и членов экипажа.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. Корпорация позднее внесла изменения в работу этой системы. Летом прошлого года прошли летные испытания с модернизированным оборудованием.
За сутки в Абхазии от коронавируса скончались 6 человек
За последние сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 543 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 54 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, 104 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале 26 января скончались два пациента.
- Мужчина 1931 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Также у него была выявлена вирусно-бактериальная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения.
- Мужчина 1949 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 19, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 29, в сухумском российском военном госпитале - 46 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался пациент 1950 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Он поступил у медучреждение в тяжелом состоянии, со значительным повреждением легких. Пациент проходил лечение в течение месяца, получил всю необходимую помощь, но, несмотря на это, скончался 26 января.
В российском военном госпитале скончались 3 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
- Мужчина 1950 года рождения, умер 25 января.
- Мужчины 1946 и 1948 годов рождения скончались 26 января.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11355 человек. 167 летальных случаев. Выздоровели 9467 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зурабишвили: Грузия должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе
«Грузия вместе с НАТО и Европой должна усилить свою роль маяка европейских ценностей на Кавказе», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эксклюзивном интервью газете «Брюссель Морнинг».
По словам президента Грузии, Кавказ должен быть центром торговли, взаимоотношений и мира, и Европейский Союз и НАТО могут помочь в этом направлении, поддержав критически важную инфраструктуру. По словам Саломе Зурабишвили, участие Грузии в миссиях НАТО взаимовыгодно, поскольку участие Грузии в миссиях международной безопасности значительно повышает профессионализм и готовность сил обороны страны.
Говоря о карабахской войне, президент отметила, что Грузия как нельзя лучше подходит для того, чтобы сыграть роль установления мира и стабильности в регионе, как это было в предыдущие века.
«Конечно, как я говорила и ранее, и это то, что я подчеркнула во время наших встреч с нашими партнерами в Брюсселе, Европа и Вашингтон должны сыграть свою роль. Может быть, даже большую роль, чем они хотели до сих пор. Крайне важно, чтобы новая администрация США участвовала в этих усилиях по достижению региональной стабильности», - заявила Саломе Зурабишвили.
Разоблачены хакеры, похитившие у западных банков 2,5 млрд долларов
Правоохранительные органы Украины совместно с коллегами из Европола, США и Германии разоблачили группу хакеров, совершавших массированные кибератаки на европейские и американские банковские учреждения. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины сегодня, 27 января.
Группировка, действовавшая с 2014 года, вторгалась в компьютеры с помощью так называемых «банковских троянов», предназначенных для кражи деликатной информации – паролей, логинов и платежных данных.
Жертвами преступников стали финансовые учреждения по всему миру – в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Литве и США. Общая сумма похищенных средств составила 2,5 миллиарда долларов.
Злоумышленники базировались в Харькове и Харьковской области. В ходе обысков было обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, которое использовалось для совершения преступлений.
В Абхазии выявлено 85 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 555 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 85 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 125 человек, 107 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 54 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском госпитале скончалась пациентка 1947 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Также у нее была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 18, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 25, в сухумском российском военном госпитале - 48 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11301 человек. 161 летальный случай. Выздоровели 9207 человек.
Путин на форуме в Давосе: Россия и Европа должны быть вместе
Россия и Европа должны быть вместе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Путин отметил, что отношения между Россией и европейскими странами сейчас являются ненормальными, но им следует вернуться к диалогу. В сотрудничестве, по мнению президента, в равной мере должны быть заинтересованы и Москва, и Брюссель.
Путин подчеркнул, что у России и Европы есть общие фундаментальные ценности, включая культуру. «По сути, это одна цивилизация», — заявил он.
Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходит в онлайн-формате, из-за пандемии коронавируса. Последний раз Путин выступал на мероприятии в 2009 году. Тогда он занимал пост главы российского правительства.
Власти Евросоюза регулярно критикуют Москву за притеснение оппозиционных активистов и нарушение прав человека. Ряд стран ЕС предлагает ввести санкции в отношении России в связи с арестом Алексея Навального и задержаниями участников акций протеста в его поддержку.
В Якутии задержали шамана Александра Габышева
В Якутии полицейские совместно с силами ОМОНа задержали шамана Александра Габышева. Он был помещен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
По данным Якутия.Инфо, арест состоялся в частном доме его родственников. В операции приняли участие 11 силовиков. Шамана вывезли на машине скорой помощи.
В последнее время сотрудники правоохранительных органов осуществляли слежку за Габышевым. В январе он объявил о готовности продолжить ранее прерванный поход в Кремль и предупредил, что на этот раз его могут убить.
В марте 2019 года Габышев объявил о путешествии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября, поместили в психоневрологический диспансер и возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с ним преследованию подвергаются его сторонники. Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала его освобождения.
Зариф: «Есть реальная перспектива соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичевань»
Официальный Тегеран видит реальную перспективу соединения железных дорог Армении и Ирана через Нахичевань. Об этом министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил «Радио Азатутюн» после переговоров с главой МИД Армении Ара Айвазяном.
«Конечно, это исходит из потребностей Ирана, Армении и всего региона. Мы работаем с Арменией, Азербайджаном и Россией. Железнодорожное сообщение через Нахичевань - одна из возможностей, старая железная дорога, которая соединяет север и юг», – сказал он.
В Ереване Зариф также заявил, что для Ирана красной линией является территориальная целостность Армении.
«Исламская Республика Иран считает важным сохранение территориальной целостности всех стран, уважает и следит за тем, чтобы религии и права всех народов всегда были защищены. Наша красная линия – это территориальная целостность Республики Армения, о чем мы четко заявили», – сказал глава МИД Ирана.
Принимая иранского коллегу, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня сказал: «Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] могут создать основу для долгосрочного мира».
«Сейчас наш регион сталкивается с новыми серьезнейшими вызовами, созданными в результате опасной попытки Азербайджана решить карабахский конфликт силой. Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха могут создать основу для долгосрочного мира или рассматриваться как возможность регионального сотрудничества. Иран - важная страна в регионе, и мы уважаем подходы Ирана, по которым он строит свои отношения со своими непосредственными соседями. Тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только долгосрочный и соответствующий интересам всех сторон мир, в котором нет победителей и проигравших, так называемых побед или поражений, может создать реальные гарантии для продвижения безопасности, стабильности и развития в регионе», – заявил Айвазян.
- Отметим, что после визитов в Баку и Москву Зариф прибыл в Ереван накануне. Сегодня он посетит с двухдневным визитом Тбилиси, а затем отправится в Анкару.
- В Баку он заявил, что «Иран рад освобождению дружественным и братским Азербайджаном своих территорий и их переходу под контроль азербайджанского народа». Он также выступил в поддержку инициативы шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
В Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии провели 184 теста на COVID-19, девять показали положительный результат. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
Днём ранее в Южной Осетии выявили шесть новых случаев, общее число случаев – 2755. За сутки с учета медиков сняты девять человек, под медицинским наблюдением остаются 773 человека.
Из «красных зон» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за сутки выписаны десять человек, лечение продолжает 61 пациент.
Инициированное Бибиловым заседание югоосетинского парламента не состоялось
Инициированное президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым внеочередное заседание парламента сегодня не состоялось из-за бойкота части депутатов. Как пишет агентство «Рес», на повестку дня планировалось вынести вопрос «О сложившейся общественно-политической ситуации в республике».
В зал заседаний пришли депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа». Однако сессию проигнорировали члены партий «Ныхас», «Народная партия», Компартии и одномандатники.
Спустя два с половиной часа югоосетинский лидер Анатолий Бибилов зашел в зал заседаний и предложил спикеру перенести заседание на завтра.
«Если сессия и завтра не состоится, то так больше терпеть невозможно, я воспользуюсь своими законными правами и буду принимать решение. Я никому не позволю рушить систему государства, конституционный строй. Никто никому этого права не дает», – сказал Бибилов.
Он также добавил, что встретился с депутатами, которые блокируют проведение сессии, однако четкого обоснованного требования от них не услышал.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- О готовности выступить посредниками в процессе урегулирования обстановки заявили экс-президенты и депутаты первого созыва парламента самопровозглашенной республики.
В армии США разрешат красить ногти и носить серьги
Армия США объявила о внесении изменений в памятку к положению об униформе, пишет «Радио Свобода».
Женщинам разрешат носить удобные причёски и красить губы. Длина волос у женщин-солдат никак не оговаривается. Солдатам будет можно красить волосы и ногти в нейтральный цвет. Яркие цвета, такие как фиолетовый, синий или красный, не допускаются. Разрешается ношение серёжек в небоевых условиях.
Помимо прочего, будут внесены изменения в правила для военнослужащих женщин, кормящих грудью.
По мнению армейского руководства, новые изменения в униформе представляют собой пример политики, которая ставит людей на первое место.
Летом прошлого года Пентагон назвал расистским правило максимально коротких стрижек в армии.
На днях президент США Джо Байден отменил запрет своего предшественника на службу в армии для трансгендеров. Согласно указу Трампа продолжить службу могли только те, кто был в армии к моменту подписания документа.
Ксенофобская проповедь грузинского священнослужителя спровоцировала скандал
Вокруг Грузинской православной церкви разгорается очередной скандал. Причиной стала воскресная проповедь протоиерея Тадеоза Саралидзе в Чиатуре, – пишет СОВА.
По словам очевидцев, речь священнослужителя изобиловала языком ненависти. Позднее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись службы с его ксенофобскими заявлениями.
К примеру, священнослужитель рассуждает о человеческой щедрости, противопоставляя ей качества «испорченных армян». Экс-президента Михаила Саакашвили он называет «Саакяном», а также говорит, что с Грузией из Москвы «борются Лавров и его армянская банда».
В проповеди Саралидзе возвышает представителей криминального мира, а детей призывает быть полезными стране: «Если вы будете паразитами и сидеть с телефонами, будете непригодными в спорте или не годиться в Церкви, не лучше ли тогда умереть маленькими и не вырасти в больших ослов?».
Сегодня митрополит Чиатурской и Сачхерской епархии владыка Даниел (Датуашвили) заявил, что проповедь протоиерея Тадеоза Саралидзе совершенно не соответствует Евангелию.
«Епархия обсудит произошедшее и в ближайшем будущем привлечет его к ответственности», – говорится в заявлении митрополита.
Ильхам Алиев назначил спецпредставителя в Шушинском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Айдына Керимова своим спецредставителем в Шушинском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Сегодня же Алиев провел с Керимовым встречу в формате видеоконференции. Он заявил, что необходимо превратить Шушу в «один из самых красивых городов мира».
По словам Алиева, «враг разграбил, опустошил, разрушил» город, сейчас же «азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу, контролируют и будут контролировать прилегающие высоты».
«Что касается инфраструктурных проектов, то Шуша с точки зрения инфраструктуры, можно сказать, является абсолютно отсталым городом. Враг ничего там не создал, не построил ни одного здания. Построили для себя несколько вилл. Одна из вилл принадлежит главарю хунты, а другая, как говорят, богатому, коррумпированному чиновнику, представленному в руководстве Армении. За 28 лет ненавистный враг там ничего больше не построил», – заявил Алиев.
Говоря о 44-дневной войне в Карабахе, Алиев сказал: «Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша. День освобождения Шуши был объявлен днем Победы».
- Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном длился с конца 1980-х годов. За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- В очередной раз конфликт обострился в конце сентября 2020 года. За полтора месяца Азербайджан сумел отвоевать несколько районов и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха, имеющую важное культурное значение для региона. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе: это произошло в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.
Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты «повара Путина»
Twitter и Facebook заблокировали личные учётные записи бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила его компания "Конкорд".
В сообщении "Конкорда" опубликованы скриншоты профилей заблокированных аккаунтов бизнесмена. Twitter пишет, что учётная запись заблокирована из-за нарушения правил соцсети. Facebook отмечает, что решение о блокировке окончательное. Соцсеть не представила причин, объяснив это правилами безопасности.
"Это наглядный пример того, как Госдеп блокирует любые неугодные комментарии", — приводит слова Пригожина пресс-служба. Предприниматель внесён в санкционный список США за свою роль в попытке вмешательства в результат президентских выборов в стране в 2016 году.
- СМИ называют Евгения Пригожина "поваром Путина". Считается, что бизнесмен из Санкт-Петербурга знаком с российским президентом. Путин говорил, что все его повара работают в Федеральной службе охраны.
- Пригожина связывают с частной военной компанией Вагнера, ведущей боевые действия во многих странах мира и с фабриками троллей — сотрудниками, активно пишущими прокремлёвские комментарии в интернете. Он это отрицает.
- После недавней блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа Facebook и Twitter стали критиковаться за непрозрачность решений. Соцсети пошли на такой шаг после штурма Капитолия радикальными сторонниками политика 6 января. Действия сервисов осудили многие европейские политики. 27 января Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе заявила о необходимости создания законодательной базы для ограничения влияния соцсетей.
Предполагаемого убийцу Хангошвили, «по-видимому, планировали отравить в тюрьме» - Die Welt
Немецкое издание Die Welt публикует статью об очередном судебном заседании по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Журналистка Анна Кренинг указывает, что предполагаемого убийцу Хангошвили, возможно, планировали отравить. Речь идёт о 55-летнем россиянине Вадиме Красикове, который утверждает, что его зовут Вадим Соколов, ему 50 лет и он инженер-строитель.
«По-видимому, его планировали отравить в тюрьме. Об этом сообщил свидетель, показания которого были заслушаны на этом заседании, главный комиссар уголовной полиции, допрашивавший Красикова осенью 2019 года. По его словам, из-за опасной ситуации Красикова перевели из тюрьмы Моабит в тюремную больницу, хотя он был здоров», – говорится в статье, перевод которой публикует портал Inopressa.ru.
Die Welt со ссылкой на комиссара указывает, что информация о планах отравить Красикова поступила от одной из спецслужб и «некоторым образом от Федерального управления уголовной полиции».
Об опасном положении Красиков, по всей видимости, уже знал. «Он не боялся, его это вообще не интересовало», – вспоминает комиссар.
На судебном заседании по делу об убийстве в Тиргартене свидетельские показания дала и дочь убитого. Амира Т. Рассказала, что 23 августа 2019 года её отец собирался посетить в 13:00 пятничную молитву.
«Около 18 часов Амира Т. узнала от гражданской жены своего отца, что около 12 часов в парке Малый Тиргартен был убит чеченец. Об этом она узнала в Facebook, от кого и на какой странице, она уже не помнит. Затем гражданская жена побежала к месту преступления. «Это было недалеко. А затем она вернулась и сказала, что это мой отец», – передает издание показания дочери Хангошвили.
По данным полиции, Хангошвили пошел в мечеть не кратчайшим путем, а в другом направлении – к парку Малый Тиргартен. По словам дочери, Хангошвили вышел из дома за час до начала молитвы.
«Согласно предыдущим показаниям криминальной полиции, в тот день Хангошвили планировал встретиться с женой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его дочь сказала, что ранее однажды он упоминал, что к нему должны приехать из-за границы, из Грузии. Однако имен она не знала. В гостях у ее отца часто бывал мужчина по имени Артур и его гражданская жена», – говорится в статье.
Издание напоминает, что согласно недавнему расследованию Welt am Sonntag, убитый Хангошвили вместе с 18 другими мужчинами состоял в «черном списке» российского президента Владимира Путина.
«Целью списка была месть противникам-чеченцам, живущим в эмиграции. Наряду с Берлином местами преступлений последних лет были Стамбул и Киев», – пишет Die Welt.
Ожидается, что судьи вынесут приговор через несколько недель. Правительство ФРГ связало свою реакцию напрямую с исходом этого судебного процесса, ведь политический противник был убит на территории Германии, – добавляет издание.
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и ее партнеры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией».
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом «бандитских разборок». Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
Граждане Армении смогут въезжать в РФ по программе «Путешествую без COVID-19»
Правительство Армении благодарно кабмину России за содействие внедрению мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Оно позволит гражданам республики с 1 февраля пересекать воздушную границу с РФ при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию в электронном виде.
«Суть программы в том, что на основании отрицательного результата теста на коронавирус граждане могут путешествовать по воздуху в конкретные аэропорты Российской Федерации. Программа стартует на пробной основе до 1 марта, но мы думаем, что на практике это сработает, так как предварительные испытания уже прошли и прошли успешно», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
Он также рассказал подробности: «Гражданин скачивает приложение «Путешествую без COVID-19», после чего за 72 часа до вылета проверяется в одной из указанных лабораторий. Если тест отрицательный, ответ отражается в мобильном приложении, и в нашем аэропорту, и в российском аэропорту QR-кодом это подтверждается, и он может свободно путешествовать».
ТАСС пишет, что правительство РФ во вторник внесло изменения в свое распоряжение о противоэпидемических мерах, позволяющие гражданам Армении и Белоруссии въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска с 1 февраля по 1 марта, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, возглавляемым экс-главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.
В Москве разрешили ночную работу баров и ресторанов
Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз смягчил ограничительные меры, введённые в российской столице из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом Собянин сообщил в своем блоге.
Так, с 27 января отменяется запрет на ночную работу для ресторанов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений.
Требование для работодателей о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удалённый режим с 27 января будет носить рекомендательный характер. Однако оно остаётся обязательным для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Ношение масок и перчаток в офисах также по-прежнему обязательно.
Окончательное решение о работе вузов Собянин пообещал принять до 6 февраля. Очное обучение школьников старших классов в Москве было возобновлено 18 января.
С 22 января были сняты ограничения на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей было разрешено увеличить с 25 до 50 процентов от общей вместимости зала. К обычной работе вернулись колледжи, спортивные школы и детские досуговые центры. Транспортные карты учащихся были разблокированы.
В своем блоге мэр Москвы отметил, что "ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50 процентов коек – впервые с середины июня прошлого года", - написал Собянин.
- По данным оперативного штаба, в Москве на утро 27 января зафиксировано 1 837 новых случаев COVID-19. Это самое низкое значение с конца сентября 2020 года. Выписаны из московских больниц за последние сутки почти 6 тысяч пациентов, умерли 75.
- Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России (включая аннексированный Крым) составил 17 741 случай. Это минимум с конца октября.
Республиканцы в Сенате США выступили против импичмента Трампа
Республиканцы в Сенате США выступили против импичмента Дональду Трампу. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу после митинга его сторонников в Вашингтоне 6 января. После мероприятия толпа штурмом взяла здание Капитолия, погибли пять человек.
45 сенаторов-республиканцев выступили против отстранения от власти бывшего президента. Расклад голосов свидетельствует, что шансы осуждения Трампа, сведены к минимуму, пишет "Голос Америки"
Возражение сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заявил о том, что идея об импичменте бывшего президента является неконституционной, было отклонено. Это означает, что судебный процесс в Сенате по импичменту Трампа, первый в истории США процесс против уже не действующего президента, начнётся, как и было запланировано, в начале февраля.
Американские СМИ сообщили, что для представления своих интересов в Сенате Трамп нанял известного адвоката-республиканца - Бутча Бауэрса. Одна из его специализаций - избирательное право. Источники издания Politico предполагают, что Трамп ещё раз заявит о фальсификациях на прошедших выборах и украденной у него победе.
Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа 25 января. В случае признания виновным экс-глава Белого дома лишится разнообразных привилегий и льгот, предоставляемых бывшим президентам, и потеряет право выставлять свою кандидатуру на будущих выборах главы Соединённых Штатов.
Абхазские оппозиционеры вновь заявили о «необоснованном задержании» пограничниками РФ
Абхазская общественная организация «Аидгылара» («Единение») сообщила об очередном инциденте на де-факто границе с Россией.
«26 января 2021 года, приблизительно в 08:30 часов, при переходе МАПП «Адлер», председатель РОО «Аидгылара» Кварчия К.В. был необоснованно задержан, без каких-либо объяснений, сотрудниками Погранслужбы ФСБ РФ. На попытки выяснить причины задержания никакого ответа не последовало. Аналогичная ситуация повторилась 26 января 2021 года, примерно в 09:20 часов в отношении секретаря РОО «Аидгылара» Трапш Л.С.», – говорится в заявлении Высшего совета организации.
Абхазские оппозиционеры говорят, что «подобные факты приобретают системный характер». В частности, Кварчия и Трапш были задержаны и допрошены в декабре прошлого года.
«Об этих фактах 18 декабря 2020 года письмом был уведомлен министр иностранных дел, однако никакой реакции со стороны властей не последовало», – сказано в заявлении «Аидгылара».
Политики считают, что данные факты являются «ярким доказательством преследования политических оппонентов» со стороны абхазских властей.
«Самое возмутительное, что провокации организуются на территории сопредельного государства, силами оперативных служб РФ. Уместно напомнить, что подобная практика имела место в бытность Бжания Аслана Георгиевича председателем СГБ РА в период 2010-2014 годов. У нас есть все основания полагать, что совпадения не случайны и за описанными провокациями стоит лично президент Республики Абхазия Бжания Аслан Георгиевич», – говорится в заявлении.
Оппозиционеры говорят, что если власти не предпримут реальных, ощутимых действий для прекращения подобных действий, «Аидгылара» оставляет за собой право «прибегнуть к методам опробованным и реализованным нынешней властью в недавнем прошлом в бытность их нахождения в оппозиции».
- Ранее спикер абхазского парламента Валерий Кварчия говорил, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».
Коронавирус в Грузии: 742 новых случая, 12 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3108. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 742 новых случая коронавируса. Было проведено 18 007 тестов, из них PCR-тестов – 7380, экспресс‐тестов на антиген – 10 627.
За сутки выздоровел 1081 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 255 564, выздоровевших – 245 527.
В режиме карантина остаются 497 человек, в ковид-гостиницах – 347, в стационарах – 2842.
Отметим, что число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 100 миллионам. Больше всего инфицированных в США – 26 миллионов, умерших более 43 тысяч. Жертвами пандемии в мире стали 2 миллиона 152 тысяч человек, 72 миллиона переболели и выздоровели, 110 тысяч – в критическом и тяжелом состоянии.
Сенат США утвердил Энтони Блинкена главой Госдепартамента США
Сенат США проголосовал за назначение на пост главы Госдепартамента Энтони Блинкена, сторонника жёстких мер в отношениях с Россией.
Новая администрация США требует от России немедленного освобождения Алексея Навального и всех задержанных участников массовых акций в его поддержку. По словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, глава государства не исключает, что в рамках реакции на действия российских властей могут быть приняты любые действия.
Проблему отношений с Россией Блинкен назвал одной из ключевых для новой администрации. Что касается ареста Алексея Навального, то новый госсекретарь США заявил: "Поразительно, как сильно Владимир Путин боится этого человека".
Главы МИД G7 призвали немедленно освободить Навального
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвали российские власти "немедленно и без всяких условий" освободить Алексея Навального и всех задержанных на акциях 23 января.
Министры осудили "политически мотивированный" арест Навального и призвали российские власти придерживаться своих международных обязательств и соблюдать права человека.
"Крайне печально, что господин Навальный находится под стражей по обвинению, которое ещё в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным", - говорится в заявлении.
Главы МИД стран "Большой семёрки" и глава дипломатии ЕС вновь призвали Москву провести расследование и "предоставить убедительное объяснение применения химического оружия на территории РФ" после отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", напомнив, что Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия.
Министры также выразили глубокую обеспокоенность "задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов" на акциях 23 января в поддержку Навального. Это показывает, насколько в России "сужается пространство" для "оппозиции, гражданского общества, защитников прав человека и независимой прессы". Они призвали российские власти "освободить тех, кто 23 января был произвольно задержан за осуществление своего права на мирные собрания".
23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком" в России. Навального задержали 17 января по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушил условия испытательного срока по приговору по так называемому делу "Ив Роше". На следующий день суд в Химках отправил его в СИЗО на 30 суток.
Обнародована программа визита главы МИД Ирана в Тбилиси
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня, 27 января посетит Грузию с двухдневным визитом.
В министерстве иностранных дел Грузии сообщили, что он проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, а также представителями МИД страны. Отметим, что глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани заражен коронавирусом и лечится дома.
В рамках визита Мохаммад Джавад Зариф также возложит венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии.
Глава МИД Ирана посетит Грузию в рамках регионального турне – после Азербайджана, России и Армении.
В Баку иранский министр заявил, что приветствует инициативу шестистороннего регионального сотрудничества (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с Зарифом сказал, что Россия приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран подключиться к восстановлению экономики Нагорного Карабаха.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Байден и Путин впервые побеседовали по телефону. Речь шла и о Навальном
Вступивший 20 января в должность президент США Джо Байден во вторник впервые беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. "Голос Америки" в связи с этим, напоминает, что ранее Байден обещал коренным образом скорректировать политику США по отношению к России.
Разговор состоялся по инициативе Джо Байдена.
Белый дом о разговоре
Президент США выразил озабоченность заключением под стражу в России критика Кремля Алексея Навального. В разговоре затрагивалось предложение Байдена о продлении срока действия договора СНВ-3 на пять лет. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Президент США также решительно поддержал суверенитет Украины в условиях "продолжающейся российской агрессии". Говорил Байден с Путиным и о беспокойстве, которое вызывают в США "крупномасштабные атаки" на программное обеспечение SolarWinds. За этими атаками, по словам Псаки, стоит Россия. Обеспокоены в США и тем, что, как ранее сообщалось, россияне предлагали вознаграждение талибам за убийства американских военнослужащих в Афганистане.
В связи с телефонным разговором между Байденом и Путиным, Белый дом опубликовал на своём сайте краткое официальное заявление, в котором, в частности, говорится, что президенты "обсудили готовность обеих стран продлить на пять лет договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3". Как явствует из заявления, президенты договорились о том, чтобы американская и российская команды срочно достигли соглашения о продлении договора не позднее 5 февраля.
Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в целях защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, причиняющие вред Соединённым Штатам или их союзникам. "Два президента договорились поддерживать прозрачный и последовательный диалог в будущем" - говорится в сообщении Белого дома.
- Источники агентства Associated Press в Белом доме рассказали, что президент США пообещал Путину не оставлять агрессивные действия Москвы безнаказанными и принимать меры для защиты своей страны, в том числе — вводить новые санкции.
Кремль о разговоре
Российское агентство ТАСС сочло "основными моментами" состоявшейся беседы то, что Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
Среди международных тем также затрагивались, как отмечает ТАСС, односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "внутриукраинское урегулирование" и российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совета безопасности ООН.
Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую, говорится в публикации российского государственного агентства.
ТАСС отметил, что Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США, сказав, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.
ТАСС сообщает также, что стороны условились о поддержании контактов.
В пресс-службе Кремля отметили, что в целом беседа президентов России и США носила деловой и откровенный характер. О Навальном в сообщении пресс-службы не упоминается, как и об Украине и хакерских атаках.
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