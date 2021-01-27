Саакашвили предлагает правительству Грузии взять вакцину от коронавируса у Мальты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил правительству Грузии обратиться за вакциной от коронавируса к Мальте, так как это европейское государство решило раздать излишки получаемого препарата бедным странам, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Проживающий в Киеве Саакашвили, которого нынешнее правительство Грузии обвиняет в совершении уголовных преступлений, предусматривающих превышение служебных полномочий, также пригрозил обнародовать информацию о растрате средств, выделяемых Грузии международными донорами на борьбу с коронавирусом.

«Предлагаю конкретное предложение правительству Грузии. Евросоюз распространил вакцину среди всех своих стран-членов, и Мальта получила на миллион вакцин больше, чем ей было необходимо. Теперь мальтийское правительство решило распространить эту вакцину в более бедные страны, в категорию которых, к сожалению, а в данном случае, к счастью, входит и Грузия», - заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук.

«Невозможно, чтобы у вас не было этой информации, как она есть у меня. Я знаю членов правительства Мальты, однако есть и открытые источники, поэтому это абсолютно доступная информация, почему же вы не обращаетесь в правительство Мальты и почему не попросите передать Грузии бесплатно хотя бы часть этой вакцины?! Почему вы не двигаетесь?!

Я хорошо знаю, почему! 10 миллиардов лари практически развеяны по ветру и украдены!

В ближайшее время я, Михаил Саакашвили, собираюсь выложить материалы о том, как вы воруете деньги деньги, выделенные на борьбу с короной - с конкретными именами, фамилиями, переводами, операциями. Как вы делаете деньги на смертях ваших граждан.

Побыстрее обратитесь к Мальте, найдите вакцину и помогите людям! Это не какая-то китайская вакцина десятого качества, это американская и европейская вакцина высокого класса, которую ввез Евросоюз», - пишет Саакашвили.