33 смерти за сутки. Новые данные по коронавирусу на Северном Кавказе

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 33 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 938.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 19 человек, больных COVID-19, в Дагестане - четыре, в Ставропольском крае и Северной Осетии по три, в Калмыкии, Кабардино-Балкарии по два.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 898 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 233 человека.

Ставропольский край + 233 (42 255 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 185 (33 499)

Кабардино-Балкария + 88 (18 688)

Дагестан + 97 (27 847)

Калмыкия + 75 (17 345)

Карачаево-Черкесия + 68 (17 504)

Северная Осетия + 65(14 381)

Адыгея + 49 (12 990)

Ингушетия + 45 (13 915)

Чечня + 33 (10 758)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 209 182 случая заболевания COVID-19.

В целом по России, согласно данным Оперштаба на 30 января, выявлено 3 832 080 человек с коронавирусом.