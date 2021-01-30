Белорусская прокуратура хочет признать бело-красно-белый флаг экстремистским

Белорусская Генпрокуратура может признать экстремистским бело-красно-белый флаг, символ протестов против режима Александра Лукашенко.

Представитель ведомства в эфире государственного телеканала сказала, что к ним якобы пришло коллективное обращение граждан (более ста человек), где они и просят запретить флаг через суд. И такой пакет документов ведомство уже готовит.

Обратившиеся граждане считают, что этот флаг напрямую ассоциируется с немецкой оккупацией во время Великой Отечественной войны. При этом ряд историков утверждает, что флаг использовался национальным белорусским движением еще в начале XX века. Сейчас бело-красно-белый флаг – символ оппозиции. В стране он не зарегистрирован, но комбинация цветов есть на каждом митинге против власти.

Оппозиционный координационный совет создал петицию в интернете против признания бело-красно-белого флага экстремистским. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности, отмечается в документе. На момент публикации свои подписи под петицией поставили более 20 тысяч человек.