В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального

В десятках городов России в воскресенье проходят уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

Не согласованные с властями акции проходят в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятствуют сотрудники правоохранительных органов. К 10.00 мск по всей России, по данным ОВД-Инфо, около 150 задержанных, большинство - во Владивостоке.

Акции прошли или проходят в городах Дальнего Востока и Сибири. Как правило, на них меньше людей, чем неделю назад, 23 января. В Новосибирске на шествие вышли, по оценке Сибирь.Реалии, более 1000 человек, в Иркутске и Владивостоке более 500, еще в ряде городов - десятки или сотни. В Новосибирске участники акции протеста прошли по городу шествием. Во Владивостоке они вышли на лед, где водили хороводы. Через какое-то время начались задержания. Сибирь.Реалии ведет лайвблог о протестах.

Акции запланированы также в Москве и Петербурге.