ЕСПЧ уведомил Россию об иске Навального по делу о его отравлении

Европейский суд по правам человека уведомил представителя России о принятии к рассмотрению дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Жалоба коммуницирована ещё в середине января. Об этом сообщается на сайте суда.

Жалоба Навального была подана в суд на следующий день после его госпитализации в Омске в августе 2020 года, следует из опубликованного документа. В ней адвокаты Навального требуют признать, что в отношении него была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека, декларирующая право на жизнь. В октябре стало известно, что она дополнена и принята к рассмотрению.

Суд в Страсбурге задал властям России вопрос, было ли нарушено в деле право на жизнь, особенно, были ли исполнены обязательства эффективно расследовать дело об отравлении, написал в телеграме глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Ранее суд в Томске признал законным отказ следователей возбуждать уголовное дело по подозрению в отравлении Навального. Суд также отказал в требовании обязать органы следствия возбудить уголовное дело, а также не стал обязывать МВД возвратить Навальному личные вещи, в том числе одежду, в которой он был, когда почувствовал себя плохо 20 августа. Сам Навальный считает эту одежду важной уликой, поскольку на ней могли остаться следы отравляющего вещества.