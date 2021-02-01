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ЕСПЧ уведомил Россию об иске Навального по делу о его отравлении
Европейский суд по правам человека уведомил представителя России о принятии к рассмотрению дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Жалоба коммуницирована ещё в середине января. Об этом сообщается на сайте суда.
Жалоба Навального была подана в суд на следующий день после его госпитализации в Омске в августе 2020 года, следует из опубликованного документа. В ней адвокаты Навального требуют признать, что в отношении него была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека, декларирующая право на жизнь. В октябре стало известно, что она дополнена и принята к рассмотрению.
Суд в Страсбурге задал властям России вопрос, было ли нарушено в деле право на жизнь, особенно, были ли исполнены обязательства эффективно расследовать дело об отравлении, написал в телеграме глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Ранее суд в Томске признал законным отказ следователей возбуждать уголовное дело по подозрению в отравлении Навального. Суд также отказал в требовании обязать органы следствия возбудить уголовное дело, а также не стал обязывать МВД возвратить Навальному личные вещи, в том числе одежду, в которой он был, когда почувствовал себя плохо 20 августа. Сам Навальный считает эту одежду важной уликой, поскольку на ней могли остаться следы отравляющего вещества.
- Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен 20 августа – он потерял сознание в самолёте по пути из Томска в Москву. Навального госпитализировали в омскую больницу и ввели в искусственную кому. Спустя двое суток, после требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин. В сознание политик пришёл только спустя 19 дней.
- Российские врачи исключили версию об отравлении Навального, объяснив его состояние "нарушением обмена веществ". Немецкие специалисты, а также несколько независимых европейских лабораторий, нашли в организме политика следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок.
- Запад требовал от Кремля расследовать обстоятельства отравления Навального. Российские следственные органы отказались возбуждать уголовное дело. После этого Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении лиц и организаций, которые, по их мнению, либо могут быть причастны к инциденту, либо не дают хода расследованию.
- Сам Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин.
- В конце декабря прошлого года международная расследовательская группа Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовала расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России. В Кремле это отрицают.
Другие новости дня
В Южной Осетии от коронавируса скончался 36-летний пациент
В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии скончался 36-летний пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом агентству «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациент 36 лет поступил по скорой медицинской помощи в палату интенсивной терапии «красной зоны» РММЦ 29 января в крайне тяжёлом состоянии, с выраженной общей слабостью, высокой лихорадкой 39.0 С, кашлем, болями в горле. Из анамнеза известно, что болел несколько дней, лечение не получал. Состояние резко ухудшилось после переохлаждения. В анамнезе также фиброзно-кавернозный туберкулёз, вирусный гепатит С. Диагноз: «Новая коронавирусная инфекция, тяжёлое течение. Двусторонняя вирусная пневмония. ДН 2-3. КТ 40 %», – рассказала врач.
По словам Джиоевой, пациент получал комплексную терапию, однако состояние прогрессивно ухудшалось: «нарастали явления лёгочно-сердечной, полиорганной недостаточности. 1 февраля произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть».
Сегодня же стало известно, что число выявленных случаев COVID-19 в Южной Осетии за выходные дни выросло на 21 и достигло 2800. При этом местные власти не сообщают о точном количестве скончавшихся граждан. Ранее Анатолий Бибилов заявил, что «Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек».
«Аруаа»: ввоз грузинских товаров в Абхазию станет «началом конца нашего государства»
Абхазская ветеранская организация «Аруаа» выступила против нормализации торговых отношений с Тбилиси. Об этом говорится в заявлении Высшего совета оппозиционного объединения.
Ранее секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Сергей Шамба в интервью Абхазскому телевидению сказал, что торговлю с Грузией необходимо узаконить.
В «Аруаа» считают, что начало торговли с представителями «вражеского государства» приведет к «торговой экспансии со стороны Грузии в отношении к Абхазии». «Мы никогда не поддержим политику, которая ведёт к ревизии итогов войны!» – говорится в заявлении.
В «Аруаа» говорят, что инициатива Сергея Шамба схожа с программой правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая предполагает «расширение и упрощение торговли вдоль разделительной линии».
«Получив такой подарок от наших властей, Грузия, для реализации своих политических целей через экономику, начнет политику демпинга с целю вытеснения с нашего рынка товаров из России. Отдельные предприниматели начнут завозить товары из Грузии, у них появятся грузинские компаньоны, будут налаживаться горизонтальные связи, все это в ущерб нашим производителям и без признания нашего государства. Открытие официально нового рынка сбыта для грузинских товаров благоприятно скажется на грузинской экономике и, как следствие, к увеличению возможностей грузинской армии, и отрицательно - на экономических отношениях с РФ», –сказано в заявлении.
В «Аруаа» указывают на прежние заслуги Сергея Шамба, но говорят, что будут требовать его немедленной отставки – если он не прекратит лоббирование данного вопроса.
«Мы не должны позволить официально ввозить в Абхазию товары из Грузии, это начало конца нашего государства, а что касается борьбы с контрабандой, для этого у нас есть правоохранительные органы», – говорится в заявлении.
- В июне прошлого года абхазский лидер Аслан Бжания заявил о необходимости контроля за перемещением товаров. «Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию», – сказал Бжания.
В Самегрело расследуют случай привлечения детей к уборке туалета мэрии
МВД Грузии начало следствие по факту привлечения детей к уборке туалета в здании муниципалитета в Чхороцку (регион Самегрело). Об этом пишет «Новости-Грузия» со ссылкой на Первый канал Грузии.
По данным СМИ, несколько дней назад бывшая сотрудница Службы очистки Чхороцку, с согласия директора одной из школ, организовала «субботник» по уборке территории с участием школьников седьмого класса. Как оказалось, акция подразумевала уборку туалета в здании муниципальной мэрии. Цель акции непонятна, так как женщина с января не работает в муниципалитете.
Заметив группу детей с чистящими средствами в туалете, один из сотрудников мэрии поинтересовался, что они там делают. После этого детей из мэрии вывели, однако видеоматериал с места событий попал в соцсети и вызвал скандал.
По словам мэра Чхороцку Дато Гогуа, мэрия не была информирована о проведении «акции очистки». Гогуа отметил, что следствие обязательно должно установить, почему детей привели в мэрию и заставили чистить туалет.
Следствие ведется по статье УК Грузии – принуждение. По имеющейся информации, данный факт изучает и министерство образования и науки Грузии.
Десятки мировых ученых выступили в поддержку Навального
Десятки ученых из Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета, Парижской школы экономики, Российской академии наук и других ведущих научных и образовательных учреждений со всего мира выразили возмущение преследованием Алексея Навального и жестким подавлением протестов в его поддержку. Открытое письмо опубликовано на сайте газеты "Троицкий вариант - наука" 1 февраля, сообщает DW.
Свои подписи под ним поставили около 80 русскоязычных ученых, в том числе лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм, экономист Сергей Гуриев, физик-ядерщик Борис Штерн, историк Александр Эткинд.
Отравление оппозиционера запрещенным химическим веществом, политическое преследование несогласных и тенденцию к самоизоляции России, авторы письма называют "крайне тревожными и опасными" событиями, с негативными последствиями как внутри страны, так и на международной арене.
Ученые подчеркивают, что считают недопустимым применение химического оружия и требуют от российских властей провести честное и открытое расследование отравления Навального и наказать виновных.
Они также призывают российские власти уважать право граждан России на мирное собрание и подчеркивают необходимость налаживания диалога между властью и обществом.
"Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов", - говорится в обращении.
- Вторую неделю подряд в десятках городов России люди выходят на акции за освобождение Алексея Навального, который был отправлен в следственный изолятор после возвращения из Германии 17 января, где он проходил лечение после отравления "Новичком".
- В минувшую субботу в ходе акций протеста по всей России были задержаны свыше 4 тысяч человек, возбуждено множество административных и более 20 уголовных дел. На акциях 31 января число задержанных превысило пять тысяч. Это рекордное количество задержаний за один день в новейшей истории России.
- Штаб Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста 2 февраля - в этот день суд в Москве может отправить оппозиционного политика в колонию.
Грузия упростила правила въезда для граждан 36 стран. Подробности
С 1 февраля Грузия упростила правила въезда для иностранных граждан. Соответствующее распоряжение правительства уже вступило в силу.
При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, в страну как прямыми, так и транзитными рейсами могут попасть граждане и резиденты 36 государств. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
В списке:
- страны ЕС
- Израиль
- Швейцария
- Норвегия
- США
- Великобритания
- Саудовская Аравия
- Катар
- ОАЭ
- Бахрейн
При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса.
Как сообщалось ранее, с 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
Изменились и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.
- С 1 февраля в Грузии сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже заявили о возобновлении рейсов в Грузию.
В Грузии выявили 240 новых случаев коронавируса, 16 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3194 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 16 пациентов.
За сутки в стране выявили 240 новых случаев коронавируса. Было проведено 9056 тестов, из них PCR-тестов – 3566, экспресс‐тестов на антиген – 5490. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровел 681 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 258 351, выздоровевших – 249 709.
В режиме карантина остаются 474 человека, в ковид-гостиницах – 268, в стационарах – 2676.
Власти Грузии заявляют, что возобновление работы муниципального транспорта и открытие разных отраслей экономики станет возможным только после того, как показатель выявляемости во время массового тестирования упадет ниже 4%.
Акция в Ахалкалаки. Главное требование – открытие границ с Россией и Арменией
В центре Ахалкалаки накануне прошла акция протеста. Жители грузинского региона Самцхе-Джавахети выступили за смягчение ковид-ограничений и заявили, что их финансовое положение в условиях пандемии резко ухудшилось.
Главное требование – открытие сухопутных границ с Россией и Арменией. По информации участников акции, они письменно обратились с этим требованием к премьер-министру Грузии.
«Почему лететь самолетом можно, а ехать на машине – нет?», – заявил один из участников акции.
Местные жители говорят, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
ЕС и США вновь призвали Россию уважать гражданские права
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил массовые задержания и непропорциональное применение силы к протестующим в России. Он вновь призвал российские власти выполнять взятые ими на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека.
"Международное французское радио" (RFI) сообщило, что с 4 по 6 февраля Боррель будет находиться в России для встреч с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями гражданского общества. Боррель вновь призвал российские власти выполнять взятые ими на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека.
В России в воскресенье 31 января полиция и Росгвардия задержали беспрецедентное количество граждан, поддержавших оппозиционера Алексея Навального и требовавших освобождения политзаключённых. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" вечером в воскресенье сообщил о задержании более 5 тысяч человек. Задержаниям подверглись около ста журналистов и работников СМИ.
В публикации RFI говорится, что Евросоюз уже неоднократно — и безуспешно — требовал от властей России расследовать отравление Алексея Навального запрещенным боевым веществом группы "Новичок". Европейские политики настаивают на необходимости освободить оппозиционера, арестованного при возвращении в Россию из Германии 17 декабря.
С аналогичным призывом в воскресенье вновь выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. "США осуждают постоянное — вторую неделю подряд — применение российскими властями жестокой тактики против мирных демонстрантов и журналистов", заявил Блинкен и призвал российские власти освободить Алексея Навального и всех, кто задержан за то, что требует уважения своих прав.
Военные в Мьянме захватили власть. Аун Сан Су Чжи задержана
В Мьянме произошел военный переворот. Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение сроком на один год и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мину Аунгу Хлайну. Об этом сообщают Associated Press и Reuters . В стране начались перебои со связью, а правительственные телевидение и радио прекратили вещание.
Перед зданием администрации главного города страны Янгона размещены десятки солдат, туда стянуты военные грузовики. Телефонная связь со столицей страны Нейпьидо недоступна.
Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.
Военные заявили, что арестовали высокопоставленных чиновников в ответ на махинации во время парламентских выборов в ноябре 2020 года. Согласно официальным результатам, "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза — 33 места. После этого военные начали заявлять о нелегитимности выборов. На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться. Согласно конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание политических лидеров Мьянмы и призвал военное руководство страны уважать волю народа, придерживаться демократических норм и решать разногласия с помощью диалога. С аналогичными призывами выступили власти Австралии, Индии и США.
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году, символом которых считалась Аун Сан Су Чжи. Она - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет провела под домашним арестом. Однако в последнее время политика все чаще подвергают критике, в частности за нарушения прав мусульманского меньшинства рохинджа.
Из-за преследований за последние два года в соседнюю Бангладеш бежали более 750 тысяч рохинджа. ООН квалифицировала преследования как геноцид.
Главная оппозиционная партия Грузии представила новую команду
Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия сегодня, 31 января, представил 12 новых членов партии. В видеопрезентации, которая была снята в офисе партии, рассказывают о том, что новая команда сосредоточится на вопросах экономики, привлечении инвестиций, социальной сфере и здравоохранении.
«Мы объединились, так как сейчас все мы думаем, что в направлении развития Грузии быстрее всего движется наша команда. Поэтому лучшее будущее для Грузии создается здесь», - заявляет Ника Мелия в видеопрезентации.
Недавно избранный на пост председатель ЕНД Мелия пообещал привлечь к работе в партии широкий круг сторонников, а также то, что ЕНД будет стремиться к «большей демократичности, большей открытости, большей включенности».
Ника Мелия был избран на должность председателя ЕНД 27 декабря 2020 года. В день своего избрания он заявил о начале нового этапа в истории партии, которая была правящей с 2004 по 2012 год, а в последние восемь лет является крупнейшей оппозиционной силой и главным оппонентом партии «Грузинская мечта», основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили.
В «новую команду» входят:
- Барбара Джимели-Сулашвили - гражданка Грузии швейцарского происхождения, проживающая в стране с 2007 года и работающая в сфере образования,
- Резо Чомахидзе - известный грузинский спортсмен, обладатель звания лучшего ватерполиста Европы, магистр экономики,
- Анна Гоголадзе - магистр государственного управления,
- Софо Джапаридзе – лектор, одна из основателей популярной в грузинском фейсбуке платформы «Медгид», в которой объединены сотни врачей, проводящих бесплатные консультации для ковид-инфицированных,
- Нона Мамулашвили - доктор международных отношений,
- Звиад Квливидзе - магистр в области европейского делового администрирования,
- Георгий Таргамадзе - магистр бизнес администрирования,
- Манучар Ахалая - магистр права,
- Георгий Чаладзе - юрист, медиатор,
- Бачо Долидзе - магистр политического маркетинга,
- Георгий Хведелиани - магистр политической экономики,
- Ника Оболадзе - юрист.
Трамп расстался с двумя адвокатами перед слушаниями в Сенате по импичменту
Бывший президент США Дональд Трамп расстался с двумя своими адвокатами, которые должны были представлять его интересы на слушаниях в Сенате по делу об импичменте, сообщает Би-би-си. Разногласия возникли в связи с избранием тактики защиты на предстоящих слушаниях в Сенате.
Трамп намеревался защищаться аргументами о фальсификациях, однако адвокаты не согласились на его предложение.
Инициаторы и сторонники импичмента обвиняют Трамп в подстрекательстве к мятежу. 6 января большая группа экстремистски настроенных оппонентов Джо Байдена (тогда он был в статусе избранного президента, еще не прошедшего инаугурацию) захватила Капитолий, в столкновениях погибли пять человек.
В последние дни президентства Трампа Палата представителей вынесла ему импичмент. Но впереди еще рассмотрение в Сенате тех обвинений, которые были выдвинуты против Трампа Палатой представителей США.
Слушания в Сенате начнутся 8 февраля
В 2019 году Палата представителей вынесла ему импичмент, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена (который в итоге и победил Трампа на выборах в 2020 году), однако республиканское большинство в Сенате оправдало своего однопартийца.
На прошедшей неделе 45 из 50 сенаторов-республиканцев также проголосовали за то, чтобы прекратить эти слушания еще до их начала на основании того, что бывшие президенты не могут быть подвергнуты процессу импичмента после ухода со своего поста.
В Грузии продолжают протестовать против действующих в стране ограничений
Гражданские активисты принесли сегодня, 31 января, к зданию парламента Грузии пустой холодильник, на котором написали «Народ голодает!». Акцию на проспекте Руставели в Тбилиси провело движение «Единая молодежь для Грузии». Около ста человек протестовали против действующих в стране ограничений и требуют отменить их.
«Холодильник потерял свою функцию, и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра, 1 февраля», - сказал журналистам один из участников акции.
В 17 часов еще одна акция протеста с такими же требованиями собралась перед зданием Госканцелярии на площади Свободы.
Активисты и оппозиционные политические партии провели сегодня акцию протеста и в Кутаиси. Они призывают правительство отменить все ограничения на работу отраслей, которые имеют прямое отношение к развитию экономики, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В свою очередь, представители ресторанного и туристического бизнеса грозятся неповиновением: если власти 1 февраля не представят конкретный план открытия экономики, они обещают возобновить работу, несмотря на ограничения.
С 1 февраля в крупных городах Грузии, включая столицу, возобновляют работу торговые центры и непродовольственные магазины, а в Аджарии разрешают работу открытых объектов питания.
Сторонники Навального в Москве пришли к «Матросской тишине»
В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального прошли в воскресенье шествием от Комсомольской площади у Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов до СИЗО «Матросская тишина», где политик содержится под стражей. От «Матросской тишины» они вернулись обратно к трем вокзалам. Шествию противодействовала полиция, сотни его участников были задержаны, некоторые избиты. По данным ОВД-Инфо, к 17.00 мск в Москве были задержаны более 800 человек.
Радио Свобода ведет прямую трансляцию.
Подходы к СИЗО были перекрыты полицией, люди собрались у кордонов и скандировали: «Свободу Навальному!»
Число участников акции СМИ оценивают в несколько тысяч человек, власти оценили его в 2 тысячи.
Среди задержанных Юлия Навальная, жена Алексея Навального.
У «Матросской тишины» и на подходах к ней также начались задержания.
Впоследствии колонна отправилась от «Матросской тишины» обратно к центру Москвы.
Сторонники оппозиционера планировали собраться в центре Москвы, на Лубянской площади. Однако власти перекрыли центральные кварталы и закрыли несколько станций метрополитена. Точки сбора людей несколько раз менялись, все это время продолжались задержания. В конце концов шествие началось от Комсомольской площади.
Акции за освобождение Навального, которому 2 февраля предстоит суд о замене условного срока на реальный, проходят в десятках городов России. Они не согласованы с властями. По всей России к 14.30 мск были задержаны более 3 тысяч человек, по данным «ОВД-Инфо». Полиция задерживала людей и препятствовала акциям во многих крупных городах. Наиболее крупные акции с участием тысяч людей, помимо Москвы, прошли в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Сторонники Навального выходят на уличные акции вторую неделю подряд. 23 января по итогам несогласованных акций было более 4 тысяч задержанных. Власти возбудили более 10 уголовных дел.
В первой половине марта Грузия получит вакцину AstraZeneca
Подтверждено, что следующей вакциной, которая будет поставлена Грузии, будет AstraZeneca - от 180 до 300 тысяч доз - и, скорее всего, это произойдет в первой половине марта, - сообщил глава Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, необходимо понимание того, что победить коронавирусную пандемию можно только массовой вакцинацией населения, передает Общественный вещатель.
«На первом этапе в страну поступит вакцина Pfizer, это 29 250 доз, двойного применения. То есть этот объем позволять привить около 14 500 человек. Насколько мне известно, вакцина поступит во второй половине февраля. Также уже подтверждено, что следующей партией станет вакцина AstraZeneca, от 180 до 300 тысяч доз, и это, с большой вероятностью, будет в первой половине марта. Если будет привито 70 процентов населения, то это означает завершение пандемии», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
Эксперты ВОЗ посетили рынок морепродуктов в Ухане
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Китай с целью выяснить причины начала распространения нового коронавируса в человеческой популяции, посетила рынок морепродуктов в городе Ухань. Именно среди работников этого рынка вирус впервые был выявлен в декабре 2019 года.
Эксперты пробыли на рынке около часа, с журналистами они не общались. В четверг у команды специалистов ВОЗ завершился двухнедельный карантин, на котором они находились после прибытия в Китай. С тех пор они побывали в больницах и на других рынках. В то же время, в ВОЗ подчеркивают, что члены миссии ограничены в своих действиях - китайские власти не позволяют им свободно общаться с местными жителями, ссылаясь на соображения охраны общественного здоровья.
В группу экспертов ВОЗ входят специалисты из ряда стран, в том числе и из России.
Задача экспертов - попытаться исследовать обстоятельства заражения первых людей в Ухане коронавирусом. Первые случаи новой болезни, впоследствии названной Covid-19, были зафиксированы именно в этом городе. Он же в январе 2020 года был первым закрыт на карантин. Распространение вируса, однако, сдержать не удалось, его носители появились и в других странах мира, число инфицированных стало быстро расти. В марте была объявлена пандемия, которая продолжается до сих пор. За это время во всем мире коронавирус был выявлен у более 100 миллионов человек, более 2 миллионов 200 тысяч скончались.
Большинство специалистов склоняется к версии перехода на человека коронавируса от зараженного животного. Полностью не исключена и версия об искусственном происхождении вируса - китайские власти ее категорически отрицают.
Семь человек выписаны за сутки из «красных зон» югоосетинского медцентра
Из «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия за прошедшие сутки выписаны семь человек, переболевших COVID-19, госпитализированных нет. По данным на утро 31 января в «ковидных зонах» медцентра находятся 42 пациента.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечатся 23 человека, в здании детской больницы – 19. Из них четверо находятся в палате интенсивной терапии», - сказала информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение в субботу приняло 12 пациентов. «Протестировано в приемно-сортировочном отделении 43 человека». Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели троих пациентов на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к жителям соблюдать масочный режим, санитарные нормы для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
В парламенте Грузии 10-го созыва будет создан совет по депутатской этике
В парламенте Грузии десятого созыва будет создан совет по депутатской этике, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Согласно проекту постановления, совет по этике будет состоять из восьми членов парламента.
Целью создания совета по этике является обеспечение выполнения Кодекса этики членов парламента, который регулирует поведение депутатов, исходя из их статуса, устанавливает правила, которые парламентарии должны учитывать в своей деятельности, а также в отношениях с коллегами, сотрудниками, медиа, другими институтами и общественностью.
Кодекс этики депутатов определяет ответственность в случае его нарушения. Проект постановления о создании совета по этике будет представлен на заседании бюро парламента 1 февраля.
За сутки на Северном Кавказе умерли 35 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 922.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 18 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Кабардино - Балкарии, Калмыкии, Адыгее и Дагестане по два, в Чечне и Карачаево - Черкесии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 933 человека с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 229 человека.
- Ставропольский край + 229 (42 484 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 182 (33 681)
- Дагестан + 96 (27 943)
- Кабардино-Балкария + 87 (18 775)
- Калмыкия + 79 (17 424)
- Карачаево-Черкесия + 66 (17 570)
- Северная Осетия + 65 (14 446)
- Адыгея + 45 (13 035)
- Ингушетия + 42 (13 957)
- Чечня + 31 (10 789)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 210 104 случая заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 31 января, выявлено 3 850 439 человек с коронавирусом.
В Петербурге при задержании протестующих применяются электрошокеры
В Петербурге сотрудники силовых ведомств жестко задерживают участников несогласованной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По многочисленным свидетельствам, используются электрошокеры. Сообщается о пострадавших.
Среди задержанных несколько журналистов.
Был задержан также рэпер Оксимирон.
Организаторы акции изменили точку сбора – люди собрались не в начале Невского проспекта, а на Пионерской площади. Число участников оценивается в несколько тысяч человек. Путь шествию на Сенной площади преградил ОМОН, там начались стычки.
Часть колонны направилась дальше, к Невскому проспекту. Затем несколько тысяч человек пришли к Мариинскому дворцу, где расположено городское законодательное собрание. Через какое-то время их оттуда оттеснила полиция.
Участники акции протеста после этого продолжили шествие по городу.
По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге к 15.00 мск были задержаны более 100 человек.
По всей России, по данным «ОВД-Инфо«, к этому времени задержали более 1500 человек, больше всего – в Москве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил применение силы к участникам мирных протестов в России и призвал освободить как задержанных, так и Алексея Навального.
Возобновились подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС
Сегодня утром, 31 января, возобновились подготовительные работы к строительству Намахванской ГЭС. В долине Риони, на месте, где работает техника, стянуты отряды полиции.
В настоящее время противники строительства Намахванской ГЭС собираются на месте, где несколькими неделями ранее жители установили крест. Однако прибывшие на место участники акции обнаружили, что крест был перенесен.
Часть населения, проводящего митинг против строительства, считает проект опасным, а строительство ГЭС - предпосылкой экологической катастрофы. Протестующие говорят, что их протест носит мирный характер и будет продолжен.
Мэрия Цхалтубо распространила информацию, согласно которой крест, установленный на территории Намахванской ГЭС, был перенесен в кафедральный собор Баграти, сообщает Общественный вещатель.
Сепаратисты «ДНР» заявляют, что получили вакцину. В РФ это отрицают
Глава поддерживаемой Россией сепаратистской администрации самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса из России было поставлено несколько тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
По словам Пушилина, благодаря этому в Донецке в ближайшее время начнется вакцинация населения. Глава ДНР поблагодарил Россию за поддержку. Ранее о готовящихся поставках сообщали также в самопровозглашенной ЛНР.
Однако в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в финансировании разработки и производства вакцины, заявили, что он не осуществляет в Донецк и Луганск её поставок. Никакое другое российское ведомство также не заявило о том, что поставило на восток Украины вакцину.
В России уже объявлена массовая вакцинация населения, однако во многие регионы вакцина пока поставлена в недостаточном количестве, чтобы начать действительно массовую кампанию по вакцинации.
На Украине вакцинация также пока не началась. Накануне было объявлено, что ЕС выделит Киеву 117 тысяч доз вакцины Pfizer, кроме того, ожидаются поставки около 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Этого мало для массовой вакцинации населения.
Администрациям школ в Грузии разрешили корректировать продолжительность уроков
Администрации школ во время организации учебного процесса могут по своему усмотрению устанавливать время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен. Об этом заявила заместитель министра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе. Она не исключила, что в случае необходимости занятия в школах будут проходить и по субботам.
С 1 февраля ученики школ в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернутся в школы. Что касается школ в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то возобновление учебного процесса здесь планируется с 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, то Межведомственный координационный совет рассмотрим возможность возобновления занятий в феврале, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Министерство образования работало по всем направлениям и дало разрешение на защиту права учащихся на здоровье и образование. В это было вложено максимум ресурсов. Мы можем сказать родителям, что их дети будут защищены в школах, и что установленные нормы будут соблюдаться», - сказала Дгебуадзе.
Как известно, после возобновления учебного процесса, родители учащихся смогут сами решать – отправлять детей в школу или оставить их на дистанционном обучении. Кроме того, сотрудники школ будут периодически проходить тестирование на наличие коронавируса – его должны пройти не менее 20% как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав.
На входе в школу ученикам будут измерять температуру, и в случае выявления повышенной температуры ребенка изолируют. Дгебуадзе отметила, что в ведомстве ожидают, что все школы вскоре вернутся к обычному режиму работы.
С понедельника в крупных городах Грузии возобновляют работу торговые центры
Завтра, 1 февраля, в Грузии восстановят работу торговые центры и объекты, занимающиеся оптово-розничной торговлей, которые уже зарегистрировались на специально созданном Минздравом портале. Об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе.
С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави также возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров. Кроме того, в Аджарии разрешается работа объектов питания открытого типа. Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, то в этих городах пока речь идет только об открытии торговых центров и непродовольственных магазинов. Также до 1 марта в Грузии сохраняется запрет на работу тренажерных залов и бассейнов.
Следует отметить, что согласно решению правительства, ограничения продолжат действовать в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави по выходным дням. По субботам и воскресеньям по-прежнему будет остановлен общественный транспорт, не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави закроются торговые центры.
Перадзе напомнил, что руководство торговых объектов обязано регулярно тестировать сотрудников, все затраты на эти процедуры в феврале будет оплачивать государство. «20% сотрудников должны проходить тестирование каждые 14 дней. Затраты на тестирование в феврале полностью покроет государство. А с 1 марта в этом постепенно начнет участвовать частный сектор», - сказал Перадзе.
Он также подчеркнул, что общественный транспорт пока открывается только в тех городах, где плотность населения не очень высока, а показатель заражаемости коронавирусом составляет менее 4%.
В Грузии за сутки выписали несколько сотен штрафов за нарушение ограничений
За минувшие сутки в Грузии оштрафовали 644 человека за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество подтвержденных случаев уже превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.
С 28 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок на улице. Также запрещено передвижение пешком и на автомобилях с 9 вечера до пяти утра.
Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 564 человека. Им придется заплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).
Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 80 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения.
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