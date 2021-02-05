Землетрясение близ грузино-армянской границы не вызвало разрушений

Землетрясение, эпицентр которого находился у грузино-армянской границы, не вызвало жертв и разрушений на территории Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

«По состоянию на 20:40 на территории Республики Армения не зарегистрировано сообщений по поводу разрушений, пострадавших и раненых», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Согласно данным местной службы сейсмической защиты, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 5 февраля, в 19:36 по местному времени (совпадает с тбилисским), в 5 километрах к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуниской области, на северо-восточном берегу озера Севан.

В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов, в Гегаркунике – 5-6 баллов, в Котайке, Тавуше, Лори и Арарате – 4-6 баллов, а в Ереване – 3-4 балла.

По информации грузинских сейсмологов, в эпицентре землетрясения также было зафиксировано два афтершока с разницей в четыре минуты – в 19:44 и 19:48. Их магнитуда составила 3,8 и 4,2.

Толчки ощущались как на территории Армении, так и в соседних Грузии и Азербайджане. Почувствовали землетрясение, в том числе, в Тбилиси.