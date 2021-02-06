Саломе Зурабишвили назвала свои сильные качества

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает незлопамятность и отходчивость своими сильными качествами. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Имеди».

«Я тотально забываю обиды. Не то чтобы я не обижаюсь, меня многое обижает, но… Вообще кто-то может меня обидеть – я подразумеваю друзей, а не политическое, – однако почему и из-за чего я не помню. Наверное, потому что это не так важно, чтобы нагружать мою память», - сказала она.

Президент считает, что это качество помогает ей и в работе, действуя как «защитный механизм». По словам Зурабишвили, ежедневно в ее адрес поступает много критики, которую она воспринимает как «нападки на президента и институцию», а не как что-то личностное.

«Каждый день моя пресс-служба готовит обзор всех СМИ, что про меня сказано. Красное – это критическое, когда зеленое или желтое – нейтральное. Ежедневно красный настолько преобладает, что больше и нельзя. Так что это постоянный феномен, к которому я действительно привыкла, у меня есть защитные механизмы», - заявила она.