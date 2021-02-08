На тбилисском рынке «Лило» произошел пожар

Пожар произошел сегодня утром на территории тбилисского рынка «Лило». Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По сообщениям СМИ, пожар начался в административном здании. В Центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступило сообщение о том, что на территории рынка наблюдается задымление и открытый огонь.

Как пишет «Новости-Грузия», к моменту прибытия на место бригад спасателей, огонь распространился еще на несколько магазинов. Было принято решение о мобилизации дополнительных сил.

К настоящему времени пожар локализован. 11 бригад пожарных-спасателей продолжают работу на месте до полной ликвидации.

Во время происшествия никто не пострадал. Что стало причиной пожара на самом крупном вещевом рынке Грузии, не известно.

Сегодня первый день работы непродовольственных рынков в Грузии, после двухмесячного перерыва. Торговые объекты были закрыты с 28 ноября 2020 года, после введения властями масштабных ограничений из-за роста заражаемости коронавирусом.