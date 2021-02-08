Соратники Навального провели переговоры с политиками ЕС и США 

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину - одну из первых стран, зарегистрировавших российский препарат - идут по частному контракту, заключенному в британской юрисдикции. Об этом пишут аргентинская газета La Nacion и «Медуза», которые обнаружили и ряд других странностей, связанных с поставкой вакцины в Аргентину.

По данным журналистов, доступ к некоторым из документов, связанных с поставками, охраняется в Аргентине так же строго, как государственная тайна. Доступ к этим документам есть всего у семи чиновников самого высокого ранга.

Вакцина была зарегистрирована в стране в рекордные сроки и до завершения клинических испытаний. Поставка вакцины в Аргентину осуществляется не на межгосударственном уровне, а между двумя частными компаниями. За поставки из России отвечает ООО «Вакцина человека», зарегистрированное в 2020 году в Москве Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) специально для продажи вакцины за рубеж. Для разрешения возможных конфликтов с российской стороной была выбрана британская юрисдикция.

При этом аргентинские критики атмосферы секретности, окружающей поставки вакцины в страну, подчеркивают, что у них нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины - но они хотят большей прозрачности от своих властей.

По официальным данным, «Спутником V» в Аргентине уже привиты более миллиона человек. Это больше, чем по всей России, исключая Москву.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что к 7 февраля российская вакцина уже одобрена в 19 странах, а через неделю их число должно дойти до 25. Поставки вакцины за рубеж, по его словам, не должны помешать привить всех желающих в России еще до осени.

На прошлой неделе в журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, свидетельствующие о ее высокой эффективности. Ранее власти России подвергались критике за то, что они сертифицировали вакцину, не дожидаясь публикации этих результатов. Ряд представителей стран ЕС не исключили, что «Спутник V» может быть одобрен для применения в Евросоюзе. Пока по собственной инициативе о ее поставках в экспериментальном порядке договорилась Венгрия.

* * *

Уже после публикации этого материала в «Медузу» поступил комментарий от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): «В решении вопроса о регистрации [вакцины] также принимала участие делегация аргентинского регулятора ANMAT, которая, помимо изучения всей необходимой документации, также осматривала производственные площадки. Поэтому доступ к документам о регистрации есть, у всех участников процесса одобрения вакцины, включая представителей аргентинского правительства и регулятора».

В первоначальной версии этого материала РФПИ был ошибочно назван частной компанией. Это не так - акционером фонда является Российская Федерация. Также было ошибочно указано, что директор ООО «РФПИ Корпоративный центр» Александр Чистяков одновременно является членом совета директоров компании RusPetro Ltd. Это не так - Александр Чистяков из РФПИ и Александр Чистяков из RusPetro разные люди, хоть и однофамильцы. Эта ошибка перекочевала в «Медузу» из оригинала статьи в La Nacion, а мы не провели должной проверки. В связи с этим приносим РФПИ, RusPetro и обоим Александрам Чистяковым свои извинения.