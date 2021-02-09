Премьер Грузии назначил новых губернаторов в четырех регионах

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил новых государственных поверенных в четырех регионах. Об этом пишет Netgazeti.

Согласно решению главы правительства, Георгий Сахокия, который был заместителем главы администрации правительства Грузии, займет должность губернатора в регионе Гурия.

Мамука Сагареишвили назначен государственным представителем в регионе Шида Картли. Сагареишвили работал на различных должностях в министерстве внутренних дел с 2005 года.

Пармен Маргвелидзе будет государственным поверенным в Рача-Лечхуми-Квемо Сванети. Он уже занимал эту должность в 2013-2017 годах. В течение ряда лет он также работал в Службе доходов.

Государственным поверенным в Мцхета-Мтианети стал Давид Нозадзе. Он в разное время работал в Национальном агентстве исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и пробации, в том числе исполнял обязанности руководителя агентства, был руководителем Тбилисского бюро пробации агентства, юристом агентства. В 2004-2010 годах работал в частном секторе.