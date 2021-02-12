ЕС выделит 40 млн евро на вакцинацию от COVID-19 в странах «Восточного партнерства»

Европейский союз (ЕС) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) помогут Грузии и еще пяти странам «Восточного партнерства» в проведении вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ).

Как пишет «Новости-Грузия», общий бюджет программы, рассчитанной на три года, составляет 40 миллионов евро. Данный проект станет самой масштабной совместной инициативой ЕС и ВОЗ в регионе за всю историю их партнерства.

Инициатива охватит все этапы процесса поставки, распределения вакцин и проведения вакцинации против COVID-19 в Грузии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Молдове и Украине.

Как указал директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге, благодаря программе они смогут обеспечить готовность стран «Восточного партнерства» к вакцинации, укрепить их системы иммунизации и обучить медицинский персонал применению препарата.

«Однако на этом наша работа не заканчивается. Мониторинг использования вакцин и их безопасности должен продолжаться по мере поступления в страны новых партий вакцин и вакцинации все большего числа людей», – сказал Клюге.

Инициатива дополнит работу, осуществляемую в рамках глобальных и региональных инициатив солидарности, таких как механизм COVAX, созданный для равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации.