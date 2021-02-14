На 58-м году жизни скончался известный грузинский певец Зураб Доиджашвили

На 58-м году жизни скончался известный грузинский певец Зура Доиджашвили. Об этом его супруга исполнителя Кети Вадачкория сегодня, 14 февраля, сообщила в Facebook. «Не смогла исполнить твою волю, не смогла вернуть тебя в Тбилиси живым. Прости», - пишет Вадачкория на своей странице в соцсети.

Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник, сообщает агентство «Новости-Грузия». Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание, он похудел до 37 кг.

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращения в Грузию. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье строителя и педагога русского языка. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Доиджашвили исполнял песни в жанре городского романса, который особенно популярен в Грузии. Он является автором хитов «Проспект Меликишвили», «Тбилиси – город золотой», «Я люблю все старое», «Районные парни», «Я скучаю по Тбилиси», «Девочка-снежинка», «Восходи, солнце» и других.