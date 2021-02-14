МВД Беларуси сорвало музыкальный фестиваль: задержаны 68 человек

«Депутатам надо сплотиться и работать во благо народа и Осетии», - такое мнение выразил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев.

«Многие граждане ко мне обращаюсь из-за пенсий, люди волнуются. Если мы все себя так будем вести, мы развалим страну. Не для того мы долгие годы боролись за государственность, чтобы сегодня самим же себе ставить подножки», - сказал Келехсаев, выступая в парламенте.

Он отметил, что проблемы с принятием бюджета в парламенте возникали и во время работы других созывов, но это неправильно, и бюджет надо принимать обязательно, сообщает информагентство «Рес».

«Сессия, назначенная из-за бюджета, уже в десятый раз сорвалась. Бюджет - не президента, правительства или парламента, он - для народа, и поэтому бюджет обязательно должен быть принят, чтобы выплатить людям заработную плату, пенсии, медикам - их выплаты. Россия выделила нашему Минздраву средства на лекарства, оборудование и стимулирующие выплаты, и вот все это невозможно осуществить без принятия бюджета. Чтобы Инвестпрограмма, на которую выделили больше миллиарда, имела возможность работать дальше, и у нас были новые детские сады, школы, и т.д. Сейчас строительство полностью прекратилось», - отметил вице-спикер.

По его словам, Россией были выделены средства около 200 миллионов рублей на резервную линию через Рокский тоннель, но и в этом направлении сегодня невозможно поработать из-за того, что не принят бюджет. «Когда идет сильный снег, линии электропередачи обрываются. Нам выделили средства, чтобы провести резервную линию, это разве плохо? А мы не хотим работать…», - добавил он.

Келехсаев отметил, что Южная Осетия живет большей частью за счет средств Российской Федерации, «… а тем временем, от имени оппозиционных депутатов направлено письмо в правительство России, чтобы оно не присылало нам средства, как так?».

Вице-спикер заметил, что, те, кто срывают сессии, дальше готовят себя в президенты. По его мнению, это неправильно, из-за политики, народ не должен страдать.